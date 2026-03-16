Tucker Carlson, lapidario con el sionismo, sería acusado por Donald Trump de "traición"

Otro punto importante a tener en cuenta es que la USIC, las agencias de inteligencia, espían a los estadounidenses. Probablemente ya lo sabían, y se ha revelado en numerosas ocasiones, incluso por Julian Assange y Ed Snowden, quienes han sido amenazados de muerte por haberlo hecho Otro punto importante a tener en cuenta es que la USIC, las agencias de inteligencia, espían a los estadounidenses. Probablemente ya lo sabían, y se ha revelado en numerosas ocasiones, incluso por Julian Assange y Ed Snowden, quienes han sido amenazados de muerte por haberlo hecho

Tucker Carlson, sin miedo a nada: héroe para muchos, antisemita para otros

El republicano Tucker Carlson, ex presentador de Fox News, uno de los máximos exponentes de la derecha global y cercano a Charlie Kirk, expresó estar en desacuerdo con la guerra de Estados Unidos contra Irán, a la que sugiere que Trump entró para salvarle el pellejo a Israel —según sus palabras—. Además, afirmó que la secta ultraortodoxa judía Jabad Lubavitch estaría detrás de los ataques en territorio iraní para "destruir" la mezquita de Al-Aqsa y dividir a Irán de sus socios del Golfo.

"Todo el mundo sabe que la única razón por la que tenemos esta guerra es porque Israel la quiere. Esta es su última oportunidad. Esta presidencia es la última en la que contarán con un apoyo bipartidista inequívoco. Punto. No puedes controlar a todos los Thomas Massie (republicano que rompió con Trump por el caso Epstein y que condena la guerra con Irán), y hay un ejército entero de ellos llegando en algún momento porque todos pueden ver lo que está pasando", afirmó Carlson en The Tucker Carlson Show.

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"Y puedes apagar X, y puedes simplemente apagar internet. Pueden ser como Gran Bretaña y arrestar a quienes protestan contra Israel, pero las actitudes no volverán a ser las de hace cinco años. Lo siento. Y ellos lo saben. Así que esta es su última oportunidad. Lo asombroso es que Israel, que al menos actúa en función de lo que percibe como su propio interés nacional, se ha unido a sus cómplices en Estados Unidos, por supuesto. Pero en realidad, su único aliado en esto son los medios estadounidenses, cuyo trabajo es decirte la verdad e informarte sobre lo que está sucediendo; decirte: «Oye, despierta, el mundo podría estar cambiando y te afectará a ti y a tu familia». Ese es su trabajo. Y en lugar de eso, te han estado adormeciendo con la misma variedad de mentiras transparentes y propaganda", cerró su columna.

Hace algunas semanas, también comentó que el primer ministro de Israel lo había amenazado a él y a su familia por manifestarse en contra del “sionismo”.

“Mi familia estuvo en peligro. El gobierno israelí, y el propio [primer ministro Benjamin Netanyahu], intentaron castigar a dos miembros de mi familia. No me atreveré a dar más detalles, pero intentaron castigar a dos de ellos porque, como ha dicho públicamente en repetidas ocasiones, cree en la culpa de sangre, en Amalec. Ya saben, cuando alguien comete un crimen contra ti, no solo lo castigas a él, sino también a su familia, a su linaje”, dijo en referencia a la supuesta amenaza que recibió por parte del gobierno israelí, al que acusa de ser “sionista”.

En tanto, del lado de Tel Aviv aseguran que Carlson y los otros críticos republicanos de las relaciones carnales de Trump con Israel, como Marjorie Taylor Greene, Nick Fuentes y Candace Owens (de Turning Point USA, como lo era Charlie Kirk), son “nazis”.

image Marjorie Taylor Greene (quien dijo hace poco que "no se va a suicidar") y Tucker Carlson junto a Trump. Ambos republicanos se suman a la lista de los otros colegas que rompieron con el Gobierno estadounidense por el caso Epstein y el alineamiento a Israel.

Desde hace tiempo, Carlson ha estado vinculando al Mossad con el difunto financista pedófilo neoyorquino Jeffrey Epstein, un judío de Brooklyn de modesta clase media que se convirtió de sopetón en un influyente empresario que lideraba fiestas sexuales donde se filmaba a jovencitas menores de edad con poderosos y que murió en su celda en 2019, a la espera de un juicio en su contra por liderar una red de trata.

De hecho, en un evento de Turning Point USA en 2025, Carlson planteó la hipótesis de que Jeffrey Epstein podría haber trabajado para un servicio de inteligencia extranjero y mencionó explícitamente la posibilidad de que haya sido para el Mossad, argumentando que las acciones del financista pedófilo habrían formado parte de un artilugio de Israel para filmar a políticos y empresarios cometiendo inmundicias y así obtener material para chantajearlos (lo que en los servicios se conoce como “honeytrap”).

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"La verdadera pregunta no es ‘¿Jeffrey Epstein era un raro que abusaba de chicas?’. La verdadera pregunta es ¿por qué estaba haciendo esto, en nombre de quién, y de dónde venía todo el dinero? […] Y creo que la verdadera respuesta es que Jeffrey Epstein estaba trabajando en nombre de los servicios de inteligencia, probablemente no estadounidenses. Y tenemos todo el derecho de preguntar: ‘¿En nombre de quién estaba trabajando?’ […] ‘¿Estabas trabajando en nombre del Mossad? ¿Estabas dirigiendo una operación de chantaje en nombre de un gobierno extranjero?’… Ahora, nadie puede decir que ese gobierno extranjero es Israel, porque de alguna manera nos han amedrentado para pensar que eso es malo", sentenció.

El Gabinete de Trump se divide por la guerra en Irán: los 'halcones' aprueban mantener la presión, mientras que los moderados advierten de una crisis petrolera y claman por rapidez en el asedio. Pero el MAGA se quiebra y denuncia una "cortina de humo".

En medio de la incertidumbre sobre la guerra en Irán, ocurre por estas horas un cisma al interior del Gabinete de Donald Trump. Por un lado, un grupo de asesores presidenciales lo instan a una operación rápida y limitada en Teherán, bajo el propósito de evitar una crisis petrolera, el aumento de precios de la gasolina y la desacreditación social. Mientras que los “halcones”, aquellos de línea dura, presionan para que se mantenga el asedio contra el patrocinador del terrorismo chiita, cueste lo que cueste, en términos económicos y políticos.

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Una puja de poderes entre bastidores de la Casa Blanca está intentando influir en las decisiones de Donald Trump con respecto al frente de guerra abierto en Irán desde el 28 de febrero, cuando comenzó la Operación Furia Épica junto al aliado israelí, mientras sus asesores debaten sobre prolongar o no los bombardeos en el país persa, a pesar de que el conflicto se haya extendido más allá de Medio Oriente, con misiles iraníes siendo neutralizados por el sistema de defensa de la OTAN y con infraestructuras petroleras, gasísticas, aeropuertos y bases de 17 países árabes siendo atacadas por su adversario chiita que está bajo asedio de Washington y Tel Aviv.

Algunos funcionarios del Gabinete advierten a Trump de que el aumento de los precios del combustible, corolario del cierre del Estrecho de Ormuz y de los ataques iraníes a refinerías petroleras de países árabes que albergan bases estadounidenses y a buques cisterna occidentales, podría tener un costo político elevado, según entrevistas con un asesor de Trump y otras personas cercanas a las deliberaciones que dialogaron con Reuters. Esta postura moderada se baraja justamente cuando se acercan las elecciones estadounidenses de medio término, con sondeos que marcan una caída de la imagen del gobierno debido a la política exterior y a las implicancias en el caso Epstein.

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"Asesores económicos y funcionarios, incluidos del Departamento del Tesoro y el Consejo Económico Nacional, han advertido a Trump que un shock petrolero y el aumento de los precios de la gasolina podrían erosionar rápidamente el apoyo interno a la guerra, dijeron el asesor y otros dos cercanos a las deliberaciones, hablando bajo condición de anonimato para revelar discusiones internas", expuso este jueves la agencia de noticias Reuters.

Según las fuentes, los asesores políticos, entre ellos la jefa de gabinete Susie Wiles y el subjefe James Blair, están esgrimiendo argumentos similares, centrándose en las repercusiones políticas del aumento del precio de la gasolina e instando a Trump a definir la victoria de forma restrictiva y a indicar que la operación es limitada y está casi terminada.

De la vereda contraria, los “halcones”, asesores de línea dura, exhortan al presidente estadounidense a que mantenga los bombardeos de norte a sur en Irán, apoyando a Israel en su lucha contra el terrorismo yihadista, así como para evitar que el régimen iraní desarrolle una bomba nuclear —un discurso parecido al que utilizó el Gobierno de George W. Bush para invadir Irak, aludiendo a la existencia de armas de destrucción masiva que jamás se encontraron—.

Entre las voces agresivas que instan a Trump a mantener la presión militar sobre Irán se encuentran los senadores estadounidenses Lindsey Graham y Tom Cotton, y comentaristas de los medios como Mark Levin, según personas familiarizadas con el asunto.

Argumentan que Estados Unidos debe impedir que Irán obtenga un arma nuclear y responder con contundencia a los ataques contra las tropas y los buques estadounidenses Argumentan que Estados Unidos debe impedir que Irán obtenga un arma nuclear y responder con contundencia a los ataques contra las tropas y los buques estadounidenses

image El senador Lindsey Graham, RS.C., dijo en una publicación en X: "El fin del mayor patrocinador estatal del terrorismo está cerca. Que Dios bendiga al presidente Trump, a nuestras fuerzas armadas y a nuestros aliados en Israel".

Pero también hay una tercera opinión mucho más radical que proviene de la base populista y nacionalista del MAGA, con figuras como el estratega Steve Bannon, la personalidad televisiva de derecha Tucker Carlson y los influencers Nick Fuentes y Candace Owens (de Turning Point USA y cercanos al asesinado Charlie Kirk), quienes aseguran que Estados Unidos se vio arrastrado a otra guerra prolongada en Medio Oriente por culpa de Israel.

El comentarista conservador y ex presentador de FOX News, Tucker Carlson, calificó públicamente el conflicto con Irán como "la guerra de Israel", en lugar de la de Estados Unidos, y criticó un ataque estadounidense contra una escuela iraní de niñas que, según los informes, causó la muerte de más de 170 víctimas, en su mayoría niñas.

Si te levantas por la mañana y vives en un país que cree que está bien matar no solo a oficiales militares, sino también a sus hijas, ese país no merece que luches por él (Carlson) Si te levantas por la mañana y vives en un país que cree que está bien matar no solo a oficiales militares, sino también a sus hijas, ese país no merece que luches por él (Carlson)

Del mismo modo, la representante Nancy Mace dijo que no quiere enviar a "los hijos e hijas de Carolina del Sur a la guerra con Irán", mientras que la representante Anna Paulina Luna escribió en X que si Graham "quiere ir a luchar en un conflicto extranjero, que sea el primero en ofrecerse voluntario".

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El Partido Republicano se fractura por la guerra en Irán y por el caso Epstein

Las voces dispares sobre la guerra en Irán alrededor del séquito de Trump ponen de manifiesto divisiones internas en el propio Partido Republicano, que ya enfrentaba un quiebre por la desclasificación de los archivos de Jeffrey Epstein, el financista pedófilo que murió en 2019 en su celda y que se codeaba con el ahora presidente de Estados Unidos.

Congresistas republicanos como Thomas Massie, Rand Paul y Marjorie Taylor Greene han roto con las filas del MAGA por la presión que ejerció el presidente para que el Congreso no aprobara el año pasado la Ley de Transparencia de los Archivos Epstein, que culminó con la desclasificación de los archivos de Jeffrey Epstein, pero también han aprovechado la ocasión para arremeter contra Trump por iniciar una guerra contra Teherán en nombre de Israel y para ocultar que él fue mencionado unas 38 mil veces en los documentos desclasificados de Epstein.

image La representante Marjorie Taylor-Greene aparece en el programa The View

"Bombardear un país al otro lado del mundo no hará desaparecer los archivos de Epstein", dijo el republicano Massie. "¿Preguntó el Gobierno cuántas muertes [de estadounidenses] están los votantes dispuestos a aceptar en esta guerra con Irán? ¿Qué tal CERO, panda de putos mentirosos enfermos? Votamos por Estados Unidos primero y CERO guerras", sentenció la congresista del MAGA Marjorie Taylor Greene.

Greene afirmó en una publicación en la red social X que había hablado con "algunos de los principales líderes conservadores de America First" y que existía un amplio consenso en que el partido había sido "secuestrado por Lindsey Graham, Mark Levin y los republicanos neoconservadores del establishment contra los que todos votamos", haciendo referencia al acérrimo partidario de Trump en el Senado y a una personalidad de la radio conservadora.

La administración y el Partido Republicano están yendo en la dirección equivocada en temas clave, como la guerra, Epstein y, especialmente, los asuntos internos La administración y el Partido Republicano están yendo en la dirección equivocada en temas clave, como la guerra, Epstein y, especialmente, los asuntos internos “El futuro de Estados Unidos nos pertenece a nosotros, las generaciones más jóvenes, no a los baby boomers que están al mando ni a sus donantes baby boomers”, escribió Greene, y agregó que después de cinco años en el Congreso, cree que el sistema está “completamente roto y controlado”.

Greene señaló que, tras el lanzamiento de la "Operación Martillo de Medianoche" en junio de 2025, la administración de Trump afirmó haber destruido las instalaciones nucleares de Irán. Sin embargo, Trump declaró a primera hora del sábado que Irán seguía representando una amenaza nuclear y que "pronto podrían alcanzar territorio estadounidense".

Irán ha declarado en repetidas ocasiones que no desea armas nucleares, pero cree tener derecho a utilizar la energía nuclear con fines civiles. Además, formó parte de un acuerdo nuclear con Estados Unidos, del cual Trump se retiró durante su primer mandato.

"Nos han repetido esa historia durante décadas, y Trump nos dijo a todos que sus bombardeos del verano pasado la habían borrado por completo", dijo Greene. "Siempre es una mentira, y siempre es 'Estados Unidos en último lugar'. Pero esta vez se siente como la peor traición, porque viene del mismo hombre y la misma administración que todos creíamos que eran diferentes y que dijeron basta", añadió.

Al igual que Greene, el representante republicano Thomas Massie de Kentucky, el senador Rand Paul de Kentucky y el representante Warren Davidson de Ohio, anunciaron su desaprobación de la operación estadounidense en Irán.

"Esto no es 'Estados Unidos primero'", escribió Massie en una publicación en redes sociales, y agregó que cuando el Congreso vuelva a reunirse, planea trabajar con el representante Ro Khanna, demócrata por California, para forzar una votación en el Congreso sobre la guerra con Irán.

"La Constitución exige una votación, y su representante debe dejar constancia de su oposición o apoyo a esta guerra", dijo Massie.

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