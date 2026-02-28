Independiente tuvo que trabajar hasta los minutos finales y luego de buscarlo constantemente se quedó con la victoria por 2-0 ante Central Córdoba por la octava fecha del Torneo Apertura. Gabriel Ávalos e Iván Marcone fueron los le dieron el triunfo al Rojo, que trepa hasta la tercera posición del Grupo A.
Independiente 2-0 Central Córdoba: con dos goles agónicos, el Rojo se quedó con el triunfo en casa
Gabriel Ávalos e Iván Marcone fueron los salvadores de Independiente, que venció por 2-0 ante Central Córdoba.
EN VIVO
-
22:01
Fin del partido: sobre el final lo ganó Independiente
-
22:00
¡GOOOOOLL DE INDEPENDIENTE!
-
21:53
¡GOOOOOOLL DE INDEPENDIENTE!
-
21:49
¡Se lo perdió Central Córdoba!
-
21:34
Inexplicable que el partido siga sin goles
-
21:26
Independiente peca de ineficaz
-
21:20
¡Otra vez se salvó Central Córdoba!
-
21:18
¡Casi anota Independiente!
-
21:11
¡Se lo perdió Central Córdoba!
-
21:10
Empezó el segundo tiempo
-
20:56
Resúmen del Primer Tiempo
-
20:50
Fin del primer tiempo
-
20:46
¡Tapó Aguerre!
-
20:36
Estuvo cerca Central Córdoba
-
20:30
¡Malcorra reventó el travesaño!
-
20:24
¡Un milagro salvó a Central Córdoba!
-
20:21
¡Se salvó Independiente!
-
20:16
¡Rey salvó a Independiente!
-
20:11
¡Lo tuvo Independiente!
-
20:04
Independiente tuvo la primera clara apenas iniciado el partido
-
20:02
Empezó el partido
-
19:31
Independiente y Central Córdoba con formaciones confirmadas
-
18:57
Probable formación de Central Córdoba
-
18:57
Probable formación de Independiente
-
18:56
TV: Dónde ver Independiente vs Central Córdoba
Resúmen de la victoria de Independiente ante Central Córdoba
Fue un partido frenético donde Independiente de entrada salió a apretar del cuello a Central Córdoba y a mostrar su superioridad en la cancha. Con un circuito de juego bastante aceitado el Rojo empezó a merodear el área del Ferroviario que apostaba por salir rápido de contra para agarrar mal parada a la defensa del local. A los dos les funcionó su plan pero también ambos fueron ineficaces.
Más allá de algunas jugadas claras que tuvo el visitante fue Independiente el que tuvo las jugadas más claras en el primer tiempo con dos tiros en los palos por parte de Matías Abaldo e Ignacio Malcorra. Increíblemente los primeros 45 minutos terminaron sin goles pero igual de increíble fue lo que sucedió en el segundo tiempo.
El complemento fue casi un monólogo de Independiente, que no paró de generar situaciones pero que no terminó de ser eficaz. Los defensores de Central Córdoba llegaron a salvar varias jugadas sobre la línea, al mismo tiempo que los atacantes del Rojo fallaron muchísimo de cara al arco rival. Las emociones y el desahogo llegaron sobre el pitazo final.
Fue a los 44 minutos del segundo tiempo que Gabriel Ávalos de cabeza, luego de un centro sumamente preciso de Arias, logró anotar el gol que Independiente buscó durante toda la noche. Apenas unos minutos más tarde fue Iván Marcone quien puso el 2-0 mediante una jugada preparada para darle al Rojo los tres puntos que tanto merecía.
El conjunto de Gustavo Quinteros se quedó con una victoria totalmente justificada por lo que sucedió adentro del campo de juego y ahora Independiente logró llegar a la tercera posición del Grupo A del Torneo Apertura con un total de 13 puntos, aunque podría terminar un poco más abajo al terminar la fecha dependiendo de otros resultados. Por su parte el Ferroviario quedó 12° y se empieza a hundir en la zona baja.
Minuto a minuto
