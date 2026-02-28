Independiente 2-0 Central Córdoba: con dos goles agónicos, el Rojo se quedó con el triunfo en casa

Live Blog Post

Resúmen del Primer Tiempo

Sin dudas fue un primer tiempo más que entretenido en Avellaneda con un Independiente que de entrada buscó adueñarse de la pelota, mientras que Central Córdoba apostó todo a refugiarse para salir de contra. Los dos equipos tuvieron situaciones de anotar pero en cuanto a postura el que se mostró mejor fue el local.

Central Córdoba tuvo jugadas claras pero aisladas, mientras que Independiente se hizo cargo de la localía y demostró su superioridad. Sin terminar de ser del todo claro y siendo poco efectivo de cara al arco rival, el equipo de Gustavo Quinteros tuvo chances enormemente claras, sobre todo con un disparo de Matías Abaldo que dio en el palo y uno de Ignacio Malcorra que dio en el travesaño.

Por Rodrigo Rey que apareció cada vez que lo llamaron a intervenir, por el buen nivel que mostró Alan Aguerre en el arco de Central Córdoba y la buena fortuna que tuvo el Ferroviario con los palos ayudándolo es que el primer tiempo terminó sin goles en Avellaneda.