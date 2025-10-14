Las estatuas de la Isla de Pascua caminaron de verdad y la ciencia explica cómo

Con este hallazgo se confirma una técnica ingeniosa, pero también se refuerza la idea de que los Rapa Nui podían organizar grandes obras con recursos limitados y sin destruir su entorno de manera masiva, contradiciendo hipótesis de colapso ecológico popularizadas por Jared Diamond.

image Experimentos con réplicas demostraron que incluso enormes estatuas podían "caminar" con pocos ayudantes.

Rutas y ritmos: el ingenio que tenía cada moai

Aparte del experimento, los investigadores analizaron los caminos construidos por los Rapa Nui, de 4,5 metros de ancho y con forma ligeramente convexa, que resultan perfectos para estabilizar los moai mientras avanzaban.

Según Lipo, "Cada vez que movían una estatua, parecía que estaban haciendo un camino. El camino es parte del proceso. Se ve que los caminos se superponen, muchos paralelos, y probablemente avanzaban de manera secuencial, despejando una sección, moviendo la estatua, despejando otra, y así hasta llegar a su destino".

image Los caminos de la isla y las canciones ancestrales facilitaban el transporte coordinado de los moai. Las estatuas caídas y los diseños del terreno confirman que este método era eficiente y seguro.

Y con las tradiciones orales de la isla se refuerza la hipótesis: algunas canciones ancestrales describen cómo los moai "caminaban" al ritmo de la música, sincronizando los movimientos de quienes los transportaban. "Los Rapa Nui eran increíblemente inteligentes. Lo resolvieron con los recursos que tenían y nos enseñan principios que aún hoy podemos aplicar".

La evidencia se complementa analizando las estatuas abandonadas: las que cayeron presentan fracturas en los laterales por el balanceo, pero no se ven marcas de arrastre horizontal.

image

Este estudio resuelve no solamente un misterio histórico, sino que además reivindica la capacidad ingenieril de un pueblo que, con recursos modestos, logró un legado que sigue impresionando al mundo. Los moai, finalmente, caminan.

