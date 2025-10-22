Escándalo: Acusan a Virginia Gallardo de mentir sobre su domicilio y piden impugnar su candidatura

Según el Registro de Infractores del Deber de Votar, la exvedette no sufragó en Corrientes desde 2015, aunque sí participó de las elecciones provinciales de agosto pasado, un detalle que no alcanzó para despejar las sospechas sobre su verdadero domicilio.

El reclamo del peronismo

Hadad formalizó el pedido de impugnación ante la Justicia Electoral y pidió revisar la validez de la candidatura libertaria. En un mensaje difundido en redes sociales, apuntó directamente contra Milei:

“Después de armar listas con personas vinculadas a causas judiciales, ahora ponen a una candidata que ni vive en la provincia. Corrientes no se usa para hacer política nacional. Es nuestra casa, y se respeta”.

El dirigente peronista remarcó que la presentación no es una movida electoral sino “una defensa del federalismo y la representación real del pueblo correntino”.

“No se trata de quién es famosa o conocida, sino de quién realmente vive, trabaja y siente esta provincia”, señaló.

El silencio de Gallardo

Gallardo, que hizo su carrera en televisión y desde hace unos meses se sumó al armado político de Javier Milei, evitó responder directamente a las críticas. Solo publicó un breve mensaje en sus redes sociales:

“Los espero el 26 de octubre para que me saquen una foto votando en mi provincia”.

Sin embargo, en el entorno político correntino, el comentario no alcanzó para calmar las tensiones. Desde el oficialismo local aseguran que el caso pone en duda la seriedad con la que se elaboraron las listas de La Libertad Avanza, mientras que en el espacio libertario acusan al peronismo de buscar “ensuciar” la elección en la recta final.

