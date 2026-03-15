El cierre del Estrecho de Ormuz provocó desconexión en el precio del petróleo: el crudo físico se cotiza con primas récord frente a los futuros. Pese a la liberación de reservas de emergencia, la parálisis del 20% del suministro global y el recorte de 10 millones de barriles diarios amenazan con llevar el barril a los U$S200, según OILPRICE.com
¿LA SUERTE ESTÁ ECHADA?
Trump zozobra entre dos aguas de Ormuz; las del precio del petróleo crudo físico y las del futuro
El bloqueo en el Estrecho de Ormuz estrangula el 20% del suministro mundial de petróleo, obturando las posibilidades de Trump en las elecciones de medio término
La situación en el Golfo Pérsico ha dejado de ser una amenaza teórica para convertirse en un colapso logístico real. Mientras los operadores de "papel" en Wall Street confían en que la guerra sea una "excursión a corto plazo", la realidad en las refinerías de Asia es drásticamente distinta. La escasez física de barriles ha disparado la prima del crudo de Dubái a niveles nunca vistos, evidenciando que la oferta disponible es insuficiente para cubrir la demanda inmediata.
Eje Ormuz
La Agencia Internacional de Energía (AIE) ha coordinado la mayor liberación de reservas de la historia, unos 400 millones de barriles. Sin embargo, los analistas de ING advierten que el flujo de estos inventarios al mercado tardará meses, aportando apenas 3,3 millones de barriles diarios; una cifra ínfima frente a las pérdidas en el Golfo. En Asia, potencias como India enfrentan una vulnerabilidad extrema debido a sus bajos niveles de almacenamiento, lo que obliga a las refinerías a considerar recortes drásticos en su producción.
Precio
El conflicto ya se siente en las gasolineras estadounidenses, donde el precio del galón ha subido un 23%. En estados clave como Kentucky, la volatilidad de Ormuz se ha convertido en un eje de la campaña electoral para las próximas primarias. Aunque la administración Trump intenta calmar los ánimos minimizando la crisis, economistas de la Universidad de Michigan advierten que la incertidumbre global está frenando inversiones a largo plazo, elevando el riesgo de una crisis económica que trasciende el sector energético.