Milei sigue sin escuchar a las personas con discapacidad: "Por favor le pedimos"

En esa línea, "las organizaciones se convocaron a la Andis ese día para expresar su desagrado ante esta situación y exigir una reunión del Directorio lo antes posible. Este Foro recibió en la persona de su Coordinador, Pbro. Pablo Molero, la negativa del Dr. Alejandro Vilches de recibir una nota porque no trabaja bajo presión. Cuando las personas presentes se enteraron de esta situación, la mayoría de los presentes decidieron ingresar a la dependencia donde está la Dirección Ejecutiva de este organismo".

A raíz de esto Vilches accedió a tener una reunión con Pablo Molero y Daniel Lipani, "ambos miembros representantes del Comité Asesor de la Andis de los prestadores en el Directorio del Sistema Único. En esta reunión el Dr. Vilches expresó que decidió levantar la reunión convocada para el viernes 17 pasado debido a las expresiones que le llegaron a través de las redes sociales y que tampoco recibía la nota porque no trabaja bajo presión".

Los testimonios en la manifestación de este miércoles (22/10) son realmente angustiantes:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/lanacionmas/status/1981027429700296892&partner=&hide_thread=false Emergencia en Discapacidad: "Respeten los derechos adquiridos"



Adriana, madre de dos hijos con discapacidad, forma parte de la marcha en el Congreso en protesta por el cumplimiento de la ley.



Con @marialauratv y @pablitocorso en LN+ pic.twitter.com/EOCLSr0F48 — La Nación Más (@lanacionmas) October 22, 2025

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/elcancillercom/status/1981038649308311655&partner=&hide_thread=false [AHORA] "Le pedimos al Gobierno que piense en los nenitos": en la marcha por Discapacidad, la mamá de una chica con autismo se quebró porque necesita una "maestra integradora" y todavía "no sabe" qué va a pasar el año que viene.



@todonoticias https://t.co/LjSQCWEhfz pic.twitter.com/AheqaJw8UE — ElCanciller.com (@elcancillercom) October 22, 2025

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/majo_navajasOK/status/1981035583557214497&partner=&hide_thread=false Emergencia en discapacidad: hay una ley aprobada y ratificada por el Congreso que el Ejecutivo no acata. Las familias y profesionales salen una vez más a la calle a exigir su cumplimiento: pic.twitter.com/1SZDWvPalJ — María José Navajas (@majo_navajasOK) October 22, 2025

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/ArrepentidosLLA/status/1981021612523552986&partner=&hide_thread=false Marcha de transportistas y prestadores de discapacidad contra el decreto de Milei violando la ley. Llevaron sus combis y las dejaron estacionadas en medio de la calle enfrente del Congreso. Espectacular ideapic.twitter.com/8hixWpL4OU — Arrepentidos de Milei (@ArrepentidosLLA) October 22, 2025

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/ArrepentidosLLA/status/1981040241566695861&partner=&hide_thread=false Miles de personas con discapacidad, sus familiares y prestadores marchan para exigir que el gobierno CUMPLA LA LEY aprobada en el Congreso

Directo al Ministerio de Salud de Mario Lugones (el q todavía no dio explicaciones sobre los 120 muertos por fentanilo) pic.twitter.com/TDfQBSWlYj — Arrepentidos de Milei (@ArrepentidosLLA) October 22, 2025

---------

Otras noticias en Urgente24:

Varias polémicas en torno a la renuncia de Gerardo Werthein

La miniserie de 10 capítulos que vas a querer empezar ya

Atentos consumidores: Cómo afectará a tus compras la nueva medida del IVA

No hay salvavidas que alcance: Milei quema reservas para llegar al 26-O

Agonía de Luis Caputo: Javier Milei debe definir cómo será su 2.0