SANTA FE. Por iniciativa del ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, se firmó el Convenio de Bonificación de Tasas para MiPyMEs con el Mercado Argentino de Valores y los bancos Municipal de Rosario y de la Provincia. La herramienta articula al sector público, la banca y el mercado bursátil para ampliar el acceso al financiamiento y fortalecer el entramado productivo en todo el territorio.
PARA LA PRODUCCIÓN
Santa Fe lanzó una herramienta inédita para MiPyMEs: De qué se trata
Santa Fe puso en marcha, junto al Mercado Argentino de Valores, un mecanismo de financiamiento productivo que reducirá el costo del crédito para MiPyMEs.
Herramienta inédita para producción de Santa Fe
El acuerdo facilita el uso de instrumentos del mercado de capitales -cheques de pago diferido, pagarés físicos o electrónicos y facturas de crédito electrónicas- con plazos de hasta 180 días. Las operaciones serán canalizadas por los bancos en su carácter de agentes de liquidación y compensación a través del Mercado Argentino de Valores.
A raíz de ello, Santa Fe podrá bonificar hasta diez puntos porcentuales anuales de la tasa.
Al respecto, el ministro santafesino destacó que, en un complejo contexto nacional, el gobierno provincial decidió intervenir para garantizar el acceso al crédito.
Esfuerzo compartido
Puccini calificó la iniciativa como un hecho inédito para la provincia y explicó que "surgió a partir de una reunión en una exposición y hoy la ponemos a disposición del mundo productivo".
"Con este acuerdo logramos una reducción de hasta diez puntos en la tasa para las pymes. Estamos aportando los primeros 1.000 millones de pesos, con créditos de hasta 180 millones por empresa", detalló.
A su vez, el ministro subrayó el carácter colaborativo del esquema: "Es un esfuerzo compartido entre el Mercado Argentino de Valores, la Bolsa de Comercio y los bancos".
"Se trata de un verdadero ecosistema financiero, donde la banca actúa como puente y el Estado como facilitador. La prioridad es el capital de trabajo, fundamental para sostener la actividad en el contexto actual", agregó.
Sobre esa línea, el ministro de Economía, Pablo Olivares, señaló que esta herramienta se suma a otros instrumentos impulsados por la Provincia, como el Fogafe, orientados a profundizar el acceso al mercado de capitales y mejorar las condiciones de financiamiento para las pymes santafesinas.
Instrumentos bursátiles
Por su parte, el presidente de la Bolsa de Comercio de Rosario, Pablo Bortolato, afirmó que la iniciativa abre una vía concreta para que las pequeñas y medianas empresas accedan al crédito mediante instrumentos bursátiles. "Será especialmente beneficiosa para las más pequeñas, ya que el crédito es una herramienta fundamental para el crecimiento empresarial e industrial", indicó.
A su turno, el presidente del Mercado Argentino de Valores, Alberto Curado, hizo hincapié en la articulación público-privada alcanzada, que permitirá generar oportunidades reales de acceso al mercado de capitales en condiciones más equitativas.
Como cierre, el director de Administración y Finanzas del Ministerio de Desarrollo Productivo, Juan Pablo Batistelli, ejemplificó el alcance del instrumento: con documentos promedio de 30 días y 15 millones de pesos, podrían financiarse unos 8.100 documentos por un total de 122.000 millones; a 60 días, 4.050 documentos por 60.800 millones; y a 90 días, 2.700 documentos por 40.600 millones. Según el plazo elegido, las empresas podrán acceder a volúmenes significativos de crédito en condiciones más accesibles.
Detalles del convenio
El esquema prevé la bonificación de tasas para facilitar el acceso de las MiPyMEs a instrumentos del mercado de capitales. La tasa aplicable será la determinada por el mercado en cada operación, sobre la cual la Provincia podrá bonificar hasta diez puntos porcentuales anuales, garantizando que la tasa final no sea inferior al piso del 15 %.
La presentación se realizó en la Bolsa de Comercio de Rosario y contó con la presencia del presidente del Banco Municipal de Rosario, Claudio Forneris; el gerente corporativo de Sector Público del Banco de Santa Fe, Hernán González Viberti; autoridades provinciales y representantes de entidades vinculadas al sector productivo.
