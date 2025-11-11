El outlet de Buenos Aires que remata zapatillas de marca con 70% de descuento

Nike, por ejemplo, tiene promo de 3x1 en todos los productos. Hay botines y zapatillas desde $79.000 y también accedés a cuotas sin interés. Adidas, por su parte, tiene calzado a partir de $59.000 y una promoción de cuatro prendas con la cuarta a un 60% menos. Conviene mucho ir en grupo. Además de zapatillas o marcas deportivas hay otro tipo de locales como Legacy, Arredo, H&M, Levi's y más.

