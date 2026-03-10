En su discurso de inauguración del Argentina Week en Nueva York (el road show para captar inversiones para el país) el presidente Javier Milei habló sobre las acusaciones de ser un gobierno “antiempresas” y recordó que tuvo “confrontaciones abiertas” con Paolo Rocca, Javier Madanes Quintanilla y el sector textil.
ARGENTINA WEEK
Javier Milei volvió a cargar contra Rocca y Madanes: "Atacaron a los argentinos junto con políticos ladrones"
En su discurso de inauguración del Argentina Week 2026 en Nueva York, Javier Milei volvió a cuestionar a Paolo Rocca y a Madanes Quintanilla de Fate.
Javier Milei calificó a Rocca y a Madanes Quintanillia de "empresarios prebendarios"
En referencia al titular de Techint Paolo Rocca y al de Fate, Madanes Quintanilla, los llamó “empresarios prebendarios” y planteó dos preguntas " morales" en relación a las acusaciones de poner precios altos a sus productos: “quisiera saber cuántos de acá están dispuestos a aceptar que se les cercene la libertad a los individuos? ¿cuántos estamos en contra de elegir los productos que se nos dé la gana? y la otra pregunta es: ¿quiénes están a favor del robo?”.
“Quizás Rocca y Madanes en connivencia con políticos ladrones atacaron a los argentinos durante muchos años, pero se terminó, se terminó la argentina corrupta”, sentenció.
En referencia a Madanes Quintanilla, lo acusó de presionarlo cuando se debatió la reforma laboral en el Congreso: " si no le manteníamos las barreras (económicas) nos tiraba los 320 trabajadores (de Fate) a la calle".
Y sobre Rocca mencionó que " cuando lo insultaban los Kirchner es porque negociaban la coima, cuando yo me peleo me peleo por el bienestar de los argentinos".
Decisiones "justas"
En relación a la política aperturista de la economía, Milei afirmó que ahora los argentinos "gastarán el dinero en otros productos más baratos".
"Nuestras decisiones están sostenidas sobre lo que es justo y si alguna política justa tuviera una contrataca negativa en lo electoral ahí soy un estoico para bancarme lo que me tenga que bancar", agregó al argumentar su "criterio" de gestión.
Tras eso, hizo un repaso por los logros de su gestión y ahbló de los comicios de 2027: "el riesgo kuka, ese cisne negro, sigue causando daño para las colocaciones (de deuda) más allá de 2027, pero estamos haciendo todo para terminar con el kircherismo, nos fue bien en las (elecciones) de medio término y esperemos que nos vaya bien en la general (de 2027)".
En cuanto a las próximas medidas, adelantó que "hay reformas 10 por ministerio, o sea 90 reformas, para seguir haciendo más libre a la Argentina" y que serán enviadas al Congreso.
Durante su alocución, Milei agradeció a casi todos sus ministros y a su hermana Karina Milei por su estrategia electoral de octubre de 2025.
Y finalizó con su acostumbrado slogan: "No voy a ceder en hacer grande a la Argentina nuevamente, que Dios bendiga a los argentinos, que las Fuerzas del Cielo nos acompañen y ¡Viva la Libertad, carajo!"
Después del acto en el Argentina Week, al mediodía de Estados Unidos, el presidente partirá rumbo a Santiago de Chile para asistir a la ceremonia de asunción de José Antonio Kast.
