Tras la suba en las naftas, distintas billeteras virtuales y bancos lanzaron descuentos y reintegros únicos para ahorrar a la hora de llenar el tanque. Esto va a aliviar mucho el bolsillo y hay promociones todos los días en diferentes entidades del país.
Cómo acceder a descuentos del 30% en naftas durante noviembre
Distintos bancos y billeteras virtuales lanzaron descuentos en naftas para noviembre. Un guiño al bolsillo tras los aumentos.
YPF, Shell, Axion y Puma tienen descuentos espectaculares para cargar nafta con ahorro. Dependiendo el banco o billetera virtual que tengas vas a acceder a descuentos de hasta el 30%. Una gran noticia después de las subas en combustibles.
Descuentos del 30% en naftas en noviembre
YPF tiene 10% de ahorro propio los lunes con su app, teniendo en cuenta que el tope semanal es de $3000. 6% de ahorro cargando en la madrugada de 0 a 6, 5% para socios del ACA, 20% con banco Macro los miércoles vía MODO, 10% menos con banco Comafi los sábados, 10% con banco Ciudad los domingos, 15% con ICBC los martes, 10% con Santander y 15% con Hipotecario.
Shell y su aplicación tienen un 10% los miércoles cargando V-Power, mientras que Banco Ciudad brinda 10% los domingos. Tarjeta 365 ofrece 10% de lunes a viernes, Comafi 10% y tarjetas Jumbo+ y Vea Ahorro 10% los jueves.
Axion Energy también ofrece un 10% propio con su app los lunes y viernes, banco Comafi 10% los lunes, Banco Ciudad 10% los domingos, Ualá 15% los sábados y BBVA los sábados un 20%.
Yendo a Puma, la misma también ofrece su descuento propio con Puma Pris. Comafi ofrece 15% los viernes. También hay promociones que engloban a varias de estas empresas: Banco Nación viernes, sábados y domingos tiene 30% menos en YPF, Shell, Axion, Gulf, Voy y Puma desde MODO BNA+.
