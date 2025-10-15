ARCA subastará celulares iPhone 15 y 16 desde $380.000: Cómo acceder

La Agencia de Regulación y Control Aduanero (ARCA) vuelve a ser noticia con la subasta digital de iPhone 15, 16 y 16 Pro Max a precios muy por debajo de los del mercado. Se trata de una oportunidad única para los fanáticos de Apple y los cazadores de buenas ofertas, ya que los dispositivos podrán adquirirse desde $380.000, menos de la mitad del valor habitual en tiendas oficiales.
ARCA confirmó que el proceso será completamente online y transparente, lo que permite participar desde cualquier punto del país.
¿Cuándo son las fechas de la subasta de iPhone de ARCA?
La agencia ya definió dos fechas clave para las subastas de octubre.
La primera subasta se realizará el 23 de octubre a las 12:00 horas, donde se rematarán 17 unidades del iPhone 15 de 128 GB, disponibles en colores blanco y azul. El precio base arranca en $450.000 y el plazo de inscripción cierra el 21 de octubre, por lo que los interesados deberán actuar rápido.
La segunda subasta, aún más atractiva, tendrá lugar el 30 de octubre. En este caso, se subastarán 119 teléfonos divididos en nueve lotes, entre los que destacan los modelos iPhone 16 y 16 Pro Max. El valor inicial será de $380.000, una cifra muy competitiva teniendo en cuenta que en las tiendas locales esos modelos superan ampliamente el millón de pesos.
¿Cómo participar en la subasta de iPhone organizada por ARCA?
Todo el proceso se realiza a través del portal del Banco Ciudad, entidad que gestiona las subastas oficiales del organismo. Para participar, los usuarios deben cumplir con una serie de pasos obligatorios:
- Registrarse en el portal del Banco Ciudad como persona física o jurídica.
- Seleccionar el lote de iPhone que más interese y revisar las condiciones específicas de venta.
- Realizar un depósito de garantía, equivalente al 10% del valor base del lote elegido. Este paso es indispensable para validar la participación.
- Conectarse el día y hora del remate, e ingresar a la subasta online desde cualquier dispositivo con acceso a internet.
Una vez cumplidos estos pasos, el usuario puede realizar su oferta en tiempo real, compitiendo con otros participantes hasta el cierre del evento.
¿Qué ventajas tiene participar de una subasta de ARCA?
Las subastas organizadas por ARCA tienen como objetivo darle un nuevo destino a bienes incautados o retenidos en procesos aduaneros, lo que permite ofrecer productos nuevos o semi nuevos a valores muy por debajo del mercado.
En este caso, se trata de celulares Apple originales y sin uso.
Además, el proceso cuenta con respaldo institucional y trazabilidad, ya que todo se realiza bajo la supervisión del Banco Ciudad y con pagos y transferencias en entornos oficiales.
Otro punto a favor es que la participación es completamente digital, eliminando la necesidad de trasladarse o realizar trámites presenciales.
¿Por qué el iPhone sigue siendo el más deseado entre los argentinos?
A pesar de la competencia de marcas como Samsung o Xiaomi, el iPhone mantiene su reinado en el mercado gracias a su prestigio, diseño y durabilidad.
Sin embargo, los altos precios y la carga impositiva hacen que sea cada vez más difícil acceder a los modelos más nuevos.
Los modelos que se ofrecerán —iPhone 15, 16 y 16 Pro Max— se destacan por sus procesadores de última generación, cámaras avanzadas y mejoras en autonomía, lo que los convierte en los equipos más codiciados del año.
¿Qué tener en cuenta antes de participar en la subasta?
Antes de ofertar, es importante tener en cuenta algunos detalles técnicos y legales.
El depósito de garantía del 10% debe realizarse antes del cierre de inscripción, y se reembolsa a quienes no resulten ganadores.
Además, los ganadores deberán abonar el monto total dentro del plazo establecido en las condiciones del remate, para luego coordinar la entrega del dispositivo.
También se recomienda verificar la autenticidad del portal del Banco Ciudad antes de ingresar datos personales o bancarios, ya que suelen aparecer imitaciones en redes sociales y sitios falsos.
Más noticias en Urgente24
La miniserie de 8 capítulos que vas a terminar en una sola noche
Salvavidas de plomo de Trump, y a Milei no le queda ni su 'caballito'
La nueva miniserie de 10 episodios donde cada segundo es pura adrenalina
Los Reyes Magos no existen pero Bessent regala rebote a Milei
Selección Argentina 6 - Puerto Rico 0: caras nuevas en un entrenamiento a puertas abiertas