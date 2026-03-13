El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, reveló este viernes que el nuevo líder de Irán, el ayatolá Mojtaba Jamenei, resultó gravemente herido y desfigurados en un bombardeo llevado a cabo por Estados Unidos e Israel en el país persa bajo la Operación Furia Épica y Operación Rugido de León para desbaratar el programa nuclear iraní.
MAL HERIDO
Ataque al nuevo ayatolá Mojtaba Jamenei de Irán: desfigurado, en coma y sin una pierna
El nuevo líder supremo de Irán resultó gravemente herido en un bombardeo: “Sabemos que está herido y, probablemente, desfigurado”, dijo Estados Unidos, pero, ¿qué dijo el régimen iraní al respecto?
Durante una rueda de prensa en el Pentágono, Hegseth declaró que Jamenei, hijo del asesinado Ali Jamenei, "está herido y probablemente desfigurado" tras un ataque estadounidense-israelí, mientras que el medio británico The Sun afirmó en la misma jornada que el ayatolá se encontraría en coma y habría perdido una pierna.
“Ayer publicó nuestra declaración, que en realidad era bastante floja, pero no había voz ni vídeo. Era una declaración escrita”, dijo Hegseth, en alusión al primer discurso del nuevo ayatolá tras ser elegido como el líder supremo de Irán.
El jueves, en su primer mensaje público tras ser ungido como el nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, hijo del anterior líder Ali Jamenei, prometió “vengar la sangre” de los "mártires" iraníes muertos en los bombardeos de Estados Unidos e Israel en el país persa, que se iniciaron el pasado 28 de febrero. Del mismo modo, llamó a mantener cerrado el Estrecho de Ormuz, por donde circula el 20% del petróleo mundial y la mayor parte de los fertilizantes y del gas global.
El lunes, al conocer quién era el nuevo ayatolá, el presidente estadounidense Donald Trump expresó que no estaba contento con su nombramiento y bromeó con que no sabía si "iba a durar" en su cargo. “No sé si va a durar. Creo que cometieron un error”, dijo.
Con respecto a la información que divulgó este viernes la agencia de noticias británica The Sun, que dialogó con una fuente en Teherán, el dirigente chiita de 56 años estaría gravemente herido y en coma tras haber resultado blanco de un ataque aéreo reciente, y, de hecho, habría perdido al menos una pierna. Además, tendría una herida grave en el abdomen.
El hijo del asesinado ayatolá Ali Jamenei fue escogido la semana pasada por la Asamblea de Expertos de Irán, a sabiendas de que era un sucesor a imagen y semejanza de su padre: de línea dura, que aboga por el desarrollo de bombas atómicas por parte del régimen iraní.
Mojtaba posee fuertes vínculos con la Guardia Revolucionaria de Irán, que suministra apoyo logístico y armamento a las células chiitas de Irak y Siria, a Hezbolá y a los hutíes de Yemen. También ha sido de vital importancia para el gobierno iraní en la política de represión de las manifestaciones de los últimos meses y, lejos de flexibilizarse ante los reclamos de los millennials que claman por mayor apertura al mundo, enarbola la “tiranía de la sharía”.
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