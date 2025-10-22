La candidatura de Virginia Gallardo, figura mediática y aspirante a diputada nacional por La Libertad Avanza (LLA) en Corrientes, quedó envuelta en un fuerte escándalo político y judicial. Desde Fuerza Patria, el espacio que encabeza el peronista Raúl “Rulo” Hadad, presentaron un pedido formal para impugnar su postulación, al considerar que no cumple con los requisitos de residencia que exige la Constitución provincial.
CORRIENTES
Escándalo: Acusan a Virginia Gallardo de mentir sobre su domicilio y piden impugnar su candidatura
Virginia Gallardo no para de ser noticia. El peronismo de Corrientes pidió impugnar su candidatura y aseguran que no vive hace años en esa provincia.
“Para representar al pueblo correntino hay que ser parte de esta tierra o, al menos, haber vivido acá los últimos dos años. Corrientes no es una postal ni un decorado de campaña”, sostuvo Hadad, quien definió a Gallardo como una “candidata turista”.
Virginia Gallardo no vive en Corrientes
La controversia estalló luego de que se descubriera que la dirección declarada por la candidata —una vivienda en construcción en San Cayetano, localidad perteneciente al municipio de Riachuelo— no le pertenece y no está habitada.
Incluso, el propio intendente de Riachuelo, Martín Jetter, confirmó que Gallardo no reside allí desde hace años, aunque cuenta con un DNI y una licencia de conducir emitidos en ese municipio.
“Hace más de seis años que no la vemos por acá”, admitió.
Según el Registro de Infractores del Deber de Votar, la exvedette no sufragó en Corrientes desde 2015, aunque sí participó de las elecciones provinciales de agosto pasado, un detalle que no alcanzó para despejar las sospechas sobre su verdadero domicilio.
El reclamo del peronismo
Hadad formalizó el pedido de impugnación ante la Justicia Electoral y pidió revisar la validez de la candidatura libertaria. En un mensaje difundido en redes sociales, apuntó directamente contra Milei:
“Después de armar listas con personas vinculadas a causas judiciales, ahora ponen a una candidata que ni vive en la provincia. Corrientes no se usa para hacer política nacional. Es nuestra casa, y se respeta”.
El dirigente peronista remarcó que la presentación no es una movida electoral sino “una defensa del federalismo y la representación real del pueblo correntino”.
“No se trata de quién es famosa o conocida, sino de quién realmente vive, trabaja y siente esta provincia”, señaló.
El silencio de Gallardo
Gallardo, que hizo su carrera en televisión y desde hace unos meses se sumó al armado político de Javier Milei, evitó responder directamente a las críticas. Solo publicó un breve mensaje en sus redes sociales:
“Los espero el 26 de octubre para que me saquen una foto votando en mi provincia”.
Sin embargo, en el entorno político correntino, el comentario no alcanzó para calmar las tensiones. Desde el oficialismo local aseguran que el caso pone en duda la seriedad con la que se elaboraron las listas de La Libertad Avanza, mientras que en el espacio libertario acusan al peronismo de buscar “ensuciar” la elección en la recta final.
