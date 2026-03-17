Se relame Boca: La Selección Argentina y una decisión que hace sonreír a Riquelme

Diego Monroig fue el que confirmó que está todo dado para que La Bombonera reciba a la Selección Argentina, algo que lógicamente genera un impacto positivo en la dirigencia de Boca sabiendo lo que genera recibir a los Campeones del Mundo previo a una nueva cita mundialista. Además, cabe resaltar que esta será la despedida del conjunto nacional antes de competir en Norteamérica, por lo que la foto final de Lionel Messi y compañía estará coloreada de azul y oro.

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