Con enojo Chile suspende compra de gas natural a Argentina por "mala calidad"

Enojo de Chile

En Chile explicaron: “Como Ministerio de Energía estamos evaluando todas las posibilidades para que Argentina pueda restablecer el envío de gas compatible con las normas chilenas. Las autoridades de nuestro país ya están en contacto con las autoridades y empresas trasandinas para solucionar el problema”.

De todas formas, y pese a que ya hay quienes comienzan a hablar de una crisis energética para las regiones del Biobío y Ñuble, desde el Ministerio de Energía fueron enfáticos en que debe haber tranquilidad en la ciudadanía.

“Estamos trabajando en coordinación con la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, con Intergas y Gas Sur, y las empresas argentinas involucradas, activando todos los protocolos para resguardar la seguridad y continuidad del suministro energético en las regiones”.

“Nuestra principal prioridad son las familias de Biobío y Ñuble. Estamos desplegados para evitar cualquier interrupción del suministro residencial y estamos trabajando para anticiparnos y tomar todas las medidas necesarias”.

Además, mencionaron que si bien hay una afectación a clientes industriales, “la gran mayoría cuenta con sistemas de respaldo, lo que permite mitigar impactos en la producción”.

“Ante la urgencia que supone esta situación, las autoridades están a la espera de un estudio de la composición del gas (cromatografía) para identificar los reales riesgos de la utilización del gas argentino. Nuestro foco está en resolver los problemas y poner a las personas en el centro”, concluyeron.

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