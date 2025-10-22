Multitudinaria manifestación de personas con discapacidad, familiares y trabajadores del área para reclamar a Javier Milei la aplicación de la Ley de Emergencia en Discapacidad, aprobada por el Congreso pero suspendida su vigencia, vía decreto, por el Gobierno. Marchan desde el Congreso hacia el ministerio de Salud.
MULTITUDINARIA MARCHA
Milei sigue sin escuchar a las personas con discapacidad: "Por favor le pedimos"
Gran marcha de personas con discapacidad, familiares y trabajadores del área para reclamar a Javier Milei la aplicación de la Ley de Emergencia en Discapacidad.
La semana pasada se habían movilizado a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), pidiendo una reunión con su interventor Alejandro Vilches. Como no fueron recibidos, ingresaron por la fuerza a la sede y hubo momentos de tensión. Nada cambió desde entonces.
Un transportista explicó que los costos no se pueden sostener, "muchos chicos se están quedando sin transporte. Este Gobierno es insensible, se mete con las personas más vulnerables, con los discapacitados, con los jubilados, el Congreso nos ayuda, pero no es la solución definitiva, seguimos sin aumento desde hace un año".
Desde las organizaciones que conforman el Foro Permanente Discapacidad escribieron una carta dirigida para el Ministerio de Salud, que lidera Mario Lugones, donde expresaron la dramática situación que atraviesa el sector y, explicaron lo que ocurrió el viernes pasado en la sede de ANDIS.
"Luego de 11 meses se convocó a una reunión del Directorio del Sistema Único de Prestaciones Básicas para las personas con discapacidad para el pasado 17 de octubre, pero la misma fue suspendida el mismo día", contaron en el escrito.
En esa línea, "las organizaciones se convocaron a la Andis ese día para expresar su desagrado ante esta situación y exigir una reunión del Directorio lo antes posible. Este Foro recibió en la persona de su Coordinador, Pbro. Pablo Molero, la negativa del Dr. Alejandro Vilches de recibir una nota porque no trabaja bajo presión. Cuando las personas presentes se enteraron de esta situación, la mayoría de los presentes decidieron ingresar a la dependencia donde está la Dirección Ejecutiva de este organismo".
A raíz de esto Vilches accedió a tener una reunión con Pablo Molero y Daniel Lipani, "ambos miembros representantes del Comité Asesor de la Andis de los prestadores en el Directorio del Sistema Único. En esta reunión el Dr. Vilches expresó que decidió levantar la reunión convocada para el viernes 17 pasado debido a las expresiones que le llegaron a través de las redes sociales y que tampoco recibía la nota porque no trabaja bajo presión".
Los testimonios en la manifestación de este miércoles (22/10) son realmente angustiantes:
---------
Otras noticias en Urgente24:
Varias polémicas en torno a la renuncia de Gerardo Werthein
La miniserie de 10 capítulos que vas a querer empezar ya
Atentos consumidores: Cómo afectará a tus compras la nueva medida del IVA
No hay salvavidas que alcance: Milei quema reservas para llegar al 26-O
Agonía de Luis Caputo: Javier Milei debe definir cómo será su 2.0