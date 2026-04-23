Conmoción en Boca por lo que se confirmó de Exequiel Zeballos: "Venta urgente"

Exequiel Zeballos era sin dudas el mejor jugador de un Boca que no tenía rumbo en el comienzo de este 2026 y justo cuando se produjo su lesión, Claudio Úbeda empezó a encontrar el once de memoria con un mediocampo donde Tomás Aranda se ganó el lugar como el factor de desequilibrio y una delantera asentada con Miguel Merentiel y Adam Bareiro.

Desde el lado de Exequiel Zeballos aseguran que previo a la lesión estaba disfrutando por primera vez en Boca ser una figura importante dentro del equipo y ahora nuevamente ve que está siendo postergado. Es por eso que esta situación, combinado con diferentes ofertas que está recibiendo de Europa hacen que sea más que probable una salida a mitad de año.

Cabe señalar que la cláusula de salida de Exequiel Zeballos en Boca es de 20 millones de dólares. Hace algunos meses Napoli ofertó por una cifra menor y la dirigencia Xeneize rechazó la propuesta, seguros de que iban a conseguir la renovación del vínculo en el mediano plazo. Ahora el escenario cambió y todo apunta a que el Changuito puede ser vendido en el próximo mercado de pases.

Resúmen

Boca: Negociaciones por la renovación del contrato de Exequiel Zeballos se complican.

Negociaciones por la renovación del contrato de Exequiel Zeballos se complican. Preocupación: Dirigencia considera una venta urgente para evitar que se marche libre en diciembre.

Dirigencia considera una venta urgente para evitar que se marche libre en diciembre. Cláusula: El jugador tiene una cláusula de salida de 20 millones de dólares; Napoli ya ofertó.

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