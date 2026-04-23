La Justicia, última frontera: Santa Fe presiona a Nación ante el abandono de las rutas

Ante la inacción de Nación, el Santa Fe tuvo que intervenir en puntos críticos, como la construcción de la rotonda en el cruce con la Ruta Provincial 39, demostrando que la propia administración de Maximiliano Pullaro está asumiendo costos que no le corresponden para evitar más tragedias.

Por su parte, Motta y García coincidieron en que el estado de la ruta no es un hecho aislado, sino parte de una "crisis nacional" de infraestructura vial. A raíz de ello, el senador reclamó que el gobierno libertario retome la inversión en rutas estratégicas para l desarrollo productivo.

"Es incomprensible que un país que mueve su producción por rutas no priorice su mantenimiento". "Es incomprensible que un país que mueve su producción por rutas no priorice su mantenimiento".

Quizá te interese leer: Un silencio ensordecedor: El abandono de Vialidad Nacional sigue provocando tragedias

Abandono nacional

Uno de los puntos más críticos de la audiencia fue el testimonio de intendentes y presidentes comunales. Se expuso que las pequeñas localidades están utilizando sus propios recursos municipales para realizas tareas de bacheo de emergencia, como así colocar señalización y desmalezar banquinas. Además, atender emergencias viales en sectores que son jurisdicción nacional.

Estas acciones fueron calificadas como "insuficientes" frente a la necesidad de obras estructurales (como la duplicación de calzada o autopista en tramos específicos).

Desde el Observatorio Vial se indicó que el 62% de los siniestros fatales ocurren durante la noche, en sectores sin iluminación adecuada.

El director de la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV), Carlos Torres, aseguró que la 34 es la más peligrosa de la Provincia en comparación con otras vías nacionales. "De las tres rutas, la más peligrosa es la 34 porque tiene un promedio de más de un fallecido cada 100 kilómetros", explicó, en referencia también a las rutas 11 y 33, que presentan índices menores de siniestralidad.

image RN34: Advierten que es la más peligrosa de la Provincia.

El reclamo político: Federalismo y equilibrio fiscal

El debate escaló hacia la política económica del Gobierno. Al respecto, la presencia de Scaglia no fue simbólica. La legisladora fue contundente al cuestionar la legitimidad del superávit fiscal si este se logra a costa de la vida de los ciudadanos y la destrucción de la infraestructura básica.

Los legisladores coincidieron en que el ahorro nacional es "mentiroso" si genera un deterioro irreversible en las rutas. En ese sentido, se reclamó que los impuestos generados por la producción santafesina retornen en obras concretas.

A su vez, se destacó que intendentes y presidentes comunales están usando fondos propios para tareas que corresponden a Nación, una situación financieramente insostenible.

Medidas a Seguir: La vía judicial

Ante lo que consideran una "ausencia de respuestas" por parte del Estado nacional, la audiencia concluyó con una hoja de ruta centrada en la presión legal.

Teniendo en cuenta el complicado escenario, se planteó formalizar un recurso de amparo colectivo. El objetivo es que la Justicia federal ordene al Ejecutivo Nacional la ejecución inmediata de obras de mantenimiento y seguridad, bajo el argumento de que el estado de la ruta vulnera derechos constitucionales fundamentales.

La audiencia en el Senado santafesino dejó de ser una instancia consultiva para convertirse en un emplazamiento legal y político. El consenso entre distintos partidos y niveles de gobierno (municipios, provincia y legisladores) busca forzar una respuesta de Nación antes de que el "pasivo de infraestructura" se cobre más vidas en el corazón productivo de Argentina.

Más contenidos en Urgente24:

C5N dejó afuera a su periodista más polémica por pelearse con todos: Quién es

La estafa que finge ser el Gobierno y ya les llegó a todos

Telefe de mal en peor: El conductor que todavía no arrancó y la gente ya pide que lo saquen

Carlos Frugoni (el De Vido de Milei) tiene 8 pisos en Miami sin declarar

"Argentina Casting": El oscuro esquema de trata que engañaba por US$200