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El tráfico de ChatGPT tiene mejor tasa de conversión pero la gente gasta menos
El tráfico de ChatGPT demostró que tiene mejor tasa de conversión que el procedente de la búsqueda orgánica: 1,81% frente al 1,39% pero la gente gasta menos.
Para ello, las empresas compararon el comportamiento del tráfico referido directamente desde los enlaces de ChatGPT frente al tráfico orgánico de búsqueda no de marca o genérico en Google durante 2025. La metodología se centró en medir métricas clave como la tasa de conversión, el valor medio del pedido y los ingresos generados por cada sesión, permitiendo identificar patrones de comportamiento diferenciados entre ambas fuentes. Y sí, descubrieron hallazgos imprevistos.
El tráfico de ChatGPT convierte mejor
De acuerdo con sus datos, el tráfico de ChatGPT tuvo una mejor tasa de conversión que el procedente de la búsqueda orgánica en 10 de los 12 meses, con un promedio anual del 1,81% frente al 1,39%.
Es decir, un 31% más de tasa de conversión.
En este punto es importante que comprendas a qué se refiere el estudio con el tráfico genérico o no de marca. Tal y como explicamos hace unos días en referencia a novedades de Search Console, el tráfico genérico se refiere a aquellas búsquedas que no contienen el nombre de tu marca ni están relacionados con tus productos o servicios, en contraposición al tráfico de marca, que sí las incluye. Por ejemplo, “zapatillas hombre blancas” sería tráfico genérico para Nike, que conseguiría gracias a lo bien que lo hace a nivel SEO, mientras que “zapatillas hombre Nike” sería, como has intuido, tráfico de marca.
Vale, ¿y por qué hay esta diferencia en la tasa de conversión?
Según los autores del estudio, los usuarios de ChatGPT definen sus necesidades a través de múltiples conversaciones antes de hacer clic, lo que reduce el tiempo que tarda el comprador en realizar la compra. Así, su viaje a través del funnel de compra es mucho más rápido, quemando etapas que de otra forma se completarían de forma más lenta, y llega al eCommerce listo para comprar.
En cambio, quienes llegan a tu tienda online a través de la búsqueda genérica (“zapatillas hombre blancas”) pueden estar todavía en una fase más inicial de su proceso de compra, comparando precios, modelos, cotilleando… y el pedido inmediato no está entre sus prioridades inmediatas.
La relación entre el tráfico de ChatGPT y las compras online
Por lo demás, en el estudio se incluyen algunas otras conclusiones bastante llamativas sobre la relación entre el tráfico de ChatGPT y las compras online. Así, el valor promedio de los pedidos fluctuó significativamente para el tráfico procedente de ChatGPT durante la primera mitad de 2025. Los autores apuntan “a la falta de conversiones necesarias para ser estadísticamente significativas”, ya que en los primeros meses de 2025, apenas se registraron entre 15 y 37 conversiones al mes directamente atribuibles a ChatGPT en los eCommerce analizados. Posteriormente, durante el segundo semestre de 2025 el crecimiento tanto del número de pedidos como de su valor fue notable.
Centrando el foco en esa segunda parte del año, la conclusión es que el ticket medio del tráfico procedente de ChatGPT fue un 14,3 % inferior al de la búsqueda orgánica sin marca (208 $ frente a 238 $). Curiosamente, en ese mismo periodo, los ingresos por sesión fueron un 10,3 % superiores para el tráfico procedente de ChatGPT (3,65 $) en comparación con el tráfico genérico (3,30 $), algo que se relaciona directamente con lo que vimos anteriormente: los clientes que proceden de ChatGPT se lo piensan menos y necesitan menos sesiones para comprar.
De hecho, los autores sugieren que el impacto real de la IA puede ser incluso mayor, ya que hay ventas que se atribuyen a búsqueda directa y nacieron realmente de una recomendación en el chat. Tal y como explican: “Aunque los datos muestren que ChatGPT representa solo el 2,2 % de los ingresos en comparación con la búsqueda orgánica, la cifra real podría ser mucho mayor”.
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