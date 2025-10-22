ARCA avanza en la simplificación de trámites con la eliminación del RICOI

En los últimos meses, ARCA ha impulsado una serie de medidas orientadas a digitalizar y simplificar los trámites, en línea con la política de desburocratización impulsada por el Gobierno nacional. La eliminación del RICOI se inscribe dentro de ese proceso y podría ser la antesala de nuevas revisiones en materia aduanera y tributaria.

arca

¿Qué deben saber las empresas sobre los nuevos trámites ante ARCA?

Las compañías alcanzadas por la antigua normativa deberán ajustar sus sistemas internos de reporte y estar atentas a las futuras resoluciones que ARCA emita en reemplazo del régimen derogado. Si bien ya no deberán presentar el RICOI, el organismo advirtió que continuará ejerciendo controles sobre las operaciones internacionales, especialmente en lo relativo a la transparencia fiscal y la prevención de maniobras evasivas.

Más noticias en Urgente24

Atentos consumidores: Cómo afectará a tus compras la nueva medida del IVA

La miniserie de 10 capítulos que vas a querer empezar ya

No hay salvavidas que alcance: Milei quema reservas para llegar al 26-O

Champions League: Arsenal aplastó 4 a 0 Atlético de Madrid, toda la fecha 3

Javier Milei N°55: Vienen 96 horas difíciles (¿Qué decirle a Donald Trump?)