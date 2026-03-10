Diego Monroig sacudió a Boca con la noticia que todos esperaban: "Está en marcha"

En cuanto a lo segundo, el periodista Diego Monroig dio algunos detalles, además de lo que ya habían anticipado otros periodistas partidarios.

Luciano Cofano y Federico Cristofanelli contaron el pasado domingo en AZZ que el proyecto de remodelación del estadio de Boca ya está en camino.

Monroig, por su parte, agregó más información en ESPN: “La ampliación de la Bombonera ya está en marcha. Parte de la remodelación ya empezó, pero la obra cúlmine será la ampliación que, cuando esté terminada, superará los 80 mil espectadores”.

La remodelación incluye la construcción de una cuarta bandeja, la instalación de 18 ascensores y diversas reformas para aumentar la capacidad del estadio.

Según confirmó Monroig, Riquelme brindará una conferencia de prensa para oficializar el proyecto. Otro detalle importante es que Boca solo mudará su localía cuando se derribe la zona de palcos.

Se vienen días y semanas movidas en este aspecto para el Xeneize.

Boca de Claudio Úbeda

La victoria ante Lanús podría marcar el comienzo de una etapa positiva para Boca Juniors. Si el equipo logra ratificar el nivel que mostró en ese encuentro, es muy probable que empiece a encadenar mejores resultados en el Torneo Apertura.

No es menor recordar que el inicio de 2026 viene siendo irregular para el Xeneize. Por eso mismo, el partido ante el Granate aparece más como una excepción que como una regla.

El próximo compromiso para el club de la Ribera será mañana, miércoles 11 de marzo, desde las 19:45, cuando reciba a San Lorenzo de Almagro en la Bombonera.

Todo parece indicar que Claudio Úbeda mantendría los mismos once que utilizó ante el campeón de la Recopa Sudamericana, teniendo en cuenta el buen funcionamiento colectivo que mostró el equipo en la Fortaleza.

