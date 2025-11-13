Datazo: los celulares importados bajarán un 40% su precio en Argentina

Importar celulares hoy en Argentina tiene una serie de aranceles que logra que estos equipos sean más costosos en nuestro país si lo comparamos con Estados Unidos, Chile o Brasil. El total es de un 66%, teniendo en cuenta que se debe sumar el IVA del 10,5%, otro IVA adicional del 10%, la retención a cuenta de ganancias del 6% y la retención por ingresos brutos del 2,5%. Lo que se eliminará es un 16% correspondiente al arancel de importación.