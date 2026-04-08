Irán declaró que está evaluando romper el alto al fuego de 15 días acordado con Estados Unidos si Israel sigue bombardeando Líbano, cuyo sur es un bastión de operaciones de la Hezbolá, proxy chií de Teherán. Este miércoles, en el primer día de la entrada en vigor de la tregua, el Estado Hebreo lanzó contra el territorio libanés la ofensiva más intensa desde la escalada del 2 de marzo, y el presidente estadounidense Donald Trump aseveró que Beirut está excluida de la tregua.
1ER DÍA DE TREGUA
Trump excluye a Líbano del alto al fuego, Irán bloquea otra vez Ormuz y arde Beirut
Irán amenaza con romper el alto al fuego de 15 días si Israel continúa atacando Líbano y cierra nuevamente Ormuz. Trump asegura que Beirut no está incluida en la tregua y Netanyahu lanza un ataque colosal.
El gobierno iraní interrumpió cerca del mediodía la reapetura del estrecho de Ormuz tras la ola de ataques israelíes contra el Líbano, en los que murieron decenas de personas."El paso de petroleros a través del estrecho de Ormuz ha sido detenido tras los ataques de Israel al Líbano", indicó la agencia Fars, vinculada a la Guardia Revolucionaria.
Teherán también denunció a viva voz "violaciones al acuerdo" al reportar que hubo un ataque en la refinería en la isla de Lavan, situada en el Golfo Pérsico, y que interceptaron un dron en la ciudad de Lar, por lo que prometió "una respuesta firme y contundente".
Israel señaló, por su parte, que “la batalla en el Líbano continúa, y el alto el fuego no incluye al Líbano”, según palabras del portavoz militar Avichay Adraee en un comunicado publicado en X. En el marco del primer día de la tregua, se reportaron ataques israelíes contra 100 objetivos en 10 minutos, lo que, según Reuters y medios de comunicación libaneses, dejó una cifra fatal de 300 muertos, en su mayoría civiles.
Líbano quedó fuera del acuerdo entre Trump e Irán
El Ejército israelí emitió en esta jornada nuevas “órdenes de evacuación” en amplias zonas de la capital de Líbano y el sur del país, incluida la ciudad de Tiro, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, mientras el gobierno de Pakistán, el gran mediador y una potencia nuclear chií en la que Donald Trump confía, precisó que el alto al fuego acordado tiene “efecto inmediato” y que se aplica “en todas partes, incluido Líbano”.
Sin embargo, el presidente estadounidense Donald Trump aseveró todo lo contrario a Islamabad, al decir que Líbano "no está incluido" en el acuerdo de alto el fuego.
Según Liz Landers, corresponsal de la Casa Blanca de PBS, el presidente Trump afirmó este miércoles que Líbano "no está incluido" en el acuerdo de alto el fuego de dos semanas. Trump le dijo a Landers que Líbano no fue incluido debido al grupo Hezbolá, del cual, según él, "se ocuparían".
Cuando se le preguntó sobre los ataques de Israel contra el Líbano, Trump se refirió a ellos como "una escaramuza aparte".
Tras amenazar con aniquilar la civilización iraní, en la noche del martes, el mandatario estadounidense finalmente acordó con Irán un alto al fuego de dos semanas, gracias a la intermediación pakistaní. Teherán, por su parte, accedió a permitir el tránsito seguro a través del estrecho de Ormuz, pero luego reculó, al mediodía de este miércoles, y decidió volver a cerrar el flujo marítimo por allí, argumentando que lo reabirá cuando el Líbano deje de estar bajo fuego.
Ayer a la noche, a media hora de que se venciera el plazo límite que él mismo fijo, Trump comunicó abiertamente al mundo que aceptaba la contrapropuesta de Pakistán de aplazar dos semanas su decisión de que "toda la civilización iraní morirá" y reanudar las negociaciones con Teherán, a fin de evitar una escalada. Dijo que aceptó, dado que "ya hemos cumplido y superado todos los objetivos militares y estamos muy avanzados en un acuerdo definitivo sobre la PAZ a largo plazo con Irán y la PAZ en Medio Oriente".
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