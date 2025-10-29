¿BOLSILLO FELIZ O TRISTE?
Verano 2026: cuánto salen los pasajes en micro a Mar del Plata, Córdoba o Bariloche
El verano 2026 está a la vuelta de la esquina y muchos empiezan a planear sus vacaciones. Ya se venden pasajes en micro a los principales destinos de Argentina.
Si tu idea es partir desde Buenos Aires tenés que saber que hay destinos que son mucho más accesibles que otros. Además también se pone en juego la demanda y el hecho de que algunos lugares están "de moda" para vacacionar en verano.
Verano 2026: los precios de los pasajes en micro
Mar del Plata y Córdoba son de los destinos más económicos para viajar en micro. La Feliz tiene boletos baratos a partir del 1 de enero desde $47.600 por tramo. Si bien para una familia puede ser algo costoso, está dentro de un rango de precio acorde.
Los más caros en cuanto a destinos son Bariloche o Iguazú. El primero de ellos tiene un valor de $124.000 por tramo viajando en semi cama. Si es cama el valor es mucho más alto. Estos precios corresponden a un viaje a partir del 1 de enero de 2026. En ese caso conviene comparar los valores de los áereos.
Iguazú, un destino que es muy elegido para ir en temporada baja, también es sumamente visitado aunque aceche el calor de enero y febrero. Los valores por tramo empiezan en $119.000 y van subiendo. Lo mismo que sucede con Bariloche, es bueno comparar los precios de los aéreos para ver qué conviene.
