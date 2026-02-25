Friedrich Merz le pidió a Xi Xinping que China sea menos competitiva

La mayor economía de Europa enfrenta una intensificación de presiones de desindustrialización, mientras fabricantes chinos de bajo costo ganan terreno en rubros centrales como automóviles eléctricos y máquinas-herramientas.

image Xi Jinping y Friedrich Merz, los líderes de la segunda y tercera economía mundial, dejaron afuera a Trump y se reunieron en Beijing.

Según estimaciones de la consultora EY, las empresas industriales alemanas perderán más de 120.000 empleos en 2025, un dato que refleja la magnitud del ajuste en curso. En respuesta, Berlín respaldó el año pasado los aranceles de la UE contra el acero chino y ahora evalúa requisitos de “fabricado en Europa” en sectores estratégicos.

También impulsa que las compañías chinas que operen en Alemania lo hagan mediante empresas conjuntas con mayor transferencia tecnológica, replicando condiciones que Beijing exige a firmas extranjeras.

Merz fue por todo

Merz fue más allá y pidió a China que aprecie moderadamente su moneda, reduzca subsidios a fabricantes locales y aborde la sobrecapacidad industrial que, según Europa, inunda el mercado comunitario con productos baratos.

El canciller renano sostuvo:

Una mayor demanda interna china facilitaría seguir comerciando sin barreras. Una mayor demanda interna china facilitaría seguir comerciando sin barreras.

Desde el lado chino, Jinping presentó a su país como defensor del orden multilateral y del libre comercio. Señaló que China apoya una Europa más autónoma y menos dependiente de Estados Unidos, en un guiño a las tensiones transatlánticas exacerbadas por las políticas arancelarias del presidente Donald Trump y sus controversiales ambiciones geopolíticas. El primer ministro Li Qiang destacó que líderes europeos visitaron recientemente Beijing para fortalecer el diálogo económico.

Tras la reunión, el canciller Merz anunció ante la prensa que China compraría 120 Airbus: "Los dirigentes chinos encargarán un mayor número de aviones adicionales a Airbus. El pedido total incluirá hasta 120", exclamó.

image China comprará 120 Airbus.

Merz viajó acompañado por representantes de 30 empresas, reflejo de la complejidad del vínculo. Grandes grupos industriales, como Volkswagen Group, siguen considerando a China un mercado crucial para beneficios e innovación. Su filial local ha reconocido que el país asiático marca el ritmo en electromovilidad, software e inteligencia artificial.

La gira del canciller se inscribe en una ofensiva diplomática china para proyectarse como socio confiable en un escenario global fragmentado. Sin embargo, en Europa persiste el escepticismo por los superávits comerciales chinos y su postura frente a la guerra en Ucrania.

El viaje de Merz continúa con una parada en Hangzhou, mañana 26/02, cuando visite Unitree Robotics, uno de los principales desarrolladores de robots humaoides.

El desafío para Berlín es preservar un vínculo económico vital sin profundizar la dependencia ni agravar la erosión industrial doméstica. La negociación con Beijing no solo es comercial; define el futuro del modelo exportador alemán en un mundo cada vez más proteccionista y competitivo.

