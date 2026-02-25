Brasil: La drástica decisión de Neymar luego de que Ancelotti lo tache del Mundial

Ahora aclaramos nombres. Ancelotti no tiene pensado llamar para la última doble fecha FIFA a Neymar y esto le cerraría la puerta de la Selección de Brasil para el próximo Mundial 2026. El causante de esto es nada más y nada menos que Endrick, ya que su levantada de nivel en el Lyon y su vuelta al Madrid habrían hecho que Ancelotti se incline por el joven delantero por sobre Neymar para esta doble fecha y a posteriori para el Mundial.