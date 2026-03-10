José Antonio Kast invitó a Flávio Bolsonaro, y Lula da Silva decidió no viajar a Chile

Se esperaba que Lula llegara a Chile al final de la tarde del martes (10) para asistir a la toma de posesión y otros compromisos oficiales el miércoles.

La presencia del brasileño sería otra demostración de que la relación con el líder derechista chileno sería pragmática y contrastaría con los roces con el argentino Javier Milei, a cuya investidura Lula no asistió en diciembre de 2023.

lula kast José Antonio Kast y Lula da Silva en Panamá.

Bilateral

La ceremonia de investidura de José Antonio Kast contará de todas formas con la presencia de diversas delegaciones extranjeras.

El acto en Valparaíso, sede del Congreso, contará con la presencia de los presidente

de Argentina, Javier Milei;

de Ecuador, Daniel Noboa;

de Bolivia, Rodrigo Paz;

de Costa Rica, Rodrigo Chaves; y

de Honduras, Nasry Asfura.

Kast es el político más derechista que ha gobernado Chile desde el fin de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990). Su gestión de 4 años sustituye al liderazgo izquierdista de Gabriel Boric, aliado de Lula en la región.

Chile y Brasil comparten intereses comunes como el flujo de turistas entre ambos países, la ruta bioceánica del país andino, el sector aéreo, entre otros.

La presencia de Lula fue solicitada en repetidas ocasiones por Kast, quien se reunió con él durante su última visita a Panamá a finales de enero de este año.

En una conversación de más de 1 hora, ambos reiteraron la importancia de mantener y profundizar las relaciones bilaterales, con énfasis en ampliar la colaboración mutua en áreas como infraestructura, energías renovables, comercio y turismo.

No es la primera toma de posesión de un líder latinoamericano de derecha a la que Lula no asiste. Anteriormente, el presidente brasileño no asistió a los actos en La Paz (Bolivia, de inicio del mandato de Rodrigo Paz, y Brasil estuvo representado por el vicepresidente Geraldo Alckmin .

Lula sí asistió a la ceremonia de investidura de Santiago Peña, el presidente derechista de Paraguay.

