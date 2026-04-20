La estafa que finge ser el Gobierno y ya les llegó a todos

La trampa está en el botón

El mecanismo es clásico del phishing moderno. Al final del correo aparecen dos opciones que invitan a interactuar: "Ver más" y "Desuscribirme". Ambas conducen al mismo destino: un enlace malicioso.

Hacer clic en cualquiera de esas opciones puede derivar en:

Robo de credenciales bancarias o de servicios digitales

Instalación de malware en el dispositivo

Suplantación de identidad para operar en nombre de la víctima

Acceso no autorizado a cuentas personales

La estrategia es efectiva precisamente porque apela a quienes quieren desuscribirse de algo que no pidieron. En ese gesto aparentemente inofensivo reside el peligro.

¿Cómo saber si un correo del Gobierno es legítimo?

Esta es una de las preguntas más frecuentes que los usuarios realizan y la respuesta es la siguiente: Toda la información oficial del Estado argentino se publica exclusivamente en argentina.gob.ar

Cualquier comunicación que provenga de una dirección diferente —aunque incluya palabras como "comunicacion", "argentina" o "gob"— debe ser verificada con extrema cautela. Los dominios oficiales tienen una estructura fija y no envían solicitudes de clics ni archivos adjuntos sin previo aviso.

Ante la duda, lo más seguro es:

No hacer clic en ningún enlace del mensaje

No descargar archivos adjuntos

No responder el correo bajo ninguna circunstancia

Ingresar manualmente a argentina.gob.ar para verificar si el servicio existe

Qué hacer si ya hiciste clic en esta estafa

Ahora bien, si el daño ya está hecho, la acción debe ser inmediata. Las autoridades recomiendan contactar al Centro de Ciberseguridad del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, organismo especializado en este tipo de incidentes digitales.

Además, es aconsejable:

Cambiar de inmediato las contraseñas de correo electrónico , homebanking y redes sociales

, homebanking y redes sociales Activar la verificación en dos pasos en todas las cuentas posibles

Notificar al banco si se ingresaron datos financieros

Escanear el dispositivo con un antivirus actualizado

La velocidad de respuesta puede marcar la diferencia entre un susto y una pérdida real de dinero o identidad.

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Lo que el Estado ofrece realmente

Para no confundirse: el servicio *910 existe y es legítimo, y permite, efectivamente, bloquear líneas y equipos ante robos. Pero se accede llamando desde cualquier teléfono, no a través de correos electrónicos ni enlaces externos.

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