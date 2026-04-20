Los ciberdelincuentes buscan como perfeccionar sus métodos día tras día. El último anzuelo detectado llegó desde la dirección "[email protected]", que a simple vista podría confundir a cualquier ciudadano desprevenido. Sin embargo, no tiene ningún vínculo con el Gobierno: se trata de una estafa de phishing diseñada para robar datos o instalar software malicioso en el dispositivo de la víctima.
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La estafa que finge ser el Gobierno y ya les llegó a todos
Un correo electrónico que simula ser oficial promete bloquear tu celular robado, pero en realidad busca que hagas clic en un enlace malicioso. Cómo reconocerlo.
El mensaje circula bajo el asunto "Línea *910. Bloqueá tu línea y tu celular en un solo paso" y apunta a un temor cotidiano y legítimo: el robo de celulares.
Qué dice el mail y por qué suena convincente
El texto del correo fraudulento está redactado con precisión para generar confianza. Explica que, ante el robo o extravío del teléfono, existe un servicio accesible que permite dar de baja la línea y bloquear el dispositivo con una sola llamada al *910.
Según el mensaje, el sistema funciona las 24 horas, todos los días del año, es fácil, rápido y seguro, y además promete que si el usuario recupera el equipo o adquiere uno nuevo, podrá rehabilitar tanto la línea como el dispositivo.
El relato es coherente, el tono es institucional y el servicio que describe —aunque existe en la realidad— es utilizado aquí como disfraz para una trampa.
La trampa está en el botón
El mecanismo es clásico del phishing moderno. Al final del correo aparecen dos opciones que invitan a interactuar: "Ver más" y "Desuscribirme". Ambas conducen al mismo destino: un enlace malicioso.
Hacer clic en cualquiera de esas opciones puede derivar en:
- Robo de credenciales bancarias o de servicios digitales
- Instalación de malware en el dispositivo
- Suplantación de identidad para operar en nombre de la víctima
- Acceso no autorizado a cuentas personales
La estrategia es efectiva precisamente porque apela a quienes quieren desuscribirse de algo que no pidieron. En ese gesto aparentemente inofensivo reside el peligro.
¿Cómo saber si un correo del Gobierno es legítimo?
Esta es una de las preguntas más frecuentes que los usuarios realizan y la respuesta es la siguiente: Toda la información oficial del Estado argentino se publica exclusivamente en argentina.gob.ar
Cualquier comunicación que provenga de una dirección diferente —aunque incluya palabras como "comunicacion", "argentina" o "gob"— debe ser verificada con extrema cautela. Los dominios oficiales tienen una estructura fija y no envían solicitudes de clics ni archivos adjuntos sin previo aviso.
Ante la duda, lo más seguro es:
- No hacer clic en ningún enlace del mensaje
- No descargar archivos adjuntos
- No responder el correo bajo ninguna circunstancia
- Ingresar manualmente a argentina.gob.ar para verificar si el servicio existe
Qué hacer si ya hiciste clic en esta estafa
Ahora bien, si el daño ya está hecho, la acción debe ser inmediata. Las autoridades recomiendan contactar al Centro de Ciberseguridad del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, organismo especializado en este tipo de incidentes digitales.
Además, es aconsejable:
- Cambiar de inmediato las contraseñas de correo electrónico, homebanking y redes sociales
- Activar la verificación en dos pasos en todas las cuentas posibles
- Notificar al banco si se ingresaron datos financieros
- Escanear el dispositivo con un antivirus actualizado
La velocidad de respuesta puede marcar la diferencia entre un susto y una pérdida real de dinero o identidad.
Lo que el Estado ofrece realmente
Para no confundirse: el servicio *910 existe y es legítimo, y permite, efectivamente, bloquear líneas y equipos ante robos. Pero se accede llamando desde cualquier teléfono, no a través de correos electrónicos ni enlaces externos.
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