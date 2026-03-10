Aseguradoras complicadas y nuevo caso tras Boston, Escudo, Orbis, Caledonia, La Nueva, Profru....

image

El caso NRE Seguros

Por otro lado, la SSN conducida por Guillermo Plate, rechazó el Plan de Regularización y Saneamiento que presentó NRE Compañía de Seguros Patrimoniales y de Personas, que había sido advertida por no reunir los capitales mínimos necesarios para operar.

La aseguradora propuso un plan para revertir esa situación mediante aportes de capital en especie, incluyendo bienes registrables e inmuebles. Sin embargo, el análisis técnico determinó que esos aportes no estaban correctamente instrumentados ni acreditaban la efectiva transferencia de dominio a favor de la compañía.

Además, se observaron inconsistencias en la documentación presentada para respaldar la valuación de un inmueble incluido en el plan.

Ante estas irregularidades, la SSN resolvió rechazar el programa de saneamiento e intimar a la aseguradora a reintegrar el capital necesario dentro de un plazo de 30 días, bajo apercibimiento de aplicar medidas más severas previstas en la Ley de Seguros.

La resolución del 5 de marzo dice: "...30 días corridos para que se reintegre el capital necesario a fin de revertir el déficit determinado en el estado de capitales mínimos al 30 de septiembre de 2025 por pesos doscientos sesenta y siete millones ochocientos cincuenta y tres mil quinientos setenta y tres con 50/100 (267.853.573,50 pesos)".

Cambio de nombre

El 3 de febrero pasaba le había aprobado el cambio de nombre a la aseguradora: el "cambio de denominación social de Aurora Compañía Argentina de Seguros Patrimoniales y de Personas SA, que en lo sucesivo ha de llamarse NRE Compañía de Seguros Patrimoniales y de Personas SA, y la consecuente reforma del artículo 1 de su estatuto social".

Pero mientras tanto, los inspectores de la SSN ponían la lupa sobre los estados contables de la empresa al 30 de septiembre de 2025, y tras los resultados observados, concluían que "atento a la situación deficitaria verificada, corresponde requerir a NRE Compañía de Seguros Patrimoniales y de Personas SA, en los términos del artículo 31 de la ley Nro. 20.091, que formule las explicaciones pertinentes y adopte las medidas necesarias para preservar la integridad de su capital, debiendo presentar un plan de regularización y saneamiento dentro del plazo de quince (15) días corridos contados desde su notificación".

Además, prohibieron a "NRE Compañía de Seguros Patrimoniales y de Personas SA (CUIT 30-71233712-1) realizar actos de disposición respecto de sus inversiones, a cuyos efectos se dispone su inhibición general de bienes, debiéndose oficiar a las instituciones que corresponda", a excepción de las cuentas corrientes bancarias de la entidad aseguradora.

La justificación era por un deficit verificado de más de $267 millones. "Se verifica una situación deficitaria por PESOS DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES CON 50/100 ($267.853.573,50)".

NRE Seguros es otra compañía aseguradora ligada al Grupo Campici que en los últimos tiempos recibió malas noticias de la SSN por Boston, Escudo y TPC Seguros.

En efecto, Jorge Sola, secretario general del Sindicato del Seguro y secretario general de la CGT, venía advirtiendo de las dificultades desde el año 2023. Hace un año se había declarado en estado de alerta y movilización, luego de tomar conocimiento de los despidos efectuados por la empresa TPC del Grupo Campici.

En 2023, "con gran preocupación tomamos conocimiento sobre despidos de trabajadoras y trabajadores que la empresa TPC del Grupo Campici ha efectuado en los últimos días del mes de junio", comenzaba el comunicado difundido por el gremio.

Según la organización sindical, desde hace tiempo vienen alertando por "el rumbo de TPC y Boston con motivo de la quiebra que venía atravesando Escudo Seguros" y que "lamentablemente no nos hemos equivocado".

No es la única en el mercado de seguros

NRE Compañía de Seguros S.A. tiene una estructura accionaria que fue controlada en un 80% por TPC, otra empresa del mismo grupo y que hoy de acuerdo a la página de la SSN pertenece a Inversora Local S.A. donde los Campici ya salieron de su directorio.

Pese a la formalidad de nuevos nombres en su directorio, se trata de una razón social fundada por Gonzalo y Mauricio Abel Campici en febrero de 2022 y según el Boletín Oficial, en el año 2023, se registró la renuncia de Mauricio Ariel Campici como director suplente y la designación de Alejandro Adrián Hernández, en la SSN, explican que hay un "modus operandi" similar en las empresas por donde pasaron los Campici.

Según explicaron en reserva inspectores de la SSN, se pone la lupa sobre empresas que "...trabajan saldando pasivos de corto plazo, pero previendo que, en el largo plazo, todos los juicios que se tramitan en los fueros judiciales no van a ser afrontados. Ahí está el riesgo y por eso somos rigurosos con los capitales mínimos para operar".

Toda esta mecánica se viene abajo cuando los inspectores de la SSN toman nota del pasivo judicial acumulado: juicios que deben ser pagados y cuya provisión de fondos no se encuentra disponible, mientras sus costos se ajustan a tasas diferenciadas y crecientes.

"Los ingresos corrientes no alcanzan y los pasivos terminan por desmoronar la capacidad de la aseguradora en cuestión poniendo en riesgo toda su operatoria", explican.

Desde la Superintendencia aseguran que sólo quieren compañías aseguradoras con "reservas adecuadas" para evitar que el mercado "enseñe debilidad".

