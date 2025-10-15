Ya podés espiar la Tierra en vivo, 24 horas al día y gratis a través de internet

Un recurso educativo y visual

Muchos usuarios lo usan como compañía durante el trabajo o el estudio. La contemplación constante funciona como recordatorio de la escala global, aunque no genera el "overview effect" que experimentan los astronautas al ver la Tierra en persona.

El canal representa un salto cualitativo en la televisión digital. Docentes, estudiantes y fanáticos del espacio encontraron en Space Live una herramienta educativa valiosa. La combinación de alta definición, datos en tiempo real y edición limpia supera otras alternativas gratuitas.

image

ITVX apuesta a una audiencia diversa: quienes mantienen la señal de fondo y quienes la consultan esporádicamente.

El espacio se convirtió en ventana doméstica y democratiza una experiencia que antes parecía inalcanzable.

------------------------------------------------------------------------

Otras lecturas de Urgente24:

Alarma total: Científicos descubrieron algo escalofriante en el fondo del océano antártico

Este país borró del mapa VIH, sífilis y hepatitis B y la OMS lo validó oficialmente

La NASA hizo un hallazgo único en el sistema solar que paralizó a la ciencia

Increíble: científicos logran crear óvulos humanos funcionales a partir de células de piel común