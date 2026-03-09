Se pudrió todo entre Racing e Independiente: ¿El hijo de Gustavo Costas vs Iván Marcone?

image

Horas después, Gonzalo Costas, hijo de Gustavo y ayudante de campo en Racing, subió una historia que muchos interpretaron como una respuesta al volante del Rojo.

“Los que hablan y se jactan de cosas que nunca vivieron nos seguirán viendo disfrutar de momentos así”, escribió en sus redes junto a un video en el que se ve el recibimiento al plantel de la Academia en la previa de un encuentro de Copa Sudamericana.

Si bien no se trata de una respuesta directa, todo indica que el mensaje estaría dirigido a Iván Marcone.

¿Cuándo se juega Independiente vs Racing?

Si el Torneo Apertura terminara hoy, Racing e Independiente se enfrentarían en los octavos de final.

El Rojo de Gustavo Quinteros se ubica cuarto en la Zona A, mientras que el equipo de Gustavo Costas está sexto en la Zona B.

De todas maneras, todavía no se disputó el clásico de Avellaneda en lo que va de 2026. Ese encuentro se jugará el domingo 5 de abril desde las 14 en el estadio Libertadores de América.

Por lo pronto, ambos equipos piensan en lo que será la fecha 10 del Torneo Apertura.

Independiente será local ante Unión de Santa Fe mañana, 10 de marzo, desde las 19:45, mientras que Racing visitará a Sarmiento de Junín ese mismo día a partir de las 22.

Ambos buscarán seguir afianzándose en el campeonato, con la diferencia de que la Academia deberá afrontar la Copa Sudamericana desde abril, mientras que el Rojo no tendrá competencia internacional durante 2026.

