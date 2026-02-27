Luego de lo que fue la victoria ante Banfield por 3-1 Marcelo Gallardo se despidió de River, poniéndole fin a un ciclo que duró 18 meses que terminó de la peor manera posible. Ante de su salida el Muñeco le dejó al Millonario un nuevo ‘refuerzo’ que ya ilusiona de gran forma a sus hinchas de cara al futuro.
SONRÍEN LOS HINCHAS
El último gran 'refuerzo' que consiguó Gallardo antes de irse de River
Finalmente Marcelo Gallardo encontró al jugador que River estuvo necesitando durante los últimos meses.
Una de las zonas más débiles de River en el último tiempo viene siendo la delantera sobre todo por el pésimo nivel que vienen mostrando Facundo Colidio, Maximiliano Salas y Sebastián Driussi. Los hinchas del Millonario hace tiempo que le venían exigiendo a Gallardo que contrate a un centrodelantero y parece que Napoleón encontró soluciones puertas adentro.
Gallardo comenzó a probar a Agustín Ruberto como 9 de River, una movida que no le resultó de la mejor manera ya que el juvenil no se sintió cómodo en cancha y rápidamente perdió su lugar. El que ingresó y generó una revolución fue Joaquín Freitas, que apareció casi de la nada y ahora se convirtió prácticamente en una fija para la delantera.
Freitas, el último hallazgo de Gallardo en River
Freitas tiene una historia más que particular. Debutó de manera profesional con Acassuso con solo 16 años y formó parte de la Selección Argentina Sub20 del ascenso dando años de ventaja. River vio su potencial y lo contrató para que se sume a la cuarta división y posteriormente salte a Reserva. Su rendimiento fue tan bueno que Gallardo lo hizo debutar aún sin tener contrato profesional.
Fue contra Vélez durante la última fecha de la fase regular del Torneo Clausura 2025 que Freitas ingresó y dejó buenas sensaciones. Luego se quedó afuera de la pretemporada de primera, algo que llamó la atención, pero en el último tiempo Gallardo volvió a sumarlo al primer equipo de River. Sumó buenos minutos contra Ciudad de Bolívar por Copa Argentina, fue de lo mejor contra Vélez hace una semana y tuvo su primera titularidad ayer contra Banfield.
A Freitas no le pesó para nada el contexto, volvió a ser de lo mejor de River en ofensiva y además tuvo la chance de anotar su primer gol en primera. Claramente Gallardo cometió muchos errores en su segundo ciclo al frente del Millonario pero antes de irse encontró un gran ‘refuerzo’ para la ofensiva del que hasta hace menos de 24hs fue su equipo. El joven delantero ya está dando resultados y parece que no saldrá más.
