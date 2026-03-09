En la décima jornada de guerra en Medio Oriente, un ciudadano israelí murió y otro resultó herido producto de los escombros generados por una salva de mísiles iraníes, mientras el Estado Hebreo lleva a cabo un ataque a gran escala en Teherán, Isfahán y el sur de Irán, así como realiza una serie de bombardeos en el este de Líbano y en los suburbios al sur de la capital libanesa, bastión de la Hezbolá. En tanto, Turquía, que intentó mantenerse al margen, confirma que las defensas de la OTAN derribaron un segundo misil balístico iraní que entró en su espacio aéreo y promete tomar represalias al respecto.
PÓLVORA EN EL GOLFO
Ferocidad de Irán contra Israel, pero Doha, Bahréin y Turquía también reciben el embate
Un ciudadano israelí muere tras que una salva de misiles iraníes impactara en Israel, mientras el Estado Hebreo lanza un ataque simultáneo a gran escala en varias ciudades de Irán y en suburbios de Líbano, y Turquía advierte de una respuesta tras derribar un misil iraní en su espacio aéreo.
Irán lanza una salva de misiles hacia Israel tras elegir al nuevo ayatolá, Mojtaba Khamenei, hijo del fallecido Ali Jamenei, en la misma jornada en que las defensas aéreas de la OTAN derriban en el Mediterráneo oriental un segundo misil balístico que, según afirma Turquía, fue disparado desde Irán e ingresó a su espacio aéreo, justo cuando las hostilidades en el Golfo Pérsico arrastran aún más a la arena de la reyerta a los países árabes sunitas que albergan bases estadounidenses desde donde Estados Unidos lanza su Operación Furia Épica contra Teherán.
Este lunes, el Ministerio de Defensa de los Emiratos Árabes Unidos informa que los sistemas de defensa aérea del país interceptaron 12 misiles balísticos y 17 drones, y que tres misiles cayeron al mar y uno penetró, mientras Qatar divulga que “las Fuerzas Armadas han interceptado un ataque con misil que tenía como objetivo el Estado de Qatar”.
"Nuestras fuerzas de defensa están lidiando con amenazas entrantes de misiles y drones desde Irán", ha comunicado el Ministerio de Defensa de los Emiratos Árabes Unidos, mientras que su homólogo de Kuwait afirma que ha afrontado “ataques con misiles y drones” durante la misma noche.
En este contexto en el que el Golfo Pérsico es un polvorín, un ataque aéreo iraní este lunes provoca un incendio en el complejo petrolero de la ciudad de Al-Maameer, en Bahréin, informaron medios estatales, y la empresa nacional Bapco invoca la cláusula de "fuerza mayor" en respuesta a los ataques de Teherán.
"Se produjo un incendio tras la agresión iraní contra las instalaciones de Al-Maameer (también conocidas como Al-Mu'amirah), se reportaron daños materiales pero no se registraron víctimas", informa la Agencia de Noticias de Bahréin en una publicación en X, y agrega que las autoridades habían "iniciado operaciones de extinción de incendios".
Del mismo modo, el Ministerio de Defensa de Arabia Saudita divulga este lunes que ha derribado drones que se dirigían al campo petrolífero de Shaybah, en el sureste del país, que ya había sido atacado por drones el domingo, según el reino saudí.
La semana pasada, misiles iraníes cayeron en una planta de la empresa pública QatarEnergy, la mayor productora de gas natural licuado del mundo; una refinería de Aramco, la petrolera estatal de Arabia Saudita; y un centro de datos de Amazon en Emiratos Árabes Unidos, lo que puede interpretarse como un intento de Irán de sacudir los precios internacionales de la energía y golpear donde más le duele a Occidente, el bolsillo, aunque el republicano Tucker Carlson asegure que se trata de ataques de "bandera falsa".
Respecto a esta escalada regional y la presión sobre el flujo energético, el brigadier Ebrahim Yabari, general de la Guardia Revolucionaria de Irán, declaró el martes pasado en la televisión estatal que las fuerzas iraníes no permitirán que “ni una sola gota de petróleo” salga de la región del Golfo Pérsico, tras revelar que ordenó cerrar el Estrecho de Ormuz, la arteria marítima por donde pasa el 20 % del petróleo y gas del mundo.
Emmanuel Macron: "Cuando Chipre es atacado, Europa es atacada"
Por su parte, el presidente francés, Emmanuel Macron, afirma a viva voz durante este lunes que “cuando Chipre es atacado, Europa es atacada", en alusión al ataque de la semana pasada contra la base militar británica en Chipre de Akrotiri, tras que recibiera el impacto de un dron de fabricación iraní.
Según Reuters, altos cargos del Gobierno de Chipre han informado de que el dron iraní fue "probablemente" lanzado por la milicia chií Hezbolá, aliada de Irán, desde Líbano, y que el objetivo era la base militar y no Chipre en sí.
"Brindaremos helicópteros anfibios y dos buques de guerra en el mar Rojo", comenta Macron en su discurso de este lunes, al mismo tiempo que confirma que Francia enviará dos fragatas como parte de la misión naval Aspides de la Unión Europea en el mar Rojo.
"Estamos en proceso de establecer una misión puramente defensiva y de escolta, que debe prepararse conjuntamente con Estados europeos y no europeos", declara Macron tras reunirse con el presidente chipriota, Nikos Christodoulides, y el primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, en Chipre.
