ARRASA
El outlet de Buenos Aires que remata zapatillas de marca con 70% de descuento
Un reconocido outlet de Buenos Aires está liquidando zapatillas con hasta un 70% de descuento. Ideal para aprovecharlo.
Este outlet ubicado en Buenos Aires te va a dejar con la boca abierta por tantos modelos de zapatillas y sus precios muy bajos. El mismo abre de martes a domingos de 12 a 20 y es ideal para ir en familia o con amigos a hacer compras y renovar el calzado.
Outlet liquida zapatillas a precios insólitos
Este outlet se ubica en Av. del Libertador 4441 bajo la Tribuna Plaza del Hipódromo de Palermo. Todas las semanas se suman nuevos descuentos y también renuevan el calzado de marcas como Adidas, Nike, Reebok, Fila, entre otras. Es una gran oportunidad.
La entrada a este outlet en el Hipódromo de Palermo es libre y gratuita y sin duda vas a querer llevarte todo. Los socios de Club La Nación tienen un beneficio especial con descuentos exclusivos y promociones diferentes todos los días, lo cual es una buena manera de ahorrar un poco más.
Te aconsejamos que te apures en recorrer este outlet porque el próximo 24 de noviembre cierra sus puertas hasta nuevo aviso, ya que muchos de los productos son limitados y se hacen varias ediciones a lo largo del año en Buenos Aires.
Nike, por ejemplo, tiene promo de 3x1 en todos los productos. Hay botines y zapatillas desde $79.000 y también accedés a cuotas sin interés. Adidas, por su parte, tiene calzado a partir de $59.000 y una promoción de cuatro prendas con la cuarta a un 60% menos. Conviene mucho ir en grupo. Además de zapatillas o marcas deportivas hay otro tipo de locales como Legacy, Arredo, H&M, Levi's y más.
