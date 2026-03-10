El presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) canceló su viaje a la toma de posesión del nuevo presidente de Chile, José Antonio Kast, prevista para este miércoles (11/03). La cancelación ocurrió 1 día después de que el senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) confirmara su presencia en el evento.
José Antonio Kast invitó a Flávio Bolsonaro, y Lula da Silva decidió no viajar a Chile
La información fue revelada por G1 y confirmada por Folha a través de fuentes cercanas al presidente Lula da Silva.
Fuentes del gobierno brasileño señalaron que Lula se bajó porque “existía riesgo de que se produjeran situaciones incómodas”.
Flávio Bolsonaro es hijo del expresidente de Jair Bolsonaro, y competirá contra Lula en las próximas elecciones presidenciales de Brasil.
El martes 10/03 por la mañana, Lula da Silva se reunió con el ministro de Relaciones Exteriores, Mauro Vieira, en una reunión programada antes de la cancelación del viaje.
Se esperaba que Lula llegara a Chile al final de la tarde del martes (10) para asistir a la toma de posesión y otros compromisos oficiales el miércoles.
La presencia del brasileño sería otra demostración de que la relación con el líder derechista chileno sería pragmática y contrastaría con los roces con el argentino Javier Milei, a cuya investidura Lula no asistió en diciembre de 2023.
Bilateral
La ceremonia de investidura de José Antonio Kast contará de todas formas con la presencia de diversas delegaciones extranjeras.
El acto en Valparaíso, sede del Congreso, contará con la presencia de los presidente
- de Argentina, Javier Milei;
- de Ecuador, Daniel Noboa;
- de Bolivia, Rodrigo Paz;
- de Costa Rica, Rodrigo Chaves; y
- de Honduras, Nasry Asfura.
Kast es el político más derechista que ha gobernado Chile desde el fin de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990). Su gestión de 4 años sustituye al liderazgo izquierdista de Gabriel Boric, aliado de Lula en la región.
Chile y Brasil comparten intereses comunes como el flujo de turistas entre ambos países, la ruta bioceánica del país andino, el sector aéreo, entre otros.
La presencia de Lula fue solicitada en repetidas ocasiones por Kast, quien se reunió con él durante su última visita a Panamá a finales de enero de este año.
En una conversación de más de 1 hora, ambos reiteraron la importancia de mantener y profundizar las relaciones bilaterales, con énfasis en ampliar la colaboración mutua en áreas como infraestructura, energías renovables, comercio y turismo.
No es la primera toma de posesión de un líder latinoamericano de derecha a la que Lula no asiste. Anteriormente, el presidente brasileño no asistió a los actos en La Paz (Bolivia, de inicio del mandato de Rodrigo Paz, y Brasil estuvo representado por el vicepresidente Geraldo Alckmin .
Lula sí asistió a la ceremonia de investidura de Santiago Peña, el presidente derechista de Paraguay.
