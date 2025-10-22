La imponente playa a pocas horas de Buenos Aires que todos quieren visitar

image La playa en donde reina la paz y enamora a todos.

La playa cerca de Buenos Aires que todos visitan

José Ignacio, en Uruguay, es uno de los destinos más elegidos por los argentinos para sus vacaciones de verano. Este lugar está pasando Punta del Este, queda a pocas horas de Buenos Aires y tiene todo lo necesario para que te enamores y vuelvas una y otra vez.