Alerta máxima para Milei: "La esperanza empieza a perder fuerza y da lugar a la impaciencia por resultados"

"Se intensificaron los puntos de dolor"

Mora Jozami, directora de Casa 3, señaló que "no sucedió ningún hecho coyuntural" específico que haya generado ese derrumbe, sino que lo atribuye a que "se intensificaron los distintos puntos de dolor" que se venían registrando en los "últimos 3 o 4 meses".

En diálogo con radio Rivadavia este lunes, Jozami consideró que lo que se profundiza es "esta situación en la cual la esperanza está dando lugar a cierta impaciencia, cierta ansiedad, por ver resultados concretos en la vida diaria de los argentinos y que hoy no son palpables".

Jozami resumió que es la economía "lo que sigue dominando la agenda" y que son temas relacionados con ella y su impacto en la cotidianeidad los que hacen que la impaciencia social tienda "a profundizarse".

"Hoy los bajos salarios, el temor a perder el empleo y la pérdida del poder adquisitivo son los temas que dominan la cabeza en el ranking de las preocupaciones", sostuvo.

"Ambiente cada vez más tenso"

Y si bien afirmó que el deterioro del humor social "no impacta por ahora" en la imagen del Gobierno (que ronda el 40-45% de aprobación, según las mediciones de Casa 3), Jozami advirtió que esa percepción positiva "se gestiona en un ambiente que es cada vez más tenso".

Sube temor por el desempleo

"El Gobierno sigue manteniendo un activo fundamental: el apoyo de su núcleo duro, conformado por hombres y jóvenes, y a medida que aumen el nivel de instrucción. Pero se empieza a gestar este malestar", dijo.

También apuntó a que las "las formas y algunos modos" del Presidente -como se vio en su discurso ante la Asamblea Legislativa- pueden "enceder un poco más" ese malestar o que dispare que los argentinos "empiecen a mostrarse impacientes en relación a que no ven resultados en su vida diaria".

"El temor a perder el empleo va subiendo y hoy se ubica en el 3er lugar y seguramente los últimos acontecimientos (N. de la R: la proliferación de cierres de empresas y despidos) pueden ir impactando", agregó.

Mencionó que la inflación descendió hasta el puesto 15 de las inquietudes sociales mientras suben en esa escala "los bajos salarios y que la plata no alcanza".

Reflotar al kirchnerismo

Consultada respecto a si la estrategia de Milei de "reflotar" al kirchnerismo se entiende en ese contexto de desgaste del humor social, la titular de Casa 3 señaló que los "2 factores" que sostienen el apoyo al Gobierno, que son "la esperanza, que empieza a perder fuerza, pero también el miedo a volver al pasado".

Jozami estimó que en la actualidad se puede estar configurando un "escenario parecido" al de 2019, en el que el enojo del elector no K con el gobierno de Mauricio Macri condujo a que eligieran otras opciones posibilitando el triunfo de Alberto Fernandez.

Ante esa posibilidad, opinó la especialista, tiene sentido para el Gobierno "mostrar que el kirchnerismo está todavía vivo y competitivo". Citó una encuesta en la que 2 de cada 3 votantes en primera vuelta de LLA y de JxC "creían que el kirchnerismo no estaba muerto". "Es un lugar en donde pararse para seguir cuestionando por el miedo a volver atrás", dijo.

"En este momento de una sociedad tan agrietada, muchas veces opta por lo menos mal y en ese sentido, el Gobierno entiende que mientras pueda captar en exclusiva el antikirchnerismo, es lo que necesita para consolidar el apoyo", agregó.

Qué puede hacer Milei

En cuanto qué podría hacer el Gobierno para aplacar el deterioro del humor social, Jozami insistió en que el fenómeno está "condicionado" por "la realidad palpable en el bolsillo" y en cuestiones de "formas y modos" del Presidente.

Respecto de lo primero, consideró que "tiene que empezarse a notar que el esfuerzo (del ajuste) vale la pena y mejoran las condiciones de vida".

Y sobre lo segundo, evaluó que el Gobierno debería "no tensar algunas cuestiones para que aquellos adherentes que no están 100% convencidos no se sigan escapando o enojando". "Porque son sin duda un segmento importante para sostener la base apoyo del Presidente", concluyó.

