Cómo acceder a descuentos del 30% en naftas durante noviembre

Naftas con descuento del 30%.

Descuentos del 30% en naftas en noviembre

YPF tiene 10% de ahorro propio los lunes con su app, teniendo en cuenta que el tope semanal es de $3000. 6% de ahorro cargando en la madrugada de 0 a 6, 5% para socios del ACA, 20% con banco Macro los miércoles vía MODO, 10% menos con banco Comafi los sábados, 10% con banco Ciudad los domingos, 15% con ICBC los martes, 10% con Santander y 15% con Hipotecario.