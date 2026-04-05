Artemis II: Cómo ver el sobrevuelo lunar en vivo por Netflix este lunes 6 de abril

Horarios por región para el lunes 6 de abril:

image La señal estará disponible en Netflix para usuarios con suscripción activa, sin costo adicional. La NASA también transmitirá el evento en su propio canal oficial (NASA TV) y en YouTube.

De hecho, como dato de actualidad, la misión despegó hace apenas unos días, el 1 de abril de 2026.

¿Por qué no bajan en esta misión?

Es una prueba de fuego: Artemis 2 es la primera misión tripulada del programa. El objetivo principal es probar que la nave Orion y el cohete SLS pueden mantener con vida a los cuatro astronautas (Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen) en el espacio profundo

Sin módulo de aterrizaje: La nave Orion no tiene la capacidad de aterrizar ni de despegar desde la superficie lunar. Para eso se necesita un vehículo especial (como el Starship de SpaceX), que recién se utilizará en misiones posteriores.

Trayectoria de "retorno libre": La nave usará la gravedad de la Luna para dar la vuelta y ser impulsada de regreso a la Tierra de forma natural. Es una medida de seguridad: si algo falla, la física los trae de vuelta a casa "gratis" sin necesidad de encender motores.

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Si todo sale bien en esta vuelta que están dando ahora, el plan de la NASA es el siguiente.

Artemis 3: Se proyecta para finales de 2027 o 2028. Esa será la misión que finalmente lleve a los seres humanos (incluyendo a la primera mujer y a la primera persona de color) a pisar el polo sur lunar.

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