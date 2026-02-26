Pidió un tractor a China por WhatsApp y desató la polémica: cuesta US$11.200 y en Argentina, US$50.000

Según analistas y medios económicos, la liberalización de barreras arancelarias y la reducción de restricciones para la entrada de maquinaria extranjera representan un alivio directo para productores que enfrentan precios internos elevadísimos y márgenes cada vez más ajustados.

Sin embargo, el último informe del resultado comercial registra una disminución en las importaciones de bienes de capital, que podría leerse como saturación de capitalización o baja perspectiva de crecimiento.

No solo una diferencia de precios

Ranger ya era tristemente célebre en la zona misionera por la cantidad de robos récord que sufrió en su chacra de El Dorado. Para el productor, que operó en un sector tradicionalmente menos industrializado, la experiencia fue sorprendente:

Allá, sin conocerme, una fábrica grandísima me contestó al otro día; acá ese mismo tractor sale cuatro veces más y la fábrica ni siquiera te atiende si llamás. Allá, sin conocerme, una fábrica grandísima me contestó al otro día; acá ese mismo tractor sale cuatro veces más y la fábrica ni siquiera te atiende si llamás.

Ranger subrayó no solo la diferencia de precio, sino también la fricción comercial con proveedores locales.

Económicamente, estas diferencias de costos no son menores. Un tractor representa una inversión significativa para un productor chico o mediano, y el acceso a maquinaria más barata por importación directa puede liberar capital para otros gastos productivos o inversiones en tecnología agrícola.

El hecho de que incluso una fábrica china le ofreciera descuentos si compraba dos máquinas para aprovechar el contenedor, revela cómo operan las economías de escala globales frente a un mercado doméstico argentino con múltiples capas de costos, impuestos y márgenes.

Industria local versus internacional

Sectores industriales y fabricantes locales manifestaron su preocupación por el impacto de importaciones baratas en la industria nacional. Argumentan que la entrada masiva de bienes extranjeros sin contrapesos podría poner en riesgo la producción y el empleo en rubros donde la competencia local ya enfrenta altos costos de producción y dificultades para competir con precios internacionales bajos.

En los últimos meses, cientos de fábricas cerraron como consecuencia de la caída en el consumo, en parte reemplazado por importaciones. La industria manufacturera fue el sector que más cayó en términos de actividad en 2025 (-3,9% i.a.), según el EMAE de diciembre pasado.

Algunos sectores pidieron cupo o regulación de importaciones para equilibrar la competencia con China y otros grandes proveedores, alegando que la presión de productos baratos puede sofocar a empresas nacionales. Las condiciones de China la hacen especialmente competitiva, con subsidios para la producción en muchas industrias y un yuan devaluado.

Tecnología a la orden de las importaciones

El caso de Ranger también plantea interrogantes sobre el papel de las nuevas plataformas digitales y la globalización de mercados. La posibilidad de contactar fábricas extranjeras directamente por WhatsApp y recibir cotizaciones en español ilustra cómo la tecnología está derribando barreras tradicionales de comercio y distribución, un fenómeno que puede acelerar la integración de economías locales con proveedores internacionales.

Más noticias en Urgente24

La revancha de Paolo Rocca tras perder la licitación de Vaca Muerta

LN+ se va a pique: El portazo que confirma su derrumbe

Mercado Libre lanzó una jugada letal para terminar con Shein en Argentina

Antonio Laje se quebró por su camarógrafo pero las redes lo fusilaron: "Muy sorete"

Paro en el fútbol y apoyo a Tapia: Silencio de River y la sombra de Santiago Caputo