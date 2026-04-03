La interrupción del suministro de gas natural de la Argentina a Chile, que abastece a las regiones del Biobío y Ñuble, provocada por incumplimientos en los estándares de calidad exigidos por el comprador, encendió alertas en el sector energético trasandino.
ESTAFA AL CONSUMIDOR
Con enojo Chile suspende compra de gas natural a Argentina por "mala calidad"
El Ministerio de Energía de Chile sobre la interrupción del suministro de gas natural desde Argentina: “Se detectó gas que no cumple con el estándar”.
Al respecto, desde el Ministerio de Energía se refirieron a la polémica explicando que “el gas natural que abastece a las regiones de Ñuble y Biobío ingresa a Chile a través de un gaseoducto internacional, cuyo punto de entrada se ubica en la cordillera de Yungay, sector Valle Las Vacas (Región de Ñuble)”.
“En este punto se realiza la medición y verificación de la calidad del gas, conforme a la normativa chilena, la cual es más exigente que la normativa argentina”, aseguraron.
“Durante este proceso se detectó gas que no cumple con el estándar contratado, razón por la cual se suspendió su recepción, hasta que el producto cumpla con los estándares exigidos en Chile”.
Si bien la polémica está afectando principalmente a la industria y no se sabe la fecha de reposición, desde el Gobierno de José Antonio Kast enfatizaron que ya se está trabajando por solucionar el problema.
Enojo de Chile
En Chile explicaron: “Como Ministerio de Energía estamos evaluando todas las posibilidades para que Argentina pueda restablecer el envío de gas compatible con las normas chilenas. Las autoridades de nuestro país ya están en contacto con las autoridades y empresas trasandinas para solucionar el problema”.
De todas formas, y pese a que ya hay quienes comienzan a hablar de una crisis energética para las regiones del Biobío y Ñuble, desde el Ministerio de Energía fueron enfáticos en que debe haber tranquilidad en la ciudadanía.
- “Estamos trabajando en coordinación con la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, con Intergas y Gas Sur, y las empresas argentinas involucradas, activando todos los protocolos para resguardar la seguridad y continuidad del suministro energético en las regiones”.
- “Nuestra principal prioridad son las familias de Biobío y Ñuble. Estamos desplegados para evitar cualquier interrupción del suministro residencial y estamos trabajando para anticiparnos y tomar todas las medidas necesarias”.
Además, mencionaron que si bien hay una afectación a clientes industriales, “la gran mayoría cuenta con sistemas de respaldo, lo que permite mitigar impactos en la producción”.
“Ante la urgencia que supone esta situación, las autoridades están a la espera de un estudio de la composición del gas (cromatografía) para identificar los reales riesgos de la utilización del gas argentino. Nuestro foco está en resolver los problemas y poner a las personas en el centro”, concluyeron.
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