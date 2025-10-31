Una reconocida aerolínea de Argentina causa sensación con sus descuentos adelantados por el Cybermonday. Para fomentar el turismo no solo en el ámbito nacional, sino también en el exterior, lanzaron un 2x1 imperdible en vuelos que no vas a querer perderte.
Famosa aerolínea arrasa con 2x1 en vuelos al exterior y nacionales
Una famosa aerolínea low cost de Argentina está causando furor con sus descuentos y promociones en vuelos por el Cybermonday. Un 2x1 imperdible.
Dicha aerolínea quiere recuperar la confianza en sus pasajeros y, además, seguir consolidándose como la low cost número uno en Argentina. Por esa razón están lanzando promociones inéditas como este 2x1 que ya muchos están aprovechando para viajar en los próximos meses.
Aerolínea arrasa con su 2x1 en vuelos
Flybondi, una de las aerolíneas low cost más conocidas de Sudamérica, lanzó un 2x1 especial por el Cybermonday para viajar en los próximos meses. Se trata de una promoción a la cual vas a acceder de una forma muy fácil y sin trampas de ningún tipo.
Si comprás un vuelo nacional o internacional en Flybondi, te regalan un vuelo nacional para canjear antes del 31 de diciembre de 2025. Esta promoción se encuentra disponible hasta el 9 de noviembre de este mismo año con motivo del Cybermonday.
Una de las características de este vuelo que regala Flybondi es que incluye una valija de 12 kilos para despachar, con lo cual tampoco te tenés que preocupar por el equipaje. Así la aerolínea sigue fomentando el turismo nacional y, además, también la compra de pasajes en su sitio web.
