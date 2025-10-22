Aumentan los femicidios y preocupa la ausencia del Estado

El atacante, que ya había estado preso por violencia de género, esperó por ella en la vereda y la atacó con una manopla de hierro frente a sus hijos. Posteriormente, intentó quitarse la vida y continúa internado con custodia policial.

Horas después, en barrio Loyola, otra mujer fue asesinada a puñaladas por su expareja delante de sus hijos. La víctima fue identificada como Rosa Gabriela Larrosa, de 45 años, quien también había denunciado a su agresor y contaba con una restricción de acercamiento. En este caso, el femicida, identificado como Sebastián Flores, huyó del lugar pero la Policía logró dar con su paradero.

image De acuerdo con los primeros reportes, el hombre fue interceptado cuando caminaba con una sábana blanca cubriéndose parcialmente el rostro, una mochila y varias cajas de cartón.

Como si no fuera suficiente, se suma el femicidio de Carol Mora, de 21 años, ocurrido en Reconquista el fin de semana. Su "pareja", Hernán Efraín Imhoof, la mató junto a un amigo de la joven, convivió con uno de los cuerpos en su casa y fue entregado a la policía por su propia madre.

image En Reconquista también hubo una marcha de antorchas.

En base a ello, los hechos encendieron la alarma y reavivaron el reclamo de las organizaciones que denuncian la falta de políticas efectivas para prevenir y asistir a las víctimas de violencia de género.

Estado ausente

Al respecto, Fernanda Gutiérrez, integrante de la Asamblea Ni Una Menos, advirtió sobre el abandono estatal en la Provincia. "Quienes hacemos trabajo de territorio sabemos muy bien la cantidad de mujeres que se encuentran desoladas, desamparadas, que no saben cómo continuar cuando se realiza la denuncia", señaló.

"No hay un acompañamiento del Estado para nada. Este es el fracaso de la política, de la falta de presupuesto, de una política que ataca al movimiento de mujeres". "No hay un acompañamiento del Estado para nada. Este es el fracaso de la política, de la falta de presupuesto, de una política que ataca al movimiento de mujeres".

Violencia de género en alza

Ante la creciente ola de violencia de género, el dolor crece y alerta a Santa Fe. Sin ir más lejos, y continuando dentro del mismo marco, este martes no sólo se realizó la convocatoria para reclamar justicia.

Además, se conocieron cifras que preocupan: durante todo 2024, la Fiscalía N°1 (con jurisdicción en la Provincia y su zona de influencia) registró cerca de 2.200 causas por violencia de género. Esto representa un promedio de seis denuncias por día.

image Santa Fe alzó la voz en busca de justicia.

El dato fue brindado por el fiscal regional Jorge Nessier, quien informó que en los femicidios ocurridos "hubo señales o hechos de violencia previos que no fueron denunciados".

Sobre esa línea, agregó: "Debemos ser conscientes de que en la gran mayoría de los casos algún tipo de advertencia previa existe".

Posteriormente, sostuvo que, más allá de que los jueces puedan disponer medidas de restricción de acercamiento, su cumplimiento "depende en buena medida de la propia voluntad del agresor".

"Cuando se viola una medida de acercamiento, muchas veces ya es demasiado tarde. El problema es que la consecuencia trasciende el mero incumplimiento y se convierte en algo mucho más grave". "Cuando se viola una medida de acercamiento, muchas veces ya es demasiado tarde. El problema es que la consecuencia trasciende el mero incumplimiento y se convierte en algo mucho más grave".

Como cierre, Nessier aseguró que "La clave está en no minimizar las señales de violencia y fortalecer el acompañamiento institucional". En tanto, precisó que hay "un número muy alto de casos que requieren seguimiento constante. En casi ningún femicidio se trata de un hecho sorpresivo: siempre hay antecedentes que de alguna manera anticipan la tragedia".

