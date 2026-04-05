Este lunes 6 de abril, la nave Orion —con Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch (NASA) y Jeremy Hansen (Agencia Espacial Canadiense) a bordo— pasará a escasos miles de kilómetros de la superficie lunar en el punto más cercano de toda la misión Artemis II. Y Netflix lo transmitirá.
STREAMING HISTÓRICO
Artemis II: Cómo ver el sobrevuelo lunar en vivo por Netflix este lunes 6 de abril
Netflix y la NASA transmitirán en vivo el sobrevuelo lunar de la misión Artemis II este lunes 6 de abril, el momento más esperado por millones.
El sobrevuelo ocurrirá sobre la cara oculta de la Luna, la región que nunca es visible desde la Tierra. En ese instante, la gravedad lunar actuará como catapulta natural para modificar la trayectoria de la nave y enviarla de regreso al océano Pacífico, donde amerizará el 10 de abril.
Quizás te interese leer: Artemis II en vivo: Despegó la nave llevará a los humanos de vuelta a la Luna
Netflix transmite en vivo: cuándo y cómo verlo
Netflix formalizó en 2025 un acuerdo con la NASA para integrar el canal NASA+ Live dentro de su plataforma. Desde entonces, la transmisión del sobrevuelo lunar de Artemis II es el evento más significativo emitido bajo ese convenio.
Según What's on Netflix, la señal incluirá imágenes en tiempo real de la nave y datos de telemetría del acercamiento lunar. La plataforma no transmitió el lanzamiento del 1 de abril, pero confirmó su presencia para este hito específico del viaje.
Horarios por región para el lunes 6 de abril:
De hecho, como dato de actualidad, la misión despegó hace apenas unos días, el 1 de abril de 2026.
¿Por qué no bajan en esta misión?
-
Es una prueba de fuego: Artemis 2 es la primera misión tripulada del programa. El objetivo principal es probar que la nave Orion y el cohete SLS pueden mantener con vida a los cuatro astronautas (Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen) en el espacio profundo
Sin módulo de aterrizaje: La nave Orion no tiene la capacidad de aterrizar ni de despegar desde la superficie lunar. Para eso se necesita un vehículo especial (como el Starship de SpaceX), que recién se utilizará en misiones posteriores.
Trayectoria de "retorno libre": La nave usará la gravedad de la Luna para dar la vuelta y ser impulsada de regreso a la Tierra de forma natural. Es una medida de seguridad: si algo falla, la física los trae de vuelta a casa "gratis" sin necesidad de encender motores.
Si todo sale bien en esta vuelta que están dando ahora, el plan de la NASA es el siguiente.
Artemis 3: Se proyecta para finales de 2027 o 2028. Esa será la misión que finalmente lleve a los seres humanos (incluyendo a la primera mujer y a la primera persona de color) a pisar el polo sur lunar.
----------------------------------------------------------------
Otras noticias en Urgente24
Con enojo Chile suspende compra de gas natural a Argentina por "mala calidad"
Bolsillos fríos: ahora los argentinos cruzan a Paraguay para cargar nafta
La nueva miniserie de 8 capítulos perfecta para devorar este finde largo
¿Zarpazo de Irán? El misterioso grupo "Ashab al-Yamin" siembra el terror en Europa
Agotado el Gebelismo sin Dante Gebel, el pastor regresa a la Argentina