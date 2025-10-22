ARCA avanza en la simplificación de trámites con la eliminación del RICOI

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) avanzó con la modernización administrativa al derogar el Régimen de Información Complementario de Operaciones Internacionales (RICOI). La medida, publicada este martes en el Boletín Oficial mediante la Resolución General 5772/2025, busca reducir la carga burocrática y simplificar los trámites para las empresas que realizan operaciones fuera del país.
El RICOI había sido instaurado por la Resolución General 5306/2022 y exigía a las personas jurídicas —es decir, a las empresas comprendidas en el artículo 53 de la Ley de Impuesto a las Ganancias— detallar un conjunto de operaciones internacionales. Esto incluía transacciones con sujetos vinculados en el exterior, con entidades radicadas en jurisdicciones no cooperantes o de baja tributación, y cualquier movimiento que pudiera implicar ventajas fiscales o afectar la transparencia tributaria.
¿Qué cambios implica la decisión de ARCA en los trámites internacionales?
Hasta ahora, las empresas debían presentar informes detallados con información de sus contrapartes extranjeras, la naturaleza de las operaciones y su relación con los mecanismos internacionales de reporte como el CRS (Common Reporting Standard) y el FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act). Con la eliminación del RICOI, todas esas obligaciones desaparecen a partir del 21 de octubre de 2025, siempre que se trate de ejercicios cerrados desde el 1 de mayo del mismo año.
Según explicó el texto oficial, la decisión responde a un proceso de “simplificación normativa” ordenado por el Decreto 353/2025, que busca eliminar regímenes informativos redundantes y optimizar los mecanismos de fiscalización. ARCA aclaró que la medida no significa una relajación del control, sino una reorganización de los procedimientos para evitar duplicidades.
Por qué la eliminación del RICOI marca un antes y un después en los trámites de ARCA
La eliminación de este régimen marca un cambio de paradigma en la relación entre el Estado y las empresas. Con menos formularios y reportes duplicados, se espera que el sistema de información sea más eficiente y transparente, tanto para el fisco como para los contribuyentes.
En los últimos meses, ARCA ha impulsado una serie de medidas orientadas a digitalizar y simplificar los trámites, en línea con la política de desburocratización impulsada por el Gobierno nacional. La eliminación del RICOI se inscribe dentro de ese proceso y podría ser la antesala de nuevas revisiones en materia aduanera y tributaria.
¿Qué deben saber las empresas sobre los nuevos trámites ante ARCA?
Las compañías alcanzadas por la antigua normativa deberán ajustar sus sistemas internos de reporte y estar atentas a las futuras resoluciones que ARCA emita en reemplazo del régimen derogado. Si bien ya no deberán presentar el RICOI, el organismo advirtió que continuará ejerciendo controles sobre las operaciones internacionales, especialmente en lo relativo a la transparencia fiscal y la prevención de maniobras evasivas.
Más noticias en Urgente24
Atentos consumidores: Cómo afectará a tus compras la nueva medida del IVA
La miniserie de 10 capítulos que vas a querer empezar ya
No hay salvavidas que alcance: Milei quema reservas para llegar al 26-O
Champions League: Arsenal aplastó 4 a 0 Atlético de Madrid, toda la fecha 3
Javier Milei N°55: Vienen 96 horas difíciles (¿Qué decirle a Donald Trump?)