ARCA subastará celulares iPhone 15 y 16 desde $380.000: Cómo acceder

Todo el proceso se realiza a través del portal del Banco Ciudad, entidad que gestiona las subastas oficiales del organismo. Para participar, los usuarios deben cumplir con una serie de pasos obligatorios:

Registrarse en el portal del Banco Ciudad como persona física o jurídica.

en el portal del Banco Ciudad como persona física o jurídica. Seleccionar el lote de iPhone que más interese y revisar las condiciones específicas de venta.

de iPhone que más interese y específicas de venta. Realizar un depósito de garantía , equivalente al 10% del valor base del lote elegido. Este paso es indispensable para validar la participación.

, equivalente al del lote elegido. Este paso es indispensable para validar la participación. Conectarse el día y hora del remate, e ingresar a la subasta online desde cualquier dispositivo con acceso a internet.

Una vez cumplidos estos pasos, el usuario puede realizar su oferta en tiempo real, compitiendo con otros participantes hasta el cierre del evento.

¿Qué ventajas tiene participar de una subasta de ARCA?

Las subastas organizadas por ARCA tienen como objetivo darle un nuevo destino a bienes incautados o retenidos en procesos aduaneros, lo que permite ofrecer productos nuevos o semi nuevos a valores muy por debajo del mercado.

En este caso, se trata de celulares Apple originales y sin uso.

Además, el proceso cuenta con respaldo institucional y trazabilidad, ya que todo se realiza bajo la supervisión del Banco Ciudad y con pagos y transferencias en entornos oficiales.

Otro punto a favor es que la participación es completamente digital, eliminando la necesidad de trasladarse o realizar trámites presenciales.

¿Por qué el iPhone sigue siendo el más deseado entre los argentinos?

A pesar de la competencia de marcas como Samsung o Xiaomi, el iPhone mantiene su reinado en el mercado gracias a su prestigio, diseño y durabilidad.

Sin embargo, los altos precios y la carga impositiva hacen que sea cada vez más difícil acceder a los modelos más nuevos.

Los modelos que se ofrecerán —iPhone 15, 16 y 16 Pro Max— se destacan por sus procesadores de última generación, cámaras avanzadas y mejoras en autonomía, lo que los convierte en los equipos más codiciados del año.

iPhones.webp Comprar un iPhone en Chile se vuelve una práctica cada vez más común para los argentinos.

¿Qué tener en cuenta antes de participar en la subasta?

Antes de ofertar, es importante tener en cuenta algunos detalles técnicos y legales.

El depósito de garantía del 10% debe realizarse antes del cierre de inscripción, y se reembolsa a quienes no resulten ganadores.

Además, los ganadores deberán abonar el monto total dentro del plazo establecido en las condiciones del remate, para luego coordinar la entrega del dispositivo.

También se recomienda verificar la autenticidad del portal del Banco Ciudad antes de ingresar datos personales o bancarios, ya que suelen aparecer imitaciones en redes sociales y sitios falsos.

