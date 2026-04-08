Clientes del Banco Provincia bajo ataque por una estafa masiva

A través de un video institucional difundido por la propia entidad, se explicó con más detalle el modus operandi: el contacto se realiza invocando "supuestas deudas" y los delincuentes intentan que la víctima realice pagos de forma inmediata, sin pasar por ningún canal oficial.

Lo que el banco dejó en claro

Los convenios se cierran en sucursal, no por teléfono: El banco fue explícito en el video, explicando que cualquier convenio de cancelación o refinanciación de deuda se formaliza de manera presencial y exclusiva en una sucursal del Banco Provincia. Ninguna negociación es válida si se lleva adelante por otra vía. Los pagos van por canales oficiales, sin excepción: Los únicos medios habilitados para realizar pagos al banco son los canales oficiales de la institución —app, home banking o caja en sucursal—. Cualquier solicitud de pago por fuera de esos canales debe considerarse fraudulenta de inmediato. Verificar siempre antes de actuar: Ante la mínima duda, el banco recomienda que el cliente constate la información directamente en su sitio web oficial o acercándose personalmente a una sucursal. También es clave comprobar la autenticidad del estudio jurídico que dice representar al banco: si no aparece en los canales oficiales, no existe.

Cómo protegerte ante este tipo de estafas

Nunca hagas pagos ante llamados no solicitados

Ingresá siempre desde la URL oficial del banco: www.bancoprovincia.com.ar

Consultá en tu sucursal si recibís una llamada sospechosa

Reportá intentos de fraude al banco y a las autoridades

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/bancoprovincia/status/2039478414764355919&partner=&hide_thread=false ¡Nueva modalidad de estafa telefónica detectada!



Importante: No habilitamos el cobro directo de deudas a través de estudios jurídicos externos.



Evitá pagos indebidos y reforzá la seguridad frente a intentos de fraude.



Ante cualquier duda, validá siempre la… pic.twitter.com/GPrRjp4DIn — Banco Provincia (@bancoprovincia) April 1, 2026 Publicación en X de @bancoprovincia.

Un problema que no para de crecer

Las estafas bancarias telefónicas no son nada nuevas. Según datos de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI), los delitos de este tipo crecieron de forma sostenida en los últimos años en Argentina, con picos en momentos de incertidumbre económica, cuando más vulnerable se siente la población.

El hecho de que el Banco Provincia haya salido públicamente —con posteo en X y video explicativo— a advertir sobre esta modalidad específica indica que los llamados ya habían impactado a una cantidad significativa de clientes. No es un comunicado preventivo genérico, es una respuesta a una amenaza activa y en curso.

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