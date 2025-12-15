La increíble decisión de Neymar sobre su futuro de cara al Mundial 2026

Hace ya años que Neymar no rinde al nivel esperado, o mejor dicho, a su nivel. Es cierto que el brasilero ha tomado malas decisiones a la hora de los traspasos pero lo cierto es que las lesiones también lo alejaron de su nivel y de las canchas. Ahora, con el Brasileirao terminado y Santos salvado del descenso, se conoció cual será el rumbo que tomará, pero aún no se oficializó, todo basado en el Mundial 2026.
El astro brasilero, Neymar, viene de tener un mal semestre en Santos debido a sus lesiones, a pesar de esto el equipo logró salvarse del descenso, inclusive se metió en la Copa Sudamericana. Sí, leyó bien, se salvó en la última fecha del descenso y clasifico a copas internacionales, lo particular del fútbol de Brasil, y después nos quejamos de los sistemas en Argentina.
Con la mala relación entre el jugador y la dirigencia y sus rumores de regreso a Europa, sumado a la imagen negativa para el club de tener al jugador, se supo fechas antes de finalizar el Brasileirao que Neymar no seguiría en el Santos, ya que deseaba tener más continuidad de cara al Mundial 2026.
Pero toda esa información que parecía certera fue tirada por la borda cuando se confirmó, no de manera oficial ya que lo harán en el medio de las fiestas, que el máximo goleador de la selección brasilera en toda su historia, continuará por 6 meses en el Santos.
El ex Barcelona tiene pensado anunciarlo entre navidad y año nuevo y ahí nomas empezar con una preparación especial, como lo hizo Diego Maradona en 1994, para arrancar con todo la temporada, volver a la Selección de Brasil, y así buscar el 6º título mundial con la verdeamarela.
Si los objetivos de Neymar se llegan cumplir y recupera su nivel habrá que agarrarse ya que Brasil sería un serio candidato a ganar el Mundial, ya que jugadores tiene, solo falta alguien que los una y los haga un equipo, y ese alguien no parece ser Carlo Ancelotti (todos pensaban que con la llegada del DT italiano las cosas cambiarían pero todo sigue igual), sino el mismísimo Neymar, quien fuera resistido en Brasil de la misma forma que Lio Messi en Argentina, y quien está dispuesto a una última zamba con la verdeamarela.
