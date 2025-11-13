Leandro Paredes sueña con traer a Neymar a Boca ¿llegará la paz al Santos?

“La ilusión está siempre. Tener a un jugador como Paulo, con la jerarquía que tiene, sería espectacular”, aseguró ante los medios, encendiendo el entusiasmo entre los hinchas. Paredes, que fue campeón del mundo junto a Dybala en Qatar 2022, aclaró que no hubo ningún contacto formal, aunque remarcó que el vestuario lo espera con los brazos abiertos.

“Es una decisión muy personal, cada uno tiene que evaluar muchas cosas. Nosotros lo esperamos con la ilusión intacta”, señaló, dejando en claro que la posibilidad, aunque remota, no deja de ser un sueño latente para el plantel.

LEANDROPAREDESSUENACONTRAERANEYMARABOCALLEGARALAPAZALSANTOSFOTO3 Leandro Paredes sueña con una hipotética contratación de Neymar a Boca en medio de su dura crisis en el Santos que lucha por salvarse del descenso.

Neymar estalló contra Vojvoda tras reemplazarlo en otra caída del Santos

Neymar explotó de la bronca contra el DT argentino Juan Pablo Vojvoda tras reemplazarlo en la caída del Santos ante el Flamengo 3-2 en el Torneo Brasileirao.

Neymar protagonizó un nuevo escándalo en la noche de este último domingo 09/11 tras mantener un fuerte cruce con el técnico argentino Juan Pablo Vojvoda luego de reemplazarlo en la caída del Santos ante el Flamengo 3-2 en el estadio Maracaná en el Torneo Brasileirao.

El episodio, captado por las cámaras y viralizado en redes sociales, dejó en evidencia el clima de frustración que atraviesa el equipo paulista en plena lucha por la permanencia. Ney, titular por primera vez tras casi dos meses de inactividad, mostró destellos de su talento durante el primer tiempo: estuvo cerca del gol en dos oportunidades y generó peligro constante.

La bronca de Neymar contra Vojvoda

Sin embargo, cuando el marcador ya era 3-0 en favor del local, Vojvoda decidió reemplazarlo por el argentino Benjamín Rollheiser. El delantero, visiblemente molesto, se dirigió al banco de suplentes con gestos de desaprobación, cuestionando la decisión técnica. “¿A mí?”, se le leyó decirle al entrenador antes de marcharse directamente a los vestuarios.

La tensión no se limitó al cuerpo técnico. En una jugada defensiva, Neymar discutió con el defensor Zé Ivaldo por un despeje largo que consideró innecesario. Los gestos del exjugador del Barcelona y PSG evidenciaron la incomodidad de una figura acostumbrada a la excelencia, ahora atrapada en la irregularidad de un equipo que pelea por no descender.

Nueva caída del Santos y Neymar explotó contra los árbitros

Flamengo, impulsado por los goles de Léo Pereira, Jorge Carrascal y Bruno Henrique, dominó gran parte del encuentro. Recién sobre el final, Santos descontó gracias a Gabriel Bontempo y al argentino Lautaro Díaz, pero la reacción no alcanzó. El resultado dejó al Peixe con 33 puntos, en puestos de descenso, a dos de Vitoria, el último fuera de la zona roja.

Tras el partido, Neymar no se contuvo en sus declaraciones: “El árbitro es pésimo, además de malo, es arrogante”, lanzó ante la prensa, sumando una crítica más al clima de tensión. Vojvoda, por su parte, buscó bajarle el tono al conflicto: “Es normal que un jugador de su jerarquía se enoje al salir. Lo importante es que canalice esa energía en el campo”.

La barra del Santos amenazó a Neymar tras pelearse con un hincha: “Te va a ir mal”

Neymar quedó en el foco del escándalo tras ser amenazado por la barra del Santos luego de pelearse con un hincha luego de la caída del “Peixe” ante Inter de Porto Alegre 2-1 en Vila Belmiro por el partido que correspondió a la 16ª fecha del Brasileirao 2025.

Esa situación, más el pedido de disculpas del hincha en cuestión, molestó a la torcida del Santos que emitió un extenso y fuerte comunicado advirtiendo a “Ney”.

La fuerte advertencia de la barra del Santos a Neymar

“Torcida Jovem” no dejó pasar la situación y, más allá de darle la razón a Neymar frente a los insultos del hincha, que habría tratado al capitán de “mercenario”, también lo advierte: “Nadie está por encima de Santos”.

“Nos dirigimos, primero, a nuestro ídolo Neymar. Ídolo, sí. Es innegable la grandeza de tu legado deportivo y mediático con el Santos, especialmente en un momento tan oscuro de nuestra historia. Pero el colectivo de hinchas del Santos no puede, ni debe, dejar pasar por alto una situación tan humillante como la de anoche”, resalta el primer párrafo.

En la continuidad, aclararon: “Dijiste haberte sentido ofendido por escuchar a un hincha gritarte que vos y tu familia son mercenarios, entre otros insultos. y vos respondiste, que podrías estar ganando mucha más plata en otro lado, lo sabemos”.

Luego de invitarlo a ponerse del “lado del hincha” frente al momento institucional del “Peixe”, la Torcida volvió a remarcar: “Tu reacción no fue ‘en caliente’”. Esa postura tuya más preocupada por el show y el acting es algo recurrente. En Limeira está bien, gol olímpico, todo es show. Pero hacerle gestos a un hincha de Mirassol diciéndole que es chico, comerse 3 a 0 sin tocar la pelota, solo te disminuye a vos y al Santos”.

“No te lo tomes a mal, todos los que escribieron la historia del Santos tienen nuestro respeto, pero si vas en contra del Santos, te va a ir mal”, le advirtieron.

Y le recalcan: “Y recordá, te pedimos una revisión de postura, porque eso marca la actitud general de todos los que están en el Santos. En tu texto de ‘disculpas’, insinuar que pensás en irte del club es liviano, y le tirás la responsabilidad a la hinchada. Que quede claro: vos volviste a tu casa, sin sentirte dueño de ella, siendo una parte tan importante como nosotros”.

“Y entre nos, la única vez que aparece la palabra disculpas en tu texto es para justificar tu comportamiento errático, y eso no representa ni a quien sos ni a lo que representás”, añaden.

La barra del Santos explotó contra los directivos y los periodistas

En medio de las advertencias a “Ney”, la Torcida Jovem también se acordó de “los máximos responsables” del presente del “Peixe”.

“A los dirigentes del club, les pedimos mano firme. Esa frase de que nadie está por encima del club también va para ustedes. Tengan el coraje de decir lo que hay que decir y hacer lo que hay que hacer. Encuentren un rumbo urgente para este club, porque ustedes son tan culpables como los jugadores por los resultados”, señalan.

A los medios, le piden que “repiensen su periodismo en vez de buscar likes y caer en el sensacionalismo”.

El mal reinicio de Neymar en Brasil

En el inicio de la actual temporada, Neymar no mejoraba en lo individual. Desde que había comenzado el torneo, apenas había jugado dos encuentros debido a las recurrentes lesiones que arrastraba. Su nivel físico deja muchas dudas: lento en los desplazamientos, sin peso ofensivo y visiblemente falto de ritmo, aunque su técnica sigue intacta.

Además, su exclusión de la lista de convocados de Brasil de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial 2026 sumó más sombras a su actualidad. Carlo Ancelotti, entrenador del seleccionado, había explicado que el delantero no estaba en condiciones físicas óptimas y había preferido optar por jugadores más activos. “Conversé con él y estuvo de acuerdo. Brasil cuenta con él, pero necesita ponerse bien”, sostuvo el DT.

La actualidad de Neymar en el Santos

La derrota agrava el presente del Santos, que afronta un cierre de torneo dramático. Con solo cinco fechas por disputar, el equipo depende de una reacción urgente para evitar el descenso. En medio del caos, Ney, símbolo y esperanza del club, enfrenta la presión de ser el líder que devuelva la calma a un vestuario cada vez más convulsionado.

