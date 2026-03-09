Guerra de "corto alcance" y economía con deterioro " transitorio", esas fueron las principales conclusiones de Javier Milei desde Nueva York (USA) donde ya se encuentra este lunes (9/3) para encabezar el Argentina Week, el evento ideado para atraer inversiones.
"REORDENAMIENTO"
Desde Nueva York, Milei anticipa guerra de "corto alcance" con "deterioro transitorio" de la economía
Javier Milei está en USA por el Argentina Week, desde allí defendió la guerra iniciada por Trump en Irán pero admitió que impactará en la economía.
Guerra y desaceleración de la actividad
“Hasta este momento Estados Unidos estaba atacando de manera quirúrgica, se notaba con claridad la forma de trabajo donde era clara y evidente la inteligencia israelí sumado al potencial bélico estadounidense”, opinó este lunes (9/3) el presidente Javier Milei desde Nueva York donde participará del Argentina Week en esa ciudad.
Sobre la guerra en Medio Oriente, Milei anticipó dificultades en la economía mundial, aunque consideró que serán transitorias: “Sumado a las declaraciones hechas por la titular del Fondo Monetario Internacional (FMI) Kristalina Georgieva, alertando que este tipo de situaciones podría generar presión sobre los precios, dado el alza del petróleo y al mismo tiempo generar una desaceleración de la actividad como consecuencia de la contracción de la oferta -situación que ha involucrado a 15 países hasta el momento-, libera las manos de Estados Unidos para una acción más propia, más amplia y no tan quirúrgica”.
Y resumió: “ es de esperar que la guerra tenga un corto alcance”.
“En paralelo, el gobierno de Estados Unidos está trabajando por la paz entre Ucrania y Rusia, al mismo tiempo que, por decantación, caerá Cuba. No es ni más ni menos que una situación transitoria, un deterioro transitorio que pueda tener la economía mundial”, agregó.
China aislada y autocelebración de Milei
En consecuencia, el presidente argentino analizó que tras las intervenciones militares de USA, habrá “un reordenamiento político muy fuerte en el que básicamente China va a quedar más aislado”. “Muchos de sus socios, que son malos socios y ensucian el nombre de China, caerán y la situación va a ser más pura y limpia en la competencia”, concluyó al respecto.
En cuanto a la Argentina en el marco del contexto bélico mundial, Milei dijo que “está parada en el lugar correcto de la historia por primera vez después de 80 años”. Y se autoelogió: “La coyuntura argentina, en otro contexto de la historia, con una macroeconomía más desequilibrada, si no fuese por las cosas que estamos haciendo, hubiese sido un desastre. Concretamente nuestra macro, por el equilibrio fiscal ha hecho que nuestro tipo de cambio y tasas hayan sufrido mucho menos que en otros casos”.
Sin embargo, auguró un aumento en las reservas y sobrecumplimiento de metas con el FMI: “Está subiendo el petróleo y este país es exportador neto, están subiendo todos los granos que exporta y como es transitorio esto va a abrir una ventana para sobreaccionar en la acumulación de reservas”.
“Solamente en lo que va del año se acumularon 3.000 millones de dólares, en meses que supuestamente son neutros y ya cumplimos con el 30% de la meta. Imagínense cuando llegue el segundo trimestre, que es el más fuerte, y con precios más altos.Es probable que Argentina sobrecumpla las metas”, completó.
“Es probable que para la segunda mitad de año todos los procesos bélicos ya hayan encontrado un final, incluída la liberación de Cuba (...) a partir de ahí es probable que los precios se acomoden, que cuando Argentina entre en una cuestión estacional en invierno, con algún faltante de gas, no pague precios exorbitantes. Va a ser muy favorable desde el lado extreno, hay que saber aprovecharlo más”, finalizó.
--------------
Más noticias en Urgente24:
Mercados alterados: Reunión urgente del G7 para liberar las reservas de petróleo
Dio vuelta a Von Clausewitz: para Milei "política es continuación de guerra, por otros medios"
Javier Milei volvió a prometer inflación cero y le pegó a Rocca
Torneo Apertura 2026: Días y horarios de la fecha 10 tras el paro en AFA