La morosidad en Ualá llega casi al 64%, el consumo en jaque por la falta de pagos

La morosidad en Argentina no deja de crecer. Diversos informes muestran el aumento de carteras irregulares en las principales entidades. Algunas, como Ualá, llegan a un nivel de mora del 63,67% del monto prestado. La compañía de electrodomésticos Megatone registra una irregularidad del 46% de su cartera, según un informe de 1816.
1816 registra un aumento sostenido en la morosidad de las familias argentinas desde enero del 2025, con un aumento exponencial en las deudas en entidades no financieras, que actualmente es de 27,4%, mientras que las carteras irregulares en entidades financieras también aumentó, pero en menor medida, llegando al 10,6%.
Dentro del mundo de los electrodomésticos, Megatone es la entidad con mayor proporción de carteras con morosidad, alrededor del 46%, seguido de Cencosud, de aproximadamente 23%.
Credicuotas, entidad que brinda prestamos con solo presentación de DNI, tiene morosidad de alrededor del 35%. En mejor situación quedan Tarjeta Naranja, con 19%, y Mercado Libre, con 15% de morosidad.
Los motivos de la alta morosidad en entidades no financieras
La deuda en entidades no financieras se disparó por diferentes motivos. En primer lugar, demuestra las dificultades de los hogares de cubrir todos sus gastos. En esos casos, quienes no llegan a pagar todas sus obligaciones, preferirían cubrir los pagos en entidades que les permitan seguir consiguiendo crédito para gastos futuros, como los bancos, en contraposición con los pagos de electrodomésticos.
Por otro lado, la situación se hizo más compleja con los meses. Muchos individuos compran sus electrodomésticos en cuotas, ya que son productos que pueden equivaler a un salario medio, pero ante la caída del poder adquisitivo con el pasar de los meses (más gastos sin ajuste salarial acorde), las cuotas que se pagan pesan más en el gasto mensual de las familias de lo que imaginaban cuando hicieron la compra.
Esto se ve agravado con la caída en la actividad económica en la mayor parte de los sectores de la economía, lo que puso a muchas familias en modo “supervivencia”, gastando lo mínimo indispensable.
La morosidad no solo es un problema para las empresas sino también para todos los consumidores. A mayor nivel de morosidad, las tasas de interés que se cobran a todos los que pagan en cuotas tiende a subir para cubrir el riesgo de falta de pago. Así, se encarecen los productos a medida que también muchos dejan de consumir por no poder pagar los mayores costos.
Este círculo, de no aplicarse políticas tendientes a mejorar el poder adquisitivo, puede empeorar la situación de estancamiento en el consumo.
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