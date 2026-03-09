Ferocidad de Irán contra Israel, pero Doha, Bahréin y Turquía también reciben el embate

"Se produjo un incendio tras la agresión iraní contra las instalaciones de Al-Maameer (también conocidas como Al-Mu'amirah), se reportaron daños materiales pero no se registraron víctimas", informa la Agencia de Noticias de Bahréin en una publicación en X, y agrega que las autoridades habían "iniciado operaciones de extinción de incendios".

Del mismo modo, el Ministerio de Defensa de Arabia Saudita divulga este lunes que ha derribado drones que se dirigían al campo petrolífero de Shaybah, en el sureste del país, que ya había sido atacado por drones el domingo, según el reino saudí.

Cuatro drones que se dirigían al yacimiento petrolífero de Shaybah fueron interceptados y destruidos Cuatro drones que se dirigían al yacimiento petrolífero de Shaybah fueron interceptados y destruidos

La semana pasada, misiles iraníes cayeron en una planta de la empresa pública QatarEnergy, la mayor productora de gas natural licuado del mundo; una refinería de Aramco, la petrolera estatal de Arabia Saudita; y un centro de datos de Amazon en Emiratos Árabes Unidos, lo que puede interpretarse como un intento de Irán de sacudir los precios internacionales de la energía y golpear donde más le duele a Occidente, el bolsillo, aunque el republicano Tucker Carlson asegure que se trata de ataques de "bandera falsa".

Respecto a esta escalada regional y la presión sobre el flujo energético, el brigadier Ebrahim Yabari, general de la Guardia Revolucionaria de Irán, declaró el martes pasado en la televisión estatal que las fuerzas iraníes no permitirán que “ni una sola gota de petróleo” salga de la región del Golfo Pérsico, tras revelar que ordenó cerrar el Estrecho de Ormuz, la arteria marítima por donde pasa el 20 % del petróleo y gas del mundo.

Emmanuel Macron: "Cuando Chipre es atacado, Europa es atacada"

Por su parte, el presidente francés, Emmanuel Macron, afirma a viva voz durante este lunes que “cuando Chipre es atacado, Europa es atacada", en alusión al ataque de la semana pasada contra la base militar británica en Chipre de Akrotiri, tras que recibiera el impacto de un dron de fabricación iraní.

Según Reuters, altos cargos del Gobierno de Chipre han informado de que el dron iraní fue "probablemente" lanzado por la milicia chií Hezbolá, aliada de Irán, desde Líbano, y que el objetivo era la base militar y no Chipre en sí.

"Brindaremos helicópteros anfibios y dos buques de guerra en el mar Rojo", comenta Macron en su discurso de este lunes, al mismo tiempo que confirma que Francia enviará dos fragatas como parte de la misión naval Aspides de la Unión Europea en el mar Rojo.

"Estamos en proceso de establecer una misión puramente defensiva y de escolta, que debe prepararse conjuntamente con Estados europeos y no europeos", declara Macron tras reunirse con el presidente chipriota, Nikos Christodoulides, y el primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, en Chipre.

