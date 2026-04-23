Boca está disfrutando las mieles de haber ganado el Superclásico ante River mientras se prepara para lo que será el choque de esta noche contra Defensa y Justicia. En medio de un clima ameno estalló una bomba sobre el futuro de Exequiel Zeballos luego de meses de negociación por la renovación de su contrato que vence en diciembre.
GIRO INESPERADO
Conmoción en Boca por lo que se confirmó de Exequiel Zeballos: "Venta urgente"
En medio de las negociaciones por la renovación de contrato, se reveló una noticia impensada de Exequiel Zeballos. ¿Qué pasó?
Exequiel Zeballos venía siendo una de las figuras principales de Boca y por lógica la dirigencia aceleró para renovarle el contrato que termina el 31 de diciembre de este año. Del lado del Changuito había buena voluntad para extender le vínculo pero ahora la situación se tornó más complicada de lo que Juan Román Riquelme y compañía esperaban.
La preocupación en Boca por la posible salida de Exequiel Zeballos
Fue en el stream de Picado TV que Martín Amestoy reveló que hay muchas chances de que Exequiel Zeballos se marche en junio. “Zeballos está muy enojado, muy molesto y no entiende por qué perdió el puesto. El considera que perdió el puesto por una lesión pero cree que no tiene las suficientes chances para volver al primer equipo”, comentó en primer lugar.
Luego agregó: “En Boca ya ven que va a ser muy complicada la renovación y están buscando una venta urgente porque creen que si dejan pasar este mercado de pases el jugador se va gratis”, sentenció, lo que es una verdadera bomba para el mundo Xeneize teniendo en cuenta que el Changuito es hoy en día uno de los jugadores más queridos.
Exequiel Zeballos era sin dudas el mejor jugador de un Boca que no tenía rumbo en el comienzo de este 2026 y justo cuando se produjo su lesión, Claudio Úbeda empezó a encontrar el once de memoria con un mediocampo donde Tomás Aranda se ganó el lugar como el factor de desequilibrio y una delantera asentada con Miguel Merentiel y Adam Bareiro.
Desde el lado de Exequiel Zeballos aseguran que previo a la lesión estaba disfrutando por primera vez en Boca ser una figura importante dentro del equipo y ahora nuevamente ve que está siendo postergado. Es por eso que esta situación, combinado con diferentes ofertas que está recibiendo de Europa hacen que sea más que probable una salida a mitad de año.
Cabe señalar que la cláusula de salida de Exequiel Zeballos en Boca es de 20 millones de dólares. Hace algunos meses Napoli ofertó por una cifra menor y la dirigencia Xeneize rechazó la propuesta, seguros de que iban a conseguir la renovación del vínculo en el mediano plazo. Ahora el escenario cambió y todo apunta a que el Changuito puede ser vendido en el próximo mercado de pases.
Resúmen
- Boca: Negociaciones por la renovación del contrato de Exequiel Zeballos se complican.
- Preocupación: Dirigencia considera una venta urgente para evitar que se marche libre en diciembre.
- Cláusula: El jugador tiene una cláusula de salida de 20 millones de dólares; Napoli ya ofertó.
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