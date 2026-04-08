Trump excluye a Líbano del alto al fuego, Irán bloquea otra vez Ormuz y arde Beirut

Sin embargo, el presidente estadounidense Donald Trump aseveró todo lo contrario a Islamabad, al decir que Líbano "no está incluido" en el acuerdo de alto el fuego.

image Donald Trump en la Casa Blanca | GENTILEZA ASOCIATED PRESS

Según Liz Landers, corresponsal de la Casa Blanca de PBS, el presidente Trump afirmó este miércoles que Líbano "no está incluido" en el acuerdo de alto el fuego de dos semanas. Trump le dijo a Landers que Líbano no fue incluido debido al grupo Hezbolá, del cual, según él, "se ocuparían".

Cuando se le preguntó sobre los ataques de Israel contra el Líbano, Trump se refirió a ellos como "una escaramuza aparte".

Tras amenazar con aniquilar la civilización iraní, en la noche del martes, el mandatario estadounidense finalmente acordó con Irán un alto al fuego de dos semanas, gracias a la intermediación pakistaní. Teherán, por su parte, accedió a permitir el tránsito seguro a través del estrecho de Ormuz, pero luego reculó, al mediodía de este miércoles, y decidió volver a cerrar el flujo marítimo por allí, argumentando que lo reabirá cuando el Líbano deje de estar bajo fuego.

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Ayer a la noche, a media hora de que se venciera el plazo límite que él mismo fijo, Trump comunicó abiertamente al mundo que aceptaba la contrapropuesta de Pakistán de aplazar dos semanas su decisión de que "toda la civilización iraní morirá" y reanudar las negociaciones con Teherán, a fin de evitar una escalada. Dijo que aceptó, dado que "ya hemos cumplido y superado todos los objetivos militares y estamos muy avanzados en un acuerdo definitivo sobre la PAZ a largo plazo con Irán y la PAZ en Medio Oriente".

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