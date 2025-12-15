La increíble decisión de Neymar sobre su futuro de cara al Mundial 2026

Si los objetivos de Neymar se llegan cumplir y recupera su nivel habrá que agarrarse ya que Brasil sería un serio candidato a ganar el Mundial, ya que jugadores tiene, solo falta alguien que los una y los haga un equipo, y ese alguien no parece ser Carlo Ancelotti (todos pensaban que con la llegada del DT italiano las cosas cambiarían pero todo sigue igual), sino el mismísimo Neymar, quien fuera resistido en Brasil de la misma forma que Lio Messi en Argentina, y quien está dispuesto a una última zamba con la verdeamarela.

+ de Golazo24

La noticia sobre la Finalissima que Lionel Scaloni no quería escuchar

PSG y Flamengo se miden la billetera de Europa-Sudamérica en un duelo millonario

Insólito: los 5 actuales campeones del fútbol argentino 2025 que ni recordabas