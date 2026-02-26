En medio de un debate intenso sobre la apertura de importaciones en Argentina, el caso de un productor misionero que consultó por un tractor directamente a una fábrica china expone de forma cruda las tensiones entre competitividad, costos y políticas públicas en la economía agrícola local.
PRECIOS IMPOSIBLES
Pidió un tractor a China por WhatsApp y desató la polémica: cuesta US$11.200 y en Argentina, US$50.000
La brecha de precios expone las dificultades para la industria local. Las importaciones se ven beneficiadas por el servicio al cliente y la tecnología de China.
Ricardo Ranger, productor citrícola de Misiones, relató al medio Plan B cómo decidió averiguar por un tractor frutero de 90 HP directamente con una fábrica en China a través de un contacto por WhatsApp:
En Argentina, ese mismo tipo de tractor ronda los US$50.000 en concesionarias locales, una brecha de precios que llegó a convertir una consulta digital en un foco de discusión económica y social.
El caso encarna un fenómeno más amplio que está transformando la economía del campo argentino: la revolución de las importaciones directas y la desregulación comercial impulsada por el precio del dólar.
Según analistas y medios económicos, la liberalización de barreras arancelarias y la reducción de restricciones para la entrada de maquinaria extranjera representan un alivio directo para productores que enfrentan precios internos elevadísimos y márgenes cada vez más ajustados.
Sin embargo, el último informe del resultado comercial registra una disminución en las importaciones de bienes de capital, que podría leerse como saturación de capitalización o baja perspectiva de crecimiento.
No solo una diferencia de precios
Ranger ya era tristemente célebre en la zona misionera por la cantidad de robos récord que sufrió en su chacra de El Dorado. Para el productor, que operó en un sector tradicionalmente menos industrializado, la experiencia fue sorprendente:
Ranger subrayó no solo la diferencia de precio, sino también la fricción comercial con proveedores locales.
Económicamente, estas diferencias de costos no son menores. Un tractor representa una inversión significativa para un productor chico o mediano, y el acceso a maquinaria más barata por importación directa puede liberar capital para otros gastos productivos o inversiones en tecnología agrícola.
El hecho de que incluso una fábrica china le ofreciera descuentos si compraba dos máquinas para aprovechar el contenedor, revela cómo operan las economías de escala globales frente a un mercado doméstico argentino con múltiples capas de costos, impuestos y márgenes.
Industria local versus internacional
Sectores industriales y fabricantes locales manifestaron su preocupación por el impacto de importaciones baratas en la industria nacional. Argumentan que la entrada masiva de bienes extranjeros sin contrapesos podría poner en riesgo la producción y el empleo en rubros donde la competencia local ya enfrenta altos costos de producción y dificultades para competir con precios internacionales bajos.
En los últimos meses, cientos de fábricas cerraron como consecuencia de la caída en el consumo, en parte reemplazado por importaciones. La industria manufacturera fue el sector que más cayó en términos de actividad en 2025 (-3,9% i.a.), según el EMAE de diciembre pasado.
Algunos sectores pidieron cupo o regulación de importaciones para equilibrar la competencia con China y otros grandes proveedores, alegando que la presión de productos baratos puede sofocar a empresas nacionales. Las condiciones de China la hacen especialmente competitiva, con subsidios para la producción en muchas industrias y un yuan devaluado.
Tecnología a la orden de las importaciones
El caso de Ranger también plantea interrogantes sobre el papel de las nuevas plataformas digitales y la globalización de mercados. La posibilidad de contactar fábricas extranjeras directamente por WhatsApp y recibir cotizaciones en español ilustra cómo la tecnología está derribando barreras tradicionales de comercio y distribución, un fenómeno que puede acelerar la integración de economías locales con proveedores internacionales.
