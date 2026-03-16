La morosidad en Ualá llega casi al 64%, el consumo en jaque por la falta de pagos

Por otro lado, la situación se hizo más compleja con los meses. Muchos individuos compran sus electrodomésticos en cuotas, ya que son productos que pueden equivaler a un salario medio, pero ante la caída del poder adquisitivo con el pasar de los meses (más gastos sin ajuste salarial acorde), las cuotas que se pagan pesan más en el gasto mensual de las familias de lo que imaginaban cuando hicieron la compra.

Esto se ve agravado con la caída en la actividad económica en la mayor parte de los sectores de la economía, lo que puso a muchas familias en modo “supervivencia”, gastando lo mínimo indispensable.

La morosidad no solo es un problema para las empresas sino también para todos los consumidores. A mayor nivel de morosidad, las tasas de interés que se cobran a todos los que pagan en cuotas tiende a subir para cubrir el riesgo de falta de pago. Así, se encarecen los productos a medida que también muchos dejan de consumir por no poder pagar los mayores costos.

Este círculo, de no aplicarse políticas tendientes a mejorar el poder adquisitivo, puede empeorar la situación de estancamiento en el consumo.

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