Muy cerca de Buenos Aires hay una playa que enamora por su tranquilidad, paisajes increíbles y propuestas para todos los gustos. Un lugar en donde vas a querer pasar tus vacaciones y no volver más. Todos quieren viajar a conocerla y tiene bastante turismo.
SOÑADA
La imponente playa a pocas horas de Buenos Aires que todos quieren visitar
Una playa a pocos kilómetros de Buenos Aires se convirtió en una de las más visitadas por el turismo. Ideal para viajar en familia y disfrutar del relax.
Si no sabés en dónde pasar tus vacaciones de verano pero querés un lugar diferente y que a la vez sea tranquilo, entonces no dudes en visitar esta playa donde reina la paz y es de los destinos más elegidos por todos los argentinos. No te va a defraudar.
La playa cerca de Buenos Aires que todos visitan
José Ignacio, en Uruguay, es uno de los destinos más elegidos por los argentinos para sus vacaciones de verano. Este lugar está pasando Punta del Este, queda a pocas horas de Buenos Aires y tiene todo lo necesario para que te enamores y vuelvas una y otra vez.
Las playas de San Ignacio son amplias, tienen muchísima vegetación y también hay un faro en donde podés mirar el atardecer como nunca. Si bien no es de los lugares más económicos de Uruguay, vale la pena visitarlo al menos una vez para enamorarse perdidamente de él.
Las casas bajas y calles de arena le dan a José Ignacio un aire muy tranquilo y sin ostentación, al contrario de lo que ocurre con Punta del Este. Tiene muchos hoteles boutique, playas amplias, paradores con gastronomía espectacular, restaurantes increíbles y un entorno que te va a enamorar.
