Durante siglos, los científicos se rompieron la cabeza intentando entender cómo los Rapa Nui de la Isla de Pascua movieron sus gigantescas estatuas sin máquinas y sin tanta ayuda. Ahora, un estudio consiguió revelar por fin que los moai no se arrastraban ni rodaban: literalmente caminaban. La ciencia finalmente empieza a explicar lo que antes parecía imposible.
¡NO FUE MAGIA!
Las estatuas de la Isla de Pascua caminaron de verdad y la ciencia explica cómo
Un nuevo estudio científico acaba de esclarecer un antiguo misterio de la Isla de Pascua: las estatuas literalmente caminaban. Descubrí cómo lograron hacerlo.
La ciencia detrás del movimiento de las estatuas gigantes
El enigma de los moai siempre atrapó la atención de arqueólogos, turistas y curiosos: estatuas de hasta 14 toneladas repartidas por toda la isla sin herramientas modernas ni grandes poblaciones, y una pregunta que atravesó siglos: ¿cómo las movieron?
Carl Lipo, antropólogo de la Universidad de Binghamton (Estados Unidos), lo explica con claridad en un estudio publicado en el Journal of Archaeological Science: "Una vez que lo ponés en movimiento, no es difícil; se jala con un brazo, se conserva energía y se mueve muy rápido". La parte complicada, según Lipo, era "ponerlo a oscilar en primer lugar. La pregunta es, si es realmente grande, ¿qué haría falta?".
Junto a Terry Hunt, de la Universidad de Arizona, analizaron casi 1.000 estatuas, concentrándose en 62 que quedaron abandonadas sobre antiguos caminos de transporte. Allí descubrieron que la forma de los moai (base D y leve inclinación hacia adelante) los hacía perfectamente estables para balancearlos de lado a lado, generando un movimiento zigzagueante que permitía avanzar la estatua como si caminara.
Para probarlo, construyeron un moai réplica de 4,35 toneladas y, con solo 18 personas, lo movieron 109 metros en 40 minutos, superando con creces la eficiencia de teorías anteriores que proponían arrastres horizontales con troncos. "La física tiene sentido y mientras más grandes son, más consistente funciona. Es prácticamente la única manera de moverlos".
Con este hallazgo se confirma una técnica ingeniosa, pero también se refuerza la idea de que los Rapa Nui podían organizar grandes obras con recursos limitados y sin destruir su entorno de manera masiva, contradiciendo hipótesis de colapso ecológico popularizadas por Jared Diamond.
Rutas y ritmos: el ingenio que tenía cada moai
Aparte del experimento, los investigadores analizaron los caminos construidos por los Rapa Nui, de 4,5 metros de ancho y con forma ligeramente convexa, que resultan perfectos para estabilizar los moai mientras avanzaban.
Según Lipo, "Cada vez que movían una estatua, parecía que estaban haciendo un camino. El camino es parte del proceso. Se ve que los caminos se superponen, muchos paralelos, y probablemente avanzaban de manera secuencial, despejando una sección, moviendo la estatua, despejando otra, y así hasta llegar a su destino".
Y con las tradiciones orales de la isla se refuerza la hipótesis: algunas canciones ancestrales describen cómo los moai "caminaban" al ritmo de la música, sincronizando los movimientos de quienes los transportaban. "Los Rapa Nui eran increíblemente inteligentes. Lo resolvieron con los recursos que tenían y nos enseñan principios que aún hoy podemos aplicar".
La evidencia se complementa analizando las estatuas abandonadas: las que cayeron presentan fracturas en los laterales por el balanceo, pero no se ven marcas de arrastre horizontal.
Este estudio resuelve no solamente un misterio histórico, sino que además reivindica la capacidad ingenieril de un pueblo que, con recursos modestos, logró un legado que sigue impresionando al mundo. Los moai, finalmente, caminan.
