En medio de la inminente incursión de la Inteligencia Artificial(IA) en el mercado de trabajo, hay una pregunta que el mundo se hace de forma urgente y cuya respuesta podría causar pánico entre los trabajadores: ¿Qué empleos están más amenazados por la IA? Un nuevo estudio ha dado su veredicto.
MERCADO LABORAL
Estudio revela qué empleos corren más riesgo con la IA: Podría sorprenderte
La pregunta del millón sobre el impacto de la inteligencia artificial (IA) en los empleos podría haber sido respondida en este estudio.
Cuáles son los empleos que corren más riesgo con la IA
A medida que la IA avanza, también lo hace el temor de algunos trabajadores de quedarse desempleados. Ya muchos gigantes tecnológicos han anunciado recortes de personal asociados con la IA e incluso expertos, como Elon Musk, han afirmado que la IA será más inteligente que toda la humanidad junta en pocos años.
En ese torbellino que la IA ha causado en el mercado laboral, un estudio de GovAI y la Brookings Institution viene a dar algunas pistas para responder grandes preguntas sobre la IA: Qué empleos están más amenazados por la inteligencia artificial y quiénes tienen mayor capacidad de adaptación.
El estudio abarcó la exposición de la IA en 356 ocupaciones que representan el 95,9 % de la fuerza laboral estadounidense.
"Encontramos que la exposición a la IA y la capacidad adaptativa están correlacionadas positivamente: muchas ocupaciones con alta exposición a la IA cuentan con trabajadores con medios relativamente sólidos para gestionar una transición laboral", escribieron los autores.
Ahora, en cuanto a las labores más vulnerables, encontraron que los empleos de oficina son los que podrían verse más afectados por las transformaciones de la IA.
Según The Washington Post, las estimaciones del estudio indican que "las habilidades utilizadas en programación informática, marketing, análisis financiero y atención al cliente se solapan en gran medida con las capacidades de la IA, por lo que, en teoría, los trabajadores podrían ser reemplazados más fácilmente por máquinas".
De hecho, un informe reciente de Anthropic, la empresa que está detrás de Claude, revela los empleos y las profesiones que están más expuestas a la IA y los resultados son parecidos.
"Los programadores informáticos presentan la mayor exposición observada a la IA, del 74,5%. Los representantes de atención al cliente (70,1%), los operadores de introducción de datos (67,1%) y los especialistas en historiales médicos (66,7%) figuran también entre los más expuestos", recoge Euronews.
Mujeres, las más vulnerables
Ahora bien, un dato no menor que se desprende del estudio de GovAI y la Brookings Institution es que las mujeres podrían ser las más afectadas por la disrupción de la inteligencia artificial en el mercado laboral.
De acuerdo con los autores, "6,1 millones de trabajadores (el 4,2 % de la fuerza laboral en nuestra muestra) trabajan en ocupaciones que están altamente expuestas y donde los trabajadores tienen una baja capacidad adaptativa esperada. Estos trabajadores se concentran en puestos administrativos y de oficina".
De estos trabajadores, el "86% son mujeres", agregan.
Allison Elias, profesora de la escuela de negocios de la Universidad de Virginia, quien no participó en el análisis de GovAI y Brookings opinó al respecto para The Washington Post: “Estas personas son realmente vulnerables porque no tendrán mucha voz ni voto en cómo se utiliza la IA, y sus oportunidades de salida van a ser bastante escasas”.
De todas maneras, es importante destacar que los autores del estudio han indicado que, "la exposición a la IA refleja cambios potenciales en las tareas laborales, no un despido inevitable; solo algunos de los cambios provocados por la IA resultarán en la pérdida del empleo".
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