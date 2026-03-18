Sebastián Pollo Vignolo, periodista de ESPN, relativizó las críticas que recibe por sus opiniones en F90, ciclo que conduce desde hace varios años, incluso desde cuando se emitía por Fox Sports. El también relator confesó que, más allá de que siempre busca que el programa guste, no le afectan los agravios del público.
Vignolo relativizó las críticas: "Me costó tener hijos, situaciones de mierda"
Pollo Vignolo explicó por qué no le afectan las críticas del público. No es impune, pero las relativiza. Así lo contó de invitado en Vorterix.
El Pollo Vignolo estuvo de invitado en Paren La Mano, programa de radio que sale por Vorterix y que conduce el streamer Luquitas Rodríguez.
Allí, el reconocido relator compartió algunas confidencias de su vida y, aunque sin profundizar, dio a conocer aspectos personales que no se sabían en demasía. Por ejemplo, que le costó tener hijos. Una barrera que con el tiempo logró romper, y hoy es padre de dos mellizos, Paulina y Benjamín.
Todo partió de una pregunta que le hizo Alfredo Montes de Oca, parte del panel de Paren La Mano y también periodista.
Pollo Vignolo: "No me afectan las críticas, no me hacen daño"
"Con tantas horas de aire, tantos programas de opinón, de polémica, muchas veces dijiste una cosa, después dijiste otra..." comenzó Montes de Oca.
El Pollo Vignolo acotó: "Mil veces".
Montes de Oca continuó: "¿Cómo te llevás con las contradicciones tuyas propias y que la gente te las remarque?", y recordó la polémica que se había suscitado cuando en F90 fueron críticos con el proceso incipiente de Lionel Scaloni en la Selección Argentina.
"Fue una situación rara porque no estábamos hablando de la Selección Argentina en sí, del equipo en sí. Estábamos hablando de todo el sistema, de la organización... no estábamos hablando del entrenador. Pero nada, a veces te equivocás", dijo el conductor de ESPN F90.
"Ya está, es parte de esto. Fuera de broma, soy bastante frío para eso. No soy frío en mi vida eh, a mí me gustan los afectos, los amigos. Pero no me afectan las críticas, no me hacen daño", señaló.
"Pero no es que... tuve que ir a terapia, soy así, tuve una vida que después terminó siendo buena pero pudo haber sido enquilombada de entrada, me costó tener hijos, situaciones de mierda", argumentó el Pollo Vignolo.
Eso sí, aseguró que tampoco le da todo lo mismo. "No es que estoy superado, al contrario. Me gusta que les guste el programa, a quién no le gusta que la gente lo quiera. Pero yo siempre digo que un día no vamos a estar, este mundo se mueve sin tipos que fueron grosos de verdad y se va a mover el día de mañana sin mí".
Y cerró: "Para mí el quilombo grande pasa por otro lado. Se equivoca un ser humano. Nosotros hablamos de fútbol, no las sabemos todas".