Luego de varias idas y vueltas la Finalissima entre Argentina y España quedó cancelada por diferencias entre los dirigentes en medio de la negociación por establecer una nueva fecha y sede ante la imposibilidad de jugar en Qatar. Ahora la AFA tomó una decisión con la que se relamen Boca y Juan Román Riquelme.
GIRO INESPERADO
Se relame Boca: La Selección Argentina y una decisión que hace sonreír a Riquelme
En las últimas horas, en un giro abrupto de acontecimientos, la AFA tomó una decisión que favorece y mucho a Boca.
La Finalissima era sin dudas uno de los grandes eventos deportivos de este 2026 ya que iba a tener frente a frente al campeón de América y campeón del Mundo contra la campeona de Europa. El conflicto bélico en Medio Oriente hizo imposible que el partido se lleve a cabo en Qatar el 27 de marzo como estaba pautado y partir de ahí comenzó una batalla en los escritorios.
Con AFA y Conmebol de un lado, RFEF y UEFA del otro se empezó a diagramar cuándo y dónde llevar a cabo la Finalissima pero la realidad es que no se terminaron de poner de acuerdo en una lucha de poder que terminó con la cancelación de la cita. España rápidamente confirmó a Serbia y Egipto como rivales para choques amistosos.
Por su parte la Argentina quedó prácticamente a la deriva y en medio de dificultades para cerrar un nuevo rival consiguió un oponente que no entusiasma demasiado. En el día hoy la AFA informó en sus canales oficiales que el próximo 31 de marzo la Scaloneta jugará un amistoso contra Guatemala en el país. Aún no hay sede ni hora confirmada pero ya hay un estadio que pica en punta.
Argentina se despide en la cancha de Boca
Con el Monumental imposibilitado para recibir a la Selección Argentina por estar afectado a los recitales que brindará AC/DC, todo apunta a que el choque se dará en La Bombonera ya que desde el cuerpo técnico no ven con buenos ojos partir al interior del país por cuestiones meramente logísticas, ya que la idea es aprovechar todo el tiempo que se pueda realizando entrenamientos en el predio de Ezeiza.
Diego Monroig fue el que confirmó que está todo dado para que La Bombonera reciba a la Selección Argentina, algo que lógicamente genera un impacto positivo en la dirigencia de Boca sabiendo lo que genera recibir a los Campeones del Mundo previo a una nueva cita mundialista. Además, cabe resaltar que esta será la despedida del conjunto nacional antes de competir en Norteamérica, por lo que la foto final de Lionel Messi y compañía estará coloreada de azul y oro.
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