Fuerte impacto en Boca por lo último que filtraron sobre Exequiel Zeballos

La última información llegó el 18 de marzo de la mano de Ezequiel Sosa, quien aseguró: “Etapa final para Exequiel Zeballos. Hace trabajos de campo con mayor intensidad y viene respondiendo bien. Todavía no se sumó al grupo. Le faltan al menos diez días más. Apunta a llegar en condiciones al arranque de la Libertadores”.

Si bien todavía no es oficial, todo indica que el Chango volvería para el inicio de la Copa Libertadores, a principios de abril.

Será interesante ver por quién ingresará en caso de volver como titular. El juvenil Aranda le ha dado a Boca una variante que no tenía, mientras que Merentiel viene convirtiendo y Bareiro atraviesa un buen momento, aunque aún no se le dé el gol.

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Continuidad de Boca de Claudio Úbeda

Más allá de la relevancia de los partidos del Torneo Apertura de la Liga Profesional, este jueves 19 de marzo será una jornada clave para Boca Juniors.

En este día, se llevará a cabo el sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores, donde quedarán definidos los rivales del Xeneize en su camino hacia los octavos de final.

El conjunto de la Ribera integra el bombo 1, por lo que, en principio, debería enfrentar adversarios accesibles. Sin embargo, a partir de antecedentes recientes como el de Alianza Lima (en aquella oportunidad fue fase 2), en Boca saben que no pueden subestimar esta instancia.

En cuanto al torneo local, el próximo compromiso para los dirigidos por Claudio Úbeda será el domingo 22 de marzo desde las 20 horas frente a Instituto de Córdoba.

Si bien en la opinión pública Úbeda parece estar en la cuerda floja, desde la dirigencia no habría intenciones de removerlo en lo inmediato. De hecho, el periodista Ezequiel Sosa aseguró en Picado TV que “Sifón” será el entrenador del Xeneize durante la Copa Libertadores.

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Con contrato hasta junio de 2026, todo indica que continuará en el cargo al menos hasta entonces, salvo que surja algún imponderable.

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