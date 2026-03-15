Trump zozobra entre dos aguas de Ormuz; las del precio del petróleo crudo físico y las del futuro

Precio

El conflicto ya se siente en las gasolineras estadounidenses, donde el precio del galón ha subido un 23%. En estados clave como Kentucky, la volatilidad de Ormuz se ha convertido en un eje de la campaña electoral para las próximas primarias. Aunque la administración Trump intenta calmar los ánimos minimizando la crisis, economistas de la Universidad de Michigan advierten que la incertidumbre global está frenando inversiones a largo plazo, elevando el riesgo de una crisis económica que trasciende el sector energético.