Riquelme y Boca horrorizados por la decisión de Zeballos tras la oferta de Nápoli

Se sabe que hace varias semanas el agente de Zeballos está charlando con la dirigencia de Boca para extender el vínculo y en medio de esto el que apreció con una oferta formal fue nada menos que el Nápoli, que hace varios meses viene mostrando interés en el atacante. Con todo esto sobre la mesa, el Changuito y su entorno tomaron una determinación que horrorizó a Riquelme.