Donald Trump: "Disparen y maten" a Irán en Ormuz por el petróleo

La orden del mandatario de derribar cualquier embaracación sospechosa de minado en Ormuz ocurre en un contexto en el que las tropas estadoundienses maximizan su control férreo sobre tal vía marítima para garantizar el flujo del comercio internacional de hidrocarburos —ya que por allí circula aproximadamente una quinta parte del suministro mundial— y evitar una crisis global derivada del aumento del precio del petróleo y posibles interrupciones en el abastecimiento.

Trump agregó que el Ejército estadounidense no vacilará ante su orden de atacar embarcaciones enemigas. “No vacilaremos. Además, nuestros ‘barreminas’ están despejando el estrecho en este momento”, señaló, antes de exigir una intensificación de las operaciones: “Ordeno que esa actividad continúe, ¡pero triplicando su intensidad!”.

DONALD TRUMP ORMUZ Imagen creada por IA de Donald Trump señalando Ormuz e Irán. FOTO: IA / LA DERECHA DIARIO

El presidente Trump y un tirón de oreja a Irán: "No saben quién es su líder"

“Tenemos control total sobre el estrecho de Ormuz. Ningún barco puede entrar ni salir sin la aprobación de la Armada de los Estados Unidos. Está sellado herméticamente hasta que Irán logre llegar a un acuerdo”, dijo el presidente Donald Trump ante la prensa estadounidense.

En otro mensaje publicado este jueves, el inquilino de la Casa Blanca redobló la apuesta contra el liderazgo iraní, al ironizar con que el régimen persa no sabe quién toma las decisiones, tras que no se sepa el paradero de Mojtaba Jamenei, señalado como el nuevo ayatolá y sobre quien existe duda acerca de si sigue con vida.

“Irán está teniendo muchísima dificultad para averiguar quién es su líder. ¡Simplemente no lo saben!”, afirmó. “La lucha interna entre los ‘intransigentes’, que han estado perdiendo estrepitosamente en el campo de batalla, y los ‘moderados’, que no son nada moderados (¡pero están ganando respeto!), ¡es una locura!”, cerró el posteo.

Embed - Pentagon releases video of troops seizing ship in Hormuz

En paralelo a las declaraciones de Trump en Truth Social, el Departamento de Guerra de los Estados Unidos a cargo de Pete Hegseth reveló que sus fuerzas interceptaron otro petrolero vinculado a Irán en el Océano Índico. El buque, llamado "Majestic X", transportaba petróleo procedente de Irán.

"No lo voy a abrir (...) Quieren que lo abra. Los iraníes lo desean desesperadamente. No lo abriré hasta que se firme un acuerdo", había declarado este martes ante Bloomberg, tras que el régimen de Irán denunciara un "acto de piratería" y una violación al alto al fuego por parte de Estados Unidos al atacar el fin de semana un buque carguero iraní y otro ligado al país persa.

El domingo, un lanzamisiles estadounidense dispararó dos veces contra un buque carguero de bandera iraní –el "Tousa"– y lo capturaró. También incautó el “Mt Tifanny”, vinculado a Irán. En tanto, el régimen persa la Guardia Revolucionaria de Irán atacó este miércoles tres embarcaciones alineadas a Washington e Israel en el estrecho de Ormuz, escoltando a solo dos de ellas hasta aguas internacionales, en un contexto en el que aún rige el bloqueo estadounidense y el presidente de Estados Unidos extiende la tregua.

La agencia de noticias Reuters reportó que una lancha patrullera iraní abrió fuego contra un buque portacontenedores al noreste de Omán y contra un segundo barco frente a las costas de Irán. En este contexto, un asesor iraní afirmó que el bloqueo naval estadounidense "no es diferente a un bombardeo" y que debe ser respondido "con una respuesta militar".

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