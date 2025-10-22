Un grupo de diputados nacionales de la oposición presentó un pedido de informes al Poder Ejecutivo para que se aclare la supuesta polémica situación laboral del funcionario ultra mileísta Alejandro Ciro Álvarez, subsecretario de Políticas Universitarias.
Piden explicaciones por un funcionario del Gobierno acusado de cobrar sueldos de tres empleos públicos
Un funcionario del gobierno de Javier Milei está bajo la lupa. Diputados de la oposición creen que cobra tres sueldos en simultáneo, cosa prohibida por ley.
El pedido se presentó tras sospechas de que podría haber cobrado sueldos de tres cargos públicos al mismo tiempo, algo que está prohibido por ley.
El pedido de los diputados
La iniciativa, impulsada por los legisladores Esteban Paulón y Mónica Fein, exige que el Gobierno informe si Álvarez mantiene vínculos laborales simultáneos con la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM), la Universidad de Buenos Aires (UBA) y el Senado de la Nación, donde figura en planta permanente desde 1994.
Según la presentación, el funcionario habría percibido haberes de al menos dos universidades durante 2024 y parte de 2025, a pesar de haber declarado que dejó de cobrar en una de ellas. Además, se pide que se determine si sigue cobrando del Senado y si sus distintos cargos cumplen con los requisitos de compatibilidad horaria establecidos por los decretos que regulan la función pública.
Piden poner la lupa en el funcionario mileísta
El proyecto solicita al Ministerio de Capital Humano y a la Secretaría de Educación que remitan toda la documentación administrativa sobre los cargos del funcionario, incluyendo:
- Sus designaciones y licencias en la UNLaM y la UBA.
- Los recibos de sueldo percibidos entre 2024 y 2025.
- Copias de los dictámenes legales previos a su nombramiento como subsecretario.
- La intervención de la Oficina Anticorrupción (OA) y de la Oficina Nacional de Empleo Público (ONEP) en la verificación de incompatibilidades.
Los diputados también pidieron que se informe si Álvarez presentó sus declaraciones juradas patrimoniales actualizadas, y si éstas incluyen todos sus cargos docentes o administrativos.
Su cargos en el Gobierno y las posibles incompatibilidades
La presentación recuerda que la normativa vigente prohíbe acumular cargos públicos remunerados, salvo excepciones muy específicas —como el ejercicio de la docencia— y siempre que no haya superposición de horarios ni se exceda el límite máximo de horas laborales diarias.
Además, cita el artículo 24 de la Ley de Ministerios, que obliga a los funcionarios con rango de secretario o subsecretario a abstenerse de realizar cualquier otra actividad pública o privada, salvo la docencia, “siempre que se cumplan las condiciones de compatibilidad horaria”.
“La eventual superposición de funciones y la percepción simultánea de haberes públicos podría vulnerar los principios de la Ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública (N° 25.188)”, advierte el texto.
Qué buscan los diputados
Desde el bloque socialista sostienen que este tipo de situaciones deben investigarse de oficio para garantizar la transparencia en el uso de los recursos públicos. “Queremos saber si el funcionario cumple con la ley y con los estándares éticos que se exigen a cualquier integrante del Gobierno”, expresó Paulón.
La sospecha de incompatibilidades en el caso de Álvarez se suma a otros episodios recientes que pusieron bajo la lupa la gestión de algunos funcionarios del Ministerio de Capital Humano. Los legisladores reclaman que el Gobierno aporte información clara y verificable para “evitar cualquier sospecha de privilegio o doble sueldo”.
