Boca está viviendo momentos de tensión por el presente futbolístico del equipo donde todas las miradas van contra Claudio Úbeda. Más allá de esto hay otro asunto escabroso que mantiene ocupado a Juan Román Riquelme y que es la renovación de Exequiel Zeballos, quien recibió una oferta de Nápoli y que tomó una decisión impactante.
¿SE VA?
Riquelme y Boca horrorizados por la decisión de Zeballos tras la oferta de Nápoli
En medio de la negociación por la renovación de su contrato, Exequiel Zeballos tomó una decisión que generó impacto en Boca.
Antes de que sufriera la lesión muscular que lo tiene afuera de las canchas hace varias semanas, Exequiel Zeballos era el arma principal de ataque para Boca. Lógicamente su buen nivel hizo que equipos de Europa posaran sus ojos en él sabiendo además de que el Changuito tiene contrato con el Xeneize hasta el 31 de diciembre de este año.
Se sabe que hace varias semanas el agente de Zeballos está charlando con la dirigencia de Boca para extender el vínculo y en medio de esto el que apreció con una oferta formal fue nada menos que el Nápoli, que hace varios meses viene mostrando interés en el atacante. Con todo esto sobre la mesa, el Changuito y su entorno tomaron una determinación que horrorizó a Riquelme.
El pedido de Zeballos que espantó a Boca
“Zeballos quiere firmar la renovación con Boca y hay buena predisposición pero el pedido de Zeballos es bajar la cláusula de salida de 20 millones a 10 millones. Zeballos cree que es un jugador que no tiene mercado para salir por 20 millones y cree que bajando la cláusula tendrá mejores posibilidades para salir y dejarle dinero al club”, indicó Martín Arévalo en Radio La Red.
Al mismo tiempo agregó: “El representante dice que tiene una oferta de Nápoli en la mano, no para llevárselo ahora porque no es posible sino para más adelante. En Boca dicen que no llegó nada”, afirmó el cronista. De esta manera parece que las negociaciones de renovación no van por tan buen camino como se esperaba y como esgrimían las partes.
En Boca no quieren saber nada con bajar el valor de cláusula de salida ya que consideran que es un precio acorde y aceptable para un extremo joven, con proyección y con gol, pero también entienden que llegado el caso pueden quedarse sin nada si la situación se sigue dilatando. La novela que tiene a Zeballos como protagonista por ahora parece estar lejos de terminar.
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