Desde Nueva York, Milei anticipa guerra de "corto alcance" con "deterioro transitorio" de la economía

China aislada y autocelebración de Milei

En consecuencia, el presidente argentino analizó que tras las intervenciones militares de USA, habrá “un reordenamiento político muy fuerte en el que básicamente China va a quedar más aislado”. “Muchos de sus socios, que son malos socios y ensucian el nombre de China, caerán y la situación va a ser más pura y limpia en la competencia”, concluyó al respecto.

image Milei saluda a Trump durante la reunión del “Escudo de las Américas” en Miami.

En cuanto a la Argentina en el marco del contexto bélico mundial, Milei dijo que “está parada en el lugar correcto de la historia por primera vez después de 80 años”. Y se autoelogió: “La coyuntura argentina, en otro contexto de la historia, con una macroeconomía más desequilibrada, si no fuese por las cosas que estamos haciendo, hubiese sido un desastre. Concretamente nuestra macro, por el equilibrio fiscal ha hecho que nuestro tipo de cambio y tasas hayan sufrido mucho menos que en otros casos”.

Sin embargo, auguró un aumento en las reservas y sobrecumplimiento de metas con el FMI: “Está subiendo el petróleo y este país es exportador neto, están subiendo todos los granos que exporta y como es transitorio esto va a abrir una ventana para sobreaccionar en la acumulación de reservas”.

“Solamente en lo que va del año se acumularon 3.000 millones de dólares, en meses que supuestamente son neutros y ya cumplimos con el 30% de la meta. Imagínense cuando llegue el segundo trimestre, que es el más fuerte, y con precios más altos.Es probable que Argentina sobrecumpla las metas”, completó.

“Es probable que para la segunda mitad de año todos los procesos bélicos ya hayan encontrado un final, incluída la liberación de Cuba (...) a partir de ahí es probable que los precios se acomoden, que cuando Argentina entre en una cuestión estacional en invierno, con algún faltante de gas, no pague precios exorbitantes. Va a ser muy favorable desde el lado extreno, hay que saber aprovecharlo más”, finalizó.

