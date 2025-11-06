Aerolíneas Argentinas arrasa con una promoción única en vuelos nacionales y al exterior

Aerolíneas Argentinas sigue con una promoción ideal para aprovechar en estos días de CyberMonday. La aerolínea de bandera lanzó unos descuentos imperdibles en vuelos al exterior y nacionales que no vas a querer perderte por nada. Lo mejor es que podés usarlo incluso en 2026.
La aerolínea de bandera tiene como objetivo seguir llevando servicios de primer nivel a sus pasajeros y para eso necesita recuperar la confianza de muchos. Por esa razón lanzó un descuento bomba para usar en estos días y que muchos ya están aprovechando.
Si bien anteriormente Aerolíneas Argentinas ofrecía un 10% de descuento en vuelos al exterior y nacionales, ahora extendió esta promoción por la CyberWeek y redobló la apuesta: vas a poder aprovechar de un 20% menos en destinos a todo el mundo.
Todas las rutas que opera la aerolínea están con descuento y sin duda es una oportunidad que nadie quiere dejar pasar. Por si fuera poco, los destinos nacionales se pueden financiar en hasta 12 cuotas sin interés con distintos bancos.
"Como tres días no fueron suficientes y un 10% tampoco, ahora te ofrecemos un 20% en todas nuestras rutas para viajar entre el 1 de marzo y el 15 de junio de 2026", sin duda es una promoción que tienta muchísimo porque ya se puede planear un viaje con bastante anticipación para el próximo año. Hay muchos que viajan a Europa o el Caribe en temporada baja y es una gran oportunidad.
