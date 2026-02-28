urgente24
Independiente 2-0 Central Córdoba: con dos goles agónicos, el Rojo se quedó con el triunfo en casa

Independiente venció a Central Córdoba por 2-0 por la octava fecha del Torneo Apertura. Foto: Independiente.&nbsp;

Gabriel Ávalos e Iván Marcone fueron los salvadores de Independiente, que venció por 2-0 ante Central Córdoba.

28 de febrero de 2026 - 18:55

EN VIVO

Independiente tuvo que trabajar hasta los minutos finales y luego de buscarlo constantemente se quedó con la victoria por 2-0 ante Central Córdoba por la octava fecha del Torneo Apertura. Gabriel Ávalos e Iván Marcone fueron los le dieron el triunfo al Rojo, que trepa hasta la tercera posición del Grupo A.

Resúmen de la victoria de Independiente ante Central Córdoba

Fue un partido frenético donde Independiente de entrada salió a apretar del cuello a Central Córdoba y a mostrar su superioridad en la cancha. Con un circuito de juego bastante aceitado el Rojo empezó a merodear el área del Ferroviario que apostaba por salir rápido de contra para agarrar mal parada a la defensa del local. A los dos les funcionó su plan pero también ambos fueron ineficaces.

Más allá de algunas jugadas claras que tuvo el visitante fue Independiente el que tuvo las jugadas más claras en el primer tiempo con dos tiros en los palos por parte de Matías Abaldo e Ignacio Malcorra. Increíblemente los primeros 45 minutos terminaron sin goles pero igual de increíble fue lo que sucedió en el segundo tiempo.

El complemento fue casi un monólogo de Independiente, que no paró de generar situaciones pero que no terminó de ser eficaz. Los defensores de Central Córdoba llegaron a salvar varias jugadas sobre la línea, al mismo tiempo que los atacantes del Rojo fallaron muchísimo de cara al arco rival. Las emociones y el desahogo llegaron sobre el pitazo final.

Fue a los 44 minutos del segundo tiempo que Gabriel Ávalos de cabeza, luego de un centro sumamente preciso de Arias, logró anotar el gol que Independiente buscó durante toda la noche. Apenas unos minutos más tarde fue Iván Marcone quien puso el 2-0 mediante una jugada preparada para darle al Rojo los tres puntos que tanto merecía.

El conjunto de Gustavo Quinteros se quedó con una victoria totalmente justificada por lo que sucedió adentro del campo de juego y ahora Independiente logró llegar a la tercera posición del Grupo A del Torneo Apertura con un total de 13 puntos, aunque podría terminar un poco más abajo al terminar la fecha dependiendo de otros resultados. Por su parte el Ferroviario quedó 12° y se empieza a hundir en la zona baja.

Minuto a minuto

Live Blog Post

Fin del partido: sobre el final lo ganó Independiente

Live Blog Post

¡GOOOOOLL DE INDEPENDIENTE!

Marcone anotó el segundo para el Rojo

Live Blog Post

¡GOOOOOOLL DE INDEPENDIENTE!

Gabriel Ávalos anotó sobre el final

Live Blog Post

¡Se lo perdió Central Córdoba!

Lo tuvo el Ferroviario con un disparo lejano

Live Blog Post

Inexplicable que el partido siga sin goles

Independiente tiene las situaciones más claras y el Ferroviario resiste

Live Blog Post

Independiente peca de ineficaz

sobran situaciones pero nadie logra anotar

Live Blog Post

¡Otra vez se salvó Central Córdoba!

Independiente sigue sumando chances claras

Live Blog Post

¡Casi anota Independiente!

Ávalos cabeceó y el zaguero de Central Córdoba la sacó en la línea

Live Blog Post

¡Se lo perdió Central Córdoba!

El Ferroviario tuvo una doble chance de frente al arco de Independiente

Live Blog Post

Empezó el segundo tiempo

Live Blog Post

Resúmen del Primer Tiempo

Sin dudas fue un primer tiempo más que entretenido en Avellaneda con un Independiente que de entrada buscó adueñarse de la pelota, mientras que Central Córdoba apostó todo a refugiarse para salir de contra. Los dos equipos tuvieron situaciones de anotar pero en cuanto a postura el que se mostró mejor fue el local.

Central Córdoba tuvo jugadas claras pero aisladas, mientras que Independiente se hizo cargo de la localía y demostró su superioridad. Sin terminar de ser del todo claro y siendo poco efectivo de cara al arco rival, el equipo de Gustavo Quinteros tuvo chances enormemente claras, sobre todo con un disparo de Matías Abaldo que dio en el palo y uno de Ignacio Malcorra que dio en el travesaño.

Por Rodrigo Rey que apareció cada vez que lo llamaron a intervenir, por el buen nivel que mostró Alan Aguerre en el arco de Central Córdoba y la buena fortuna que tuvo el Ferroviario con los palos ayudándolo es que el primer tiempo terminó sin goles en Avellaneda.

Live Blog Post

Fin del primer tiempo

Live Blog Post

¡Tapó Aguerre!

Central Córdoba volvió a salvarse

Live Blog Post

Estuvo cerca Central Córdoba

Santos soltó un disparo que pasó al lado del palo

Live Blog Post

¡Malcorra reventó el travesaño!

Independiente casi anota el primero

Live Blog Post

¡Un milagro salvó a Central Córdoba!

El disparo de Abaldo pegó en el palo y luego quedó en manos de Aguerre

Live Blog Post

¡Se salvó Independiente!

Tijanovic de cabeza casi anota para la visita. Salvó Rey

Live Blog Post

¡Rey salvó a Independiente!

Mayano tuvo un disparo claro y el arquero del Rojo respondió

Live Blog Post

¡Lo tuvo Independiente!

El Rojo es más y ya tiene chances claras para anotar

Live Blog Post

Independiente tuvo la primera clara apenas iniciado el partido

Live Blog Post

Empezó el partido

Live Blog Post

Independiente y Central Córdoba con formaciones confirmadas

Live Blog Post

Probable formación de Central Córdoba

Alan Aguerre; Santiago Moyano, Juan Pablo Pignani, Alejandro Maciel, Facundo Mansilla, Agustín Quiroga; Matías Vera, Lucas González, Alan Laprida; Marco Iacobellis y Michael Santos. DT: Lucas Pusineri.

Live Blog Post

Probable formación de Independiente

Rodrigo Rey; Santiago Arias, Juan Fedorco, Kevin Lomónaco, Facundo Zabala; Rodrigo Fernández Cedrés, Iván Marcone; Ignacio Pussetto, Ignacio Malcorra, Matías Abaldo; Gabriel Ávalos. DT: Gustavo Quinteros.

Live Blog Post

TV: Dónde ver Independiente vs Central Córdoba

El partido será televisado por ESPN Premium

