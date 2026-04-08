Juicio político a Donald Trump y voces detractoras en USA contra la guerra: "Lunático genocida"

Al igual que Greene, los influencers del ala dura del MAGA, Nick Fuentes y Candance Owens, amigos del asesinado Charlie Kirk, criticaron las amenazas de genocidio de Trump, al que culparon por conducir a Washington al filo de las tensiones entre Teherán y Tel Aviv, lo tildaron de “animal” y de tener pocos escrúpulos.

"Las amenazas de Trump de destruir la civilización iraní por Israel casi te hacen olvidar que hace 10 años fue elegido para construir un muro fronterizo, reparar nuestra infraestructura y poner fin a la corrupción política. El movimiento MAGA fue asimilado en el GOP y secuestrado por judíos sionistas", sentenció el martes el republicano Nick Fuentes en su posteo en X.

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"Estados Unidos e Israel lanzaron su guerra contra Irán buscando un cambio de régimen y la destrucción total del arsenal de misiles de Irán. 6 semanas después, el régimen iraní permanece intacto, mantiene un arsenal de misiles y ha tomado el control del estrecho de Ormuz. Trump se rindió, Irán ganó", dijo en otra publicación, escrita este miércoles, justamente cuando Irán decidió reanudar el bloqueo en Ormuz, tras una breve apertura por el acuerdo de una tregua con Estados Unidos por 15 días.

Candace Owens, otra influencer republicana y gran divulgadora de teorías cosnspirativas, arremetió de lleno contra Trump por haber amenazado a la población iraní con eliminarla de la faz de la tierra si su gobierno no accedía a un acuerdo nuclear. A través de un posteo, en el que citó las declaraciones del presidente iraní en las que prometía salir a la calle con su pueblo, tildó a Trump de ser el verdadero "animal". En otra publicación lo llamó "lunático genocida".

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"El presidente iraní tuitea que está dispuesto a sacrificar su propia vida por su pueblo. Donald Trump estuvo dispuesto a sacrificar a Charlie Kirk y está dispuesto a sacrificar toda vida y sustento de los estadounidenses por un Gran Israel. ¿Quién es el animal ahora?", escribió en X.

Otras voces republicanas también clamaron por usar la enmienda 25 para destituir a Trump, o bien, iniciar un juicio político contra él, coincidiendo con el Partido Demócrata, que pide por ello. Al pedido de destitución o impeachment se ha sumado la congresista Melanie Stansbury, el excongresista republicano Joe Walsh y el exdirector de comunicaciones de la Casa Blanca durante el primer Gobierno de Trump, Anthony Scaramucci.

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Mientras la enmienda 25 es un mecanismo que permite remover temporalmente al presidente si se considera que no puede ejercer sus funciones y establece que "el vicepresidente y la mayoría del gabinete deben declarar que el presidente es incapaz de cumplir sus funciones", el juicio político es un proceso político y judicial para aprobar cargos penales y destituir al presidente, bajo el argumento de traición a la patria o corrupción.

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