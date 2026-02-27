El último gran 'refuerzo' que consiguó Gallardo antes de irse de River

A Freitas no le pesó para nada el contexto, volvió a ser de lo mejor de River en ofensiva y además tuvo la chance de anotar su primer gol en primera. Claramente Gallardo cometió muchos errores en su segundo ciclo al frente del Millonario pero antes de irse encontró un gran ‘refuerzo’ para la ofensiva del que hasta hace menos de 24hs fue su equipo. El joven delantero ya está dando resultados y parece que no saldrá más.

