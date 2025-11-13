Datazo: los celulares importados bajarán un 40% su precio en Argentina

Importar celulares hoy en Argentina tiene una serie de aranceles que logra que estos equipos sean más costosos en nuestro país si lo comparamos con Estados Unidos, Chile o Brasil. El total es de un 66%, teniendo en cuenta que se debe sumar el IVA del 10,5%, otro IVA adicional del 10%, la retención a cuenta de ganancias del 6% y la retención por ingresos brutos del 2,5%. Lo que se eliminará es un 16% correspondiente al arancel de importación.
Baja el precio de los celulares en Argentina: desde cuándo
Fue en mayo de este mismo año cuando el antiguo vocero presidencial, Manuel Adorni, comunicó que se iban a reducir esos aranceles de un 16% a un 8% inmediatamente. Ahora bien, resta que ese 8% sea reducido a 0 a partir del 15 de enero. Una noticia que ya está generando expectativa.
De esta manera los principales equipos que se quieren comprar en Argentina como Samsung Galaxy o iPhone tendrán una reducción en su valor. Lo aconsejable para los comerciantes es aguardar hasta enero para nacionalizar esos equipos que tienen pendientes de ingresar al país. Lo mismo ocurre con los consumidores: lo ideal es esperar hasta después de esta fecha para ver el movimiento en los precios.
El director comercial de Jidoka, una empresa de logística y comercio exterior, señaló que "esta nueva política arancelaria busca no solo hacer más accesible la tecnología para el trabajo y la educación, sino reducir el contrabando y fomentar un mercado competitivo y transparente", dijo Gabriel Salomón según pudo indicar Noticias Argentinas.
Por otro lado, estiman que para 2026 la importación de celulares podría duplicarse con respecto a 2025. Una noticia que tiene muy expectantes a todos aquellos que se dedican a importar estos equipos.
