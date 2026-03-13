Ataque al nuevo ayatolá Mojtaba Jamenei de Irán: desfigurado, en coma y sin una pierna

Con respecto a la información que divulgó este viernes la agencia de noticias británica The Sun, que dialogó con una fuente en Teherán, el dirigente chiita de 56 años estaría gravemente herido y en coma tras haber resultado blanco de un ataque aéreo reciente, y, de hecho, habría perdido al menos una pierna. Además, tendría una herida grave en el abdomen.

Le han amputado una o dos piernas. También tiene el hígado o el estómago reventados. Al parecer, también está en coma Le han amputado una o dos piernas. También tiene el hígado o el estómago reventados. Al parecer, también está en coma

image Según el medio británico The Sun, el nuevo líder iraní estaría en coma y habría perdido una pierna.

El hijo del asesinado ayatolá Ali Jamenei fue escogido la semana pasada por la Asamblea de Expertos de Irán, a sabiendas de que era un sucesor a imagen y semejanza de su padre: de línea dura, que aboga por el desarrollo de bombas atómicas por parte del régimen iraní.

Mojtaba posee fuertes vínculos con la Guardia Revolucionaria de Irán, que suministra apoyo logístico y armamento a las células chiitas de Irak y Siria, a Hezbolá y a los hutíes de Yemen. También ha sido de vital importancia para el gobierno iraní en la política de represión de las manifestaciones de los últimos meses y, lejos de flexibilizarse ante los reclamos de los millennials que claman por mayor apertura al mundo, enarbola la “tiranía de la sharía”.

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