Carlo Ancelotti no llamará a Neymar para la última fecha FIFA (jugará ante Francia y Croacia) y esto significa el cierre definitivo de la lista de Brasil para el Mundial 2026, y el astro brasilero no estará en la gran cita. Esto habría pegado duro en el jugador que abatido tomaría la peor decisión para un futbolista sin objetivos.
BOMBAZO MUNDIAL
Brasil: La drástica decisión de Neymar luego de que Ancelotti lo tache del Mundial
Carlo Ancelotti no llevará al Mundial 2026 a Neymar, esto le dio un duro golpe al brasilero y tomó una decisión que es noticia mundial.
Ancelotti obliga a Neymar a la decisión más difícil
Muchas veces los entrenadores con sus decisiones hacen que los jugadores tomen las propias y a veces no sean las más convenientes. Ese parece ser el caso entre Carlo Ancelotti y Neymar, ya que el italiano no lo llevaría al Mundial y Neymar tomaría una drástica decisión.
El rumor de toda la información es fuerte, y si bien el entrenador italiano tenía en carpeta y pensaba llevar al Mundial al delantero del Santos, lo cierto es que hay un tercero que influyó en la decisión de Ancelotti, y la levantada en el nivel de un joven delantero habría sido el motivo por el cual el italiano no llevaría a Neymar al Mundial.
Ahora aclaramos nombres. Ancelotti no tiene pensado llamar para la última doble fecha FIFA a Neymar y esto le cerraría la puerta de la Selección de Brasil para el próximo Mundial 2026. El causante de esto es nada más y nada menos que Endrick, ya que su levantada de nivel en el Lyon y su vuelta al Madrid habrían hecho que Ancelotti se incline por el joven delantero por sobre Neymar para esta doble fecha y a posteriori para el Mundial.
Debido a esto Neymar habría quedado muy abatido por la noticia y si esto se concreta el brasilero tiene la decisión tomada, sin objetivos y con una edad avanzada, se retiraría del fútbol a finales de 2026. Una noticia demoledora para todos los amantes del fútbol.
Neymar es nada más y nada menos que el máximo artillero de la selección brasilera en toda su historia, algo para nada despreciable, y soñaba con un último Mundial ya que su sueño siempre fue ser campeón del mundo, pero parece que esto no sucederá, como muchas cosas que se predijeron de él y finalmente no sucedieron, dejando una sensación agridulce en su carrera, la cual podría haber sido más próspera sin algunos excesos por parte del jugador.
+ de Golazo24
Champions League: Real Madrid 1-1 Benfica, los lusos buscan el batacazo
Conmoción en River por la última noticia sobre Armani: "Lo retira"
Boca tomó una decisión final con Edwuin Cetré y revoluciona el mercado de pases